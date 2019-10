FÚNEBRES | 11 de octubre de 2019

10/10/2019 - 23:37 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Estefani Karina Coronel (Villa Silípica)

- Juan Erasmo Enríquez (Las Termas)

- Ángel Antonio Guzmán (Las Termas)

- Josefa Candelaria Bracamonte (Fernández)

- María Monserrat Amaya

- Delicia Ronilda Morales (Villa Atamisqui)

- María Mercedes Lastra

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AMAYA, MARÍA MONSERRAT(q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Su esposo Guillermo, sus hijos Claudia, Silvina, Guillermo, Susana y nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AMAYA, MARÍA MONSERRAT (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. La comunidad educativa de la Escuela Francisca Jacques, participa con dolor el fallecimiento de la madre de la profesora Claudia Gutierrez. Ruegan resignación para sus familiares.

AMAYA, MARÍA MONSERRAT(q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". La Prof. Marcela E. Gomez y demas integrantes del Dpto. de Turismo de la Esc. Francisca Jacques, participan con pesar el fallecimiento de la mamá de la Prof. Claudia Gutiérrez, y acompañan en tan doloroso momento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Elena del Valle Díaz, su sobrino Juan Alberto y flia. acompañan a sus hijos Marta, Raúl y Ricardo en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Dios nos tiene preparado en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Luis Congiu, Perla Buenvecino, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia. Elevan y piden oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Miguela Ryllinski de Yocca y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a Martita y flia. en este triste momento.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Teresita Alfano de Trouvé, Bochy Gómez Zanni y Leticia Suasnavar de García acompañan cariñosamente a su excompañera de la promoción 1960 y amiga Martita a sobrellevar su enorme pena con la seguridad de que su Sra. madre goza de la gloria del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Teresita Alfano de Trouvé comparte con Martita su dolor frente a la partida de su mamá a la casa del Padre. Hace extensivo su pésame a los deudos de la estimada Sra. Dominga. Ruega al Señor conceda cristiana resignación a sus deudos y elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela, Micaela, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar a los hijos, nietos y demás familiares deseos de pronta resignación.

CARDELLE, MARÍA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. "Morir no es cerrar los ojos, sino bajar los párpados, morir no es detener los pies sino darles un descanso, morir no es sufrir la última desilusión sino vivir la última esperanza, morir no es perder el amor definitivamente, morir no es morirse para siempre sino comenzar a vivir de otro modo y para siempre". Con profundo dolor acompañamos a sus familiares en este difícil momento. Por siempre vivirás en nuestros corazones. Ana Paola; Noelia; Liliana y Luís Savio.

CARDELLE, MARÍA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. La comunidad educativa de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 17 participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex alumna. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin. Frías.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Plinio Gerardo Pérez y familia participa con dolor el fallecimiento de la madre y abuela de sus amigos. Ruega oraciones en su memoria.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. La representante legal del Inst. sup. Monseñor Jorge Gottau, el equipo directivo de los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, docentes, auxiliares acompañan en este doloroso momento a su compañera Mirta Gómez y ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Dr. Osvaldo Corbalán, su esposa Elena, sus hijos Martin y Cecilia y sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Maria Celia Afur, participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a toda su familia en especial a sus hijos Elpidio y José. Eleva oraciones en su querida memoria.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Humberto, Cecilia, Luis, Bruno, y Juan, acompañamos a Mirta y Negro en en su dolor y elevamos oraciones en memoria de Lucy.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Los compadres de sus hijos Negro y Cristina; Lucho Galvan y Marta Cinquegrani, sus hijos Adriana (a), Gustavo (a), y Marcelo, participan con dolor el fallecimiento de la apreciada Doña Lucy, acompañan a la flia. y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. César Julio Suasnábar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Magui, Rosarito y Jorge, participan con profunda tristeza el fallecimiento de doña Lucy. Ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. La representante legal, directivos, docentes y administrativos del Instituto Superior Monseñor Jorge Gottau, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la profesora Mirta Gomez. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Zulma Montenegro y familia, participan con profunda tristeza el fallecimiento de doña Lucy, mamá de sus amigos Negro, y Mirta Gomez y mamá politica de Cristina Basualdo. Ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Liza, Rosita, Graciela, Marilyn y Humberto, Gladys y Quichi, Lily y Negro, Chela y Oscar, Mirta y Walter, acompañan a la familia en este momento de dolor.

IBARRA, DANTE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Su esposa Sonia Perez, sus padres Alicia Coronel y Roque Ibarra, sus hijos Alejandro y Carolina, sus hnos. Claudia, María, Daniel, Horacio y Pedro, padres pol. Aída y Raúl, hnos. pol. sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio La Piedad, casa de duelo Av. Rivadavia 323 (s.) EMPRESA SANTIAGO.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Gregorio Herrera y familia participan su fallecimiento, y acompañan a su hijo Juan Carlos y demás familiares en este momento de dolor.

JUÁREZ, SELVA ISOLINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. La fraternidad laical del Instituto HHEE del Corazón de Jesús - Belén participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos Juan Carlos, Bety y familia en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación.

LASTRA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Sus hijos Carlos, Victorio, Mario, Mirta, H. pol., María, Zulma, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMANO, EMMA TEODOMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con mucha pena el fallecimiento de la mamá de sus amigos Dorita y Jorge y los acompañan con mucho cariño.

ROMANO, EMMA TEODOMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Ema T. de Rezola, Luis Alfano y Luis Lescano participan con pena el fallecimiento de la mamá de su amiga Dorita.

TÉVEZ DE JUAREZ, RAMONA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Leandro Taboada y María Inés de Gorostiza participan con pesar el fallecimiento de su amiga Chicha. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARTAZA, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. "Padre mío, hace 9 días que nos dejaste, muy difícil continuar, pedimos a Dios fortaleza y resignación. Que el Señor te otorgue el descanso eterno. Te queremos Viejo querido, gracias por todo los que nos birndaste". Su esposa Rosa Gómez de Artaza, sus hijos Susana, Daniel, Verónica y Roxana, sus nietos, sus bisnietos e hijos políticos invitan a la misa al cumplirse los 9 de su partida, a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Sta. Lucía.

ARTAZA, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/19|. Sus hermanos/as, sobrinos/as, ahijados y amigos en gral. invitan a la misa a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Santa Lucía al cumplirse los 9 días de su partida al reino celestial. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

BRIZUELA DE NIEVA, ANTONIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, al cumplirse un mes de su fallecimiento, invitan a la misa que se oficiará el día viernes 11 a las 20 hs en la iglesia Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, pidiendo por su eterno descanso.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones". Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sta. Rita, al cumplirse dos años y siete meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Sus hijas Marcela del Valle y Martha Lydia Rodríguez, su hijo pol. Gustavo Cardona y sus nietos Guillermina, Josefina y Pedro invitan a la misa al cumplirse los nueve días de su partida, a realizarse el día sábado 12 en la Catedral Basílica a las 20,30 hs. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ ARAUJO, MARTA A. (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/10|. Sus hijo Adrián, Carla, Nicolás y David Diambra, su hermana Silvia Inés Díaz, sus sobrinas Ana y Brenda Gretler y sus nietos invitan a la misa para rezar por el eterno descanso de su alma al cumplirse nueve años de su fallecimiento hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco.

MAGUNA, LUIS RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/18|. "Algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo... Aunque físicamente ya no nos acompañes, tu esencia queda, tu voz se escucha, te sentimos sonreír y nos sigues enseñando cosas. Las personas como vos jamás nos dejan son eternas en nuestros corazones... Su hija Roxana y Omar Subelza, sus nietos Martín, Romina, Mariano, Gabriel Subelza, nietos pol. y bisnieto Agustín e Ignacio, su hijo Rafael y Natalia Vila Raimundi, sus nietas Concepción y Kamila invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. Rogamos una oración en su querida memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus familiares agradecen de corazón a todas aquellas personas e instituciones que nos acompañaron a transitar este doloroso momento e invitan a la misa para rogar por el descanso eterno de su alma, que se oficiará en la iglesia San José del Bº Belgrano, este sábado 12/10 a las 20 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTRO, DORA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19 en Bs. As|. Hermana: Tenemos el corazón destrozado, te lloramos por siempre. Sus hermanos Hugo, Dardo, Jorge, Graciela Castro y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Chacarita Prov. de Bs. As. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CÁCERES, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Papi: ''Adiós no es el final, significa que te echaremos de menos, hasta que nos volvamos a encontrar''. Te queremos y extrañamos por siempre. Su esposa Pocha, sus hijos Mónica, Mario, Fabio, su hijo e hijas políticas, nietos, bisnieta y ahijada, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

PEREYRA, ORESTE EDMUNDO Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus hijos y nietos agradecen profundamente al Sr. gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora, a la Sra. diputada nacional Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, al Sr. ministro de Economía CPN Atilio Chara, al Sr. intendente Municipal Proc. Pablo Mirolo, al Sr. viceintendente Ing. Roger Nediani, a la Dra. Nora Zegarra de Paz Lines, a la Prof. Lidia Grana de Manfredi, al Sr. rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero Ing. Héctor Paz, a la Prof. María Inés Lescano, a la Sra. Aurora Andino, a la Sra. Rita Ledesma Andino, al Sr. Roberto Díaz Chevalier, instituciones educativas, asociaciones culturales, familiares, compañeros de trabajo, colegas, vecinos y a todas aquellas personas que nos acompañaron en este difícil momento. Hoy estaremos reunidos en su memoria e invitamos a la misa que se realizará a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda, al cumplirse nueve días de su partida al encuentro con Dios nuestro Señor.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. En Ti, Señor, esperé - y mi esperanza no fue vana, ni jamás lo será - Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia acompañamos a Guillermo y demás deudos en este doloroso trance. Elevamos y pedimos oraciones en su memoria.

BAREA, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos con el gran afecto de la amistad heredada.

BRACAMONTE, JOSEFA CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Sus hermanos Beti y David Bracamonte, sus hijos, h. politicos, nietos y demás familiares sus restos seran ihumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, ESTEFANI KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Su esposo Claudio Acuña, sus hijos Luciana y Gonzalo, sus padres Esther y Antonio Coronel, sus hnos sobrinos y demas fdamiliares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio de Villa Silípica SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ENRÍQUEZ, JUAN ERASMO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Sus hijos Rita y Claudio Speck, nietos: Pablo, Belén, Marcos, Martina y Ana participan con dolor su fallecimiento y que sus restos están siendo velados en Gesell. Las Termas.

ENRÍQUEZ, JUAN ERASMO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas" participa con hondo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Profesora Rita Enriquez de Speck y a su familia ante tan difícil momento. Se elevan oraciones por su eterno descanso y la cristiana resignación de sus seres queridos. Las Termas.

GEREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Su hermano Perfecto, su hermana política Aída, sus sobrinos Silvana y Sergio, sus sobrinas nietas Luz María y Sonsoles participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, ÁNGEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. El Honorable Concejo Deliberante de Las Termas participa con profundo dolor la pérdida de quien fuera presidente de esta institución y acompañan a sus familiares en este duro momento. Las Termas.

GUZMÁN, ÁNGEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin. Dr. Edmundo Orlando Albarracín y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GUZMÁN, ÁNGEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin." Pelusa Sánchez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero y que sus restos serán inhumados en el cementerio de La Aguada hoy a las 10 hs. Las Termas.

MORALES, DELICIA RONILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Su esposo Germán Gramajo, sus hijos Hugo Alberto, Olga, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui a las 10 hs. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORALES, DELICIA RONILDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Su nieta María Celeste Gramajo participa su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRIZUELA DE NIEVA, ANTONIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, al cumplirse un mes de su fallecimiento, invitan a la misa que se oficiará el día sábado 12 a las 20 hs en la Capilla San Cayetano del Bº 24 de septiembre de la ciudad de Frías, pidiendo por su eterno descanso.