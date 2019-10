Sebastián Rulli, actor argentino protagonista del mayor éxito de la TV azteca a nivel mundial

10/10/2019 - 22:25 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

Netflix estrenó “El Dragón: El regreso de un guerrero”, serie de acción creada por Arturo Pérez-Reverte y protagonizada por el prestigioso actor argentino Sebastián Rulli, quien vive en México desde hace veinte años.

Esta producción de W Studios en coproducción con Lemon Studios para Televisa y Netflix se enfoca en la historia de un narcotraficante de la actualidad, que escapa de los encasillamientos en torno de este tipo de personajes para así darle una nueva mirada.

El narco de Pérez-Reverte es un alto ejecutivo de origen mexicano, pero educado en Japón, que se convierte en un sofisticado líder criminal, al frente de un ejército de hackers y no de los estereotipados sicarios.

Rulli, con su personaje de Miguel Garza, más la imponente producción y un gran elenco que incluye a Federico Ayos, hijo de la actriz argentina Mónica Ayos, “El Dragón”, rompe todos los récords de audiencia, tanto cuando la serie se estrenó en Univisión, la cadena de televisión estadounidense en español, como en la plataforma Netflix a nivel mundial.

- “El Dragón: el regreso de un guerrero”, de Arturo Pérez Reverte, ¿redefine el género de las narconovelas?

- Sí, lo redefine por completo. En este género están a flor de piel los problemas que surgen a raíz de este negocio, pero esta es una historia que tiene drama, tiene acción, tiene amor y tiene de todo un poco sin caer en lo clásico de lo que uno conoce como narconovelas en las que las groserías están disponibles en todas las escenas, en donde hay escenas un poquito pasadas de tono a nivel de violencia y en lo sexual. “El Dragón: el regreso de un guerrero” está enfocada para poder ver con la familia, en donde no tengas miedo de tocar el tema sabiendo que hasta va a tener que pasar por los ojos de un menor de edad que esté viéndola. Es una novela que está muy bien cuidada. Es una historia que atrapa, que tiene todo el tiempo cosas vigorizantes que contar, problemáticas sin parar. Y, obviamente, también te relaja con la parte que a todo el mundo nos interesa, que es el amor, la comedia. Es una novela que está muy bien cuidada. Es una producción que sorprende. Es una producción que está abarcando todos los temas, tanto acción, pasión, amor. Es una novela que nadie antes ha visto y está escrita por el maestro Arturo Pérez Reverte.

-Pérez Reverte se sumerge en el mundo de las mafias (rusas, italianas y mejicanas) como también en la corrupción en la política de México y destaca el rol del periodismo en ese país. ¿Cómo analiza el tratamiento que se hace de estos temas?

- Están muy bien tocados, muy bien balanceadas las historias con las problemáticas actuales del narcotráfico, la corrupción, el mundo ilegal y, sobre todo, también la falta de información que tiene la sociedad en sí y que limitada a lo que puede o no puede decirse con el poder detrás. Está tocando temas muy reales, muy actuales. El narcotráfico ha pasado por temporadas en las que antes se estilaba que los hombres estuvieran rodeados de mujeres, con collares de oro, con coches llamativos y llamando a la violencia para hacerse notar. En el caso de “El Dragón” los narcotraficantes son de guantes blancos, personas preparadas, muy educadas y con muchas capacidades. Pérez Reverte retoma el tema del narco (ya lo había desarrollado en “La Reina del Sur”), pero más evolucionado. Ya no son las generaciones primeras. Yo, en lo personal, interpreto al nieto del gran capo. Soy una persona preparada, que estudió afuera y se ha dedicado a las finanzas. Entonces, vamos a ser un estilo mucho más actual de lo que está pasando en esta realidad. Lo que Miguel Garza, mi personaje, quiere es tener dinero y no tener el poder por tenerlo. Quiere hacer dinero para que se acaben todos estos tipos de situaciones como son la violencia y lo que se puede llamar ilegal. No está en contra de hacer cosas ilegales. No significa que todo lo legal sea lo correcto. Por eso mismo es un personaje positivo, su idea principal es hacer lo correcta, no importa si es legal o ilegal.

- ¿Cómo impacta, en los mexicanos, las historias de narcos en las que suele detallarse el poder, la violencia, etc.?

- Estamos viviendo una situación crítica en México en donde pareciera que sinónimo de éxito es tener dinero, mujeres y hacer lo que uno quiere sin importar si está bien o está mal. Eso es lo que, lamentablemente, vemos todos los días en los programas de televisión, también en las noticias y todo esto impacta, nos impacta a todos. Creo que es momento de cambiar. No nos podemos quedar en esa comodidad de decir que ya no hay otra solución. Hay que hace algo, cada uno desde su trinchera, para poder mejorar esta sociedad y poder dejar por lo menos aspiraciones a futuro para nuestra juventud para que puedan tener un horizonte verdadero y bondadoso.

“No estoy a favor de que empoderen a personas que tienen éxito sobre la base del sufrimiento y la delincuencia”

A diferencia de otras narconovelas, en “El Dragón” no se empoderan a los villanos.

Soy parte de una sociedad que vive el divorcio por los ejemplos que nos van dejando. Soy padre y no quisiera que mi hijo tenga como ilusión llegar a tener un futuro cercano con esto que genera el divorcio de la sociedad. No me interesa empoderar a los villanos. No estoy a favor de que empoderen a estas personas que llegan a tener éxito sobre la base del sufrimiento y la delincuencia. Me da orgullo poder estar representando esta realidad en donde mi personaje, Miguel Garza, está involucrado en este tema no porque él quisiera sino porque su familia viene de ahí. Pero él quiere hacer un cambio. Van a ver una realidad en la que él propone algo positivo dentro de todo esto para que deje de haber violencia. “El Dragón” aborda el narcotráfico con un personaje que no está empoderando a los villanos o a los malos, sino que trata de cambiar la situación a algo positivo.

“El amor es maravilloso y el poder es peligroso...”, expresa la canción leit motiv de la novela...

El amor todo lo puede, no importa si tienes o no dinero o si tienes o no poder. El amor es lo que todo el mundo busca y necesita para vivir. El poder es un condimento en la vida que, difícilmente, las personas pueden llegar a manejarlo a la perfección y, evidentemente, enferma. Por eso, para tener poder tiene que ser una persona preparada, con muchas capacidades y, sobre todo, una inteligencia emocional que te pueda llegar a mantener esa armonía en todo lo que respecta a tu vida.

“Mi madre veía las telenovelas mejicanas y yo crecí con El Chavo”

-México es, para varios artistas argentinos, y de Santiago del Estero hay allí trabajando, La Meca laboral a seguir...

-México siempre estuvo presente en mi hogar. Mi madre veía las telenovelas mejicanas. Yo crecí con “El Chavo del 8”. México es, evidentemente, el Hollywood de la televisión. Tuve la posibilidad de viajar por el mundo, pero siempre me llamó la atención México. Vine a este país con el objetivo de seguir mi carrera actoral que había comenzado en la Argentina. Con ese objetivo claro, por suerte, nada me desvió y así pude hacer mi carrera en México, en donde estoy radicado desde hace ya veinte años y, afortunadamente, con mucho trabajo.

-¿Qué evoca de esos inicios actorales en la Argentina?

-Fue el comienzo y me siento agradecidísimo con mi país por las oportunidades que me dio. Yo extraño muchísimo el hecho de estar cerca de mis raíces. Con mis amigos me contacto a través de las redes sociales. Ojalá, algún día pueda regresar. La Argentina es mi país. Allí nací, crecí y me brindó oportunidades. Estoy agradecido con mi país.

Rodrigo Guirao Díaz, el heredero de Rulli en la TV de México

¿Qué significó “Rubí” en su carrera, novela en la que interpretó a Héctor Ferrer, personaje que en la remake hace un argentino, Rodrigo Guirao Díaz?

Rodrigo tiene en Héctor a un personajazo. Sé que Rodrigo estaba muy nervioso antes de grabar. Vino a conocerme. Tiene un personaje increíble, porque tiene una oportunidad única en su carrera. Todos los consejos que le di, se los daría a cualquiera que está empezando en este medio, que sea disciplinado, responsable, respetuoso, son personajes que demandan muchísima dedicación. Para mí, Héctor fue el parteagua de mi carrera. A partir de ahí empecé a protagonizar grandes historias en la televisión mejicana (desde “Pasión” hasta “Teresa” y “Tres veces Ana”. l