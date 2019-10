Rulli: “La disciplina es la base para el éxito y la pasión”

10/10/2019 - 22:26 Pura Vida

- ¿Cómo llegó usted a la convocatoria para ponerse en la piel del financista Miguel Garza?

- Es un personaje contemporáneo e interesante que llegó a mí después de cuatro años. Llegada la fecha de comenzar a grabar, nos pusimos a trabajar arduamente. Fue un proceso increíble de construcción del personaje. Mi personaje está especializado en las artes marciales y yo no tenía mucho conocimiento. Entonces, tuve que tomar clases particulares, muy intensivas. Al personaje lo he trabajado junto con los directores (Mauricio Cruz y Álvaro Curiel) y con los compañeros. Durante los ochos meses hemos grabado la telenovela en Japón, España, Miami y México. Hemos trabajado sin parar, intensamente, durante ocho meses, con más de doce horas diarias. Fue un ritmo de grabación intenso. Estoy muy orgulloso de los resultados obtenidos. El esfuerzo de todos valió la pena porque los resultados que hemos obtenidos son altamente satisfactorios. Miguel Garza fue un personaje demandante.

- ¿Fue demandante en virtud de todo ese trabajo físico y de preparación para el manejo de la katana, el aikido, cómo luchar como un guerrero samurái y ha blar varios idiomas?

- Sí, pero creo que la demanda fue integral y no solamente a nivel físico. Fue también demandante en lo emocional porque fueron muchos meses de trabajo sin parar y tratando de estar bien. Bueno, traté de sacar energía de donde no la tenía y también mantener el ritmo de trabajo. Por el tema de la falta de descanso la pasé bastante delicado. Pero nada, estaba preparado y como todo tenía que salir lo mejor posible, por suerte todo salió muy bien. El esfuerzo valió la pena porque todo salió muy bien. Los retos que me ha planteado “El Dragón” fueron increíbles, pero ha sido genial y, al mismo tiempo, fue un descubrimiento en mi carrera también en poder desarrollarme y actuar en países en los que, por suerte, había conocido antes. He disfrutado mucho al personaje. Desde el primer momento en que lo leí me atrapó la historia y estoy pleno, feliz y agradecido por esta enorme y hermosa oportunidad de haber interpretado a Miguel Garza. Es un personaje diferente a los que he hecho anteriormente. Es un personaje real que por circunstancias de la vida se encuentra en una situación que él no elige, pero trata de sacarla de la mejor manera.

- Miguel debe dar pelea en varios frentes, pero quizás el más fuerte sea el referido al amor. ¿Es Adela o Jimena la que robará su corazón que aún late por el recuerdo de ese amor puro con Asya?

- Mira, Miguel es una persona que sufrió muchos golpes emocionales y lo que menos quiere es seguir sufriendo. En el momento en que la vida le da un duro golpe, como es la muerte de la mujer que ama, cierra completamente su corazón hasta que aparece el personaje de Adela que le vuelve a dar esas ganas de sorprenderse de las cosas sencillas, pero que evidentemente no quiere lastimar porque sabe que él es sinónimo de riesgo y peligro. La quiere (a Adela) lo más lejos posible, a nivel emocional, para evitarle cualquier tipo de inconvenientes. En tanto con Jimena no tiene ninguna situación sentimental que lo atrape.

- En una escena del capítulo16 de “El Dragón”, Miguel le dice a Dora, esposa de su abuelo Lamberto: “Meditar es encontrar un momento de paz contigo y con el mundo”.

Es porque Miguel Garza ha sufrido mucho por culpa de este negocio (el narcotráfico). Por culpa de este negocio ha perdido a su familia (sus padres fueron asesinados) y su abuelo (Lamberto) lo ha enviado a Japón para que no le pase nada. Por culpa de este negocio, Miguel ha perdido sus raíces. Entonces, lo que él realmente necesita es paz. Gracias a que su abuelo lo envío a Japón, allá encontró parte de esa paz que necesitaba. Yo, hace veintidós años atrás estuvo viviendo unos meses en Japón. Ahora, después de mucho tiempo, haber regresado con un proyecto importante, poder recorrer y sumar más respeto a lo que es la cultura japonesa, esa rectitud, esa forma de ser tan perfeccionista ha ayudado mucho a mi personaje. Tratamos de dar ejemplos a la gente, y a no seguir en donde los personajes, sean protagonistas o no, también se pueden equivocar. En lo personal, a mí me ha motivado a ser cada día mejor, a tener siempre presente que la disciplina es la base para el éxito y la pasión con que uno hace las cosas.

“El final, a mí, me dejó loco, loco, loco”

-¿Miguel seguirá con el legado familiar de drogas, sangre, muerte o prevalecerá en él la ética?

-Es una línea muy delgada esa pregunta. Es un personaje noble y con muy buenas intenciones. Es un ser humano que no es perfecto y comete errores, que puede caer en la tentación y emocionalmente debilitarse. Yo quedé alucinado con esta historia. Lo único que te puedo decir es que la gente la tiene que ver porque no quisiera que se pierda esa capacidad de asombro. El final, a mí, me dejó loco, loco, loco.

-¿Los hackers que Miguel Garza lidera son tan peligrosos como los sicarios de las primeras generaciones de narcos, tal como lo plantea “El Dragón”?

-¡Sí! Hoy por hoy, la informática ayuda a que uno pueda llegar a lugares inesperados y los más sensibles de cada persona. Está tocado tan bien el tema que es un rubro interesante al cual hay que tenerle muchísimo respeto y cuidado.

“No tiene codicia y no es tan enfermo de poder”

-Miguel tiene sabiduría y conocimiento, pero ¿tiene avaricia y codicia?

-No, no tiene codicia. Es una persona que tiene poder. No es tan enfermo de poder. Pueda ser que le suceda porque es un ser humano que comete errores, pero es una persona muy inteligente y su único objetivo es tratar de cambiar este mercado, este mundo para que deje de existir la violencia y muertes por sobredosis. Es un hombre muy duro, muy frío, dolido por la vida. Ha tenido esa preparación en artes marciales, desarrollado en Finanzas, con una mente estructurada y perfeccionista, que de repente tiene que hacerse cargo de un negocio que le ha hecho mucho daño a su familia y, evidentemente, no puede decir que no por el respeto a su abuelo, pero lo hace con la intención de cambiar al mundo entero.l