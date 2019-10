VIDEO | Angelici anunció que “va a dar un paso al costado”

11/10/2019 - 11:54 Mundo Boca

En medio de la Cena Anual Solidaria de Boca Social, el actual presidente de Boca, Daniel Angelici, dio a conocer su postura definitiva de cara a las próximas elecciones que se celebrarán en Boca: "Me voy. Lo estuve pensando pero no creo en la alternancia, llevo muchos años acá, cuatro de tesorero y ocho de presidente, y me parece que es bueno de un paso al costado. Apoyaré a Christian Gribaudo y seguiré colaborando en la Fundación. Tengo que dejar a la dirigencia con una buena propuesta, que tiene la misma manera de gestionar que yo, pero por ahí tiene ideas distintas, entonces doy un paso al costado apoyando al oficialismo".

Sobre el inminente cruce en la vuelta de las semifinales ante River en La Bombonera, Angelici, comentó: "Estoy confiado en darlo vuelta con nuestra gente. Somos una gran familia, sigo siendo el responsable principal de conducir este club, sabiendo que tenemos un partido difícil, con un equipo que viene jugando bien y con un resultado adverso".

Referente a su gestión, más allá del tema económico, dijo: "Sabemos que estamos debiéndole una copa internacional, en estos años de gestión ganamos seis títulos, pero el socio quiere una Copa Libertadores, por eso queremos dar vuelta la llave. Tenemos que estar unidos oficialismo y oposición para la revancha del 22. En diciembre, algunos pensarán que es muy importante el resultado, si no ganamos la Copa; otros, si la ganamos, valorizarán todo lo que hicimos. Pero los socios también saben que un club superávit tiene más posibilidades de jugar muchas la final y ser protagonistas de los torneos".