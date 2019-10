Una estudiante, sacó un “sobresaliente” por escribir un ensayo con “tinta invisible”

11/10/2019 - 10:06 Mundo Web

Japón. La estudiante Eimi Haga, le entregó al profesor de “historia ninja” la tarea, en un papel blanco, y sin nada escrito… al menos a primera vista. A pesar de eso, la joven estudiante, saco la nota más alta debido a la creatividad. Ya que ese trabajo, no estaba en blanco, sino que había sido escrito con una tinta invisible.

¿Cómo hizo?

Eimi, de 19 años, aplicó una técnica llamada “aburidashi”, en el que permite escribir con una tinta que se hace visible cuando ¡se aplica calor!

Para lograr este efecto, se la pasó horas remojando, triturando y exprimiendo frijoles de soja, que se emplean para obtener esa tinta. Luego de dos horas y pensar que escribir, dibujó las letras sobre un “washi” (papel tradicional japonés), con un pincel fino. Y tras secarse las palabras, se volvieron invisibles. La tarea de la joven, fue apareciendo a medida que el profesor calentaba el papel sobre una estufa a gas.

Eimi fue entrevistada por la agencia de noticas “BBC” y explicó: "Fue algo que aprendí de un libro cuando era pequeña” "¡Solo esperaba que a nadie más se le ocurriera la misma idea!"

Agrego además, "Cuando el profesor dijo en clase que valoraría mucho la creatividad, decidí que haría que mi ensayo sobresaliera de los demás". "Lo pensé durante un rato y se me ocurrió la idea del 'aburidashi'". Pero para asegurarse de que su profesor no tirara el ensayo a la papelera, Eimi le dejó una nota (en tinta visible) dándole la pista que necesitaba: "calienta el papel".

El profesor de Eimi, Yuji Yamada, sorprendido le dijo a la BBC : "Había visto muchos textos escritos en código, pero nunca uno en aburidashi", explicó. "A decir verdad, tuve alguna duda de si las letras se verían claramente. Pero cuando efectivamente calenté el papel sobre la estufa en mi casa, las palabras aparecieron muy claras y pensé: '¡Bien hecho!'"

"No dudé en darle al trabajo la máxima puntuación, pese a que no lo leí hasta el final porque pensé en no calentar algunas partes del papel en caso de que los medios se interesaran por esto, y saqué una foto".

En cuanto al ensayo en cuestión, la joven Eimi afirmó que tenía “más estilo que sustancia”. "Estaba segura de que el profesor reconocería al menos mis esfuerzos por hacer un ensayo creativo", explicó. "Por eso no me preocupaba realmente sacar una mala nota por mi ensayo, aunque el contenido en sí no fuera tan especial".

La estudiante de primer año de la Universidad de Mie, en la ciudad de Tsu, había tomado una clase de historia ninja y el profesor les pidió a los alumnos que escribieran un ensayo sobre su visita al Museo Ninja de “Iga-Ryu”, una de las más conocidas escuelas ninjas de Japón.

