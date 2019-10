Cerrizuela se prepara con todo para la gran cita

11/10/2019 - 02:21 Deportivo

El atleta santiagueño Leonardo Cerrizuela comenzó días atrás con su preparación para ser parte del Maratón de EL LIBERAL, que se desarrollará el 10 de noviembre próximo.

El reconocido deportista llegará en buena forma y confesó que trabajará duro para repetir el primer puesto del año pasado en la categoría Especial. “Comencé a trabajar ya pensando en el Maratón de EL LIBERAL. Otra vez estaré presente. Es siempre mi gran objetivo. El año pasado gané en mi categoría y este año me gustaría repetir. Estoy entrenando para conseguirlo”, aseguró Cerrizuela. Además, el joven santiagueño destacó: “Le agradezco a Pablo Barragán quien me abrió las puertas. Voy con toda mi fuerza para seguir cosechando éxitos. me preparo para eso”, aseguró el atleta, una de las presencias seguras en cada edición del Maratón de EL LIBERAL. l