Franco Cristaldo: “Es lindo verse fuera de la zona de descenso”

11/10/2019 - 02:07 Deportivo

Central Córdoba cosechó el pasado fin de semana una de las victorias más importantes de su historia, al superar como visitante a San Lorenzo por 4 a 1, con un juego convincente y vertical, buscando siempre el arco rival. Pero para el mediocampista Franco Cristaldo también fue bueno sumar los tres puntos, porque por primera vez desde que participa en la Superliga Argentina, pudo salir de la zona del descenso.

El ex Boca también aseguró que seduce mucho la posibilidad de meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

“Es lindo verse fuera de la zona de descenso. Es un golpe anímico bueno. Estos días hasta el próximo partido van a ser muy buenos, pero debemos seguir trabajando para seguir creciendo. El último triunfo fue muy bueno y tenemos que aprovechar este momento”, reflejó a la prensa Franco Cristaldo.

El mediocampista de creación no le dio importancia al hecho de que la prensa nacional buscara defectos en San Lorenzo y no las virtudes que tuvo el Ferroviario para golearlo.

“Cuando pierde un grande se buscan los defectos del equipo y no las virtudes del ganador, mucho más si es del interior. Pero eso a nosotros no nos importa. Lo que nos ocupa es seguir creciendo y mejorar en las cosas que hicimos bien”, manifestó el ex jugador de Boca y Defensa y Justicia, entre otros.

Cristaldo también palpita el cruce por Copa Argentina ante Estudiantes de La Plata y aseguró que son partidos que no dejan margen para la equivocación.

“Ya estamos preparando el partido por Copa Argentina, el cual sin dudas será muy duro. Se juega un solo partido y eso no te da margen para el error. Hay que saberlo jugar y aprovechar para llegar a la gran final”.

Además, reflejó que el hecho de estar en la definición del certamen es algo gratificante.

“El hecho de estar cerca de una final seduce mucho. La competencia es hermosa. Estamos a dos partidos de un gran objetivo y eso nos pone muy contentos”, concluyó.

En cuanto a lo deportivo, el plantel entrenó ayer por la mañana en un predio privado de la ciudad de La Banda, donde el cuerpo técnico ordenó una práctica con exigencias físicas.

El próximo compromiso para Central Córdoba será ante Estudiantes de La Plata, por Copa Argentina. Se jugará el próximo miércoles desde las 15.35, en cancha de Instituto de Córdoba y el entrenador Gustavo Coleoni, podría contar con la presencia del defensor Hugo Vera Oviedo para ese encuentro.

El paraguayo evoluciona muy bien de su lesión y aunque llegaría con pocos días de trabajo, sería una opción viable para el “Sapito” en la zaga defensiva.

En cambio, el delantero Antonio Valencia no llegaría en condiciones y sí podría sumar por la Superliga, cuando nuevamente de vea la cara con el “Pincha”.

Ironía del fixture: dos veces ante el mismo rival en 5 días

Central Córdoba enfrentará por los cuartos de final de la Copa Argentina a Estudiantes de La Plata, el próximo miércoles en cancha de Instituto de Córdoba. Precisamente el Pincha, será rival del Ferro el lunes 21 de octubre, en el Alfredo Terrera, por una nueva fecha de la Superliga Argentina. Así, en menos de cinco días, los dirigidos por Coleoni y Milito chocarán dos veces, aunque seguramente no repetirán en dichos encuentros los once iniciales. l