Es falso que Bullrich dijo que la Argentina fue premiada por Europol

11/10/2019 - 18:04 País

Circula en Facebook una publicación en la que se ve una foto de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, acompañada por una frase supuestamente dicha por ella: “Fuimos premiados por Europol. Porque, desde que somos gobierno, ningún país de Europa recibió tráfico de drogas desde Argentina. Todos fueron decomisados antes de que pudieran salir del país”. Sin embargo, la ministra no hizo tal cual esta afirmación, sino que se trata de una frase adulterada. Pero, si se toma la frase que fue dicha realmente, según datos de las Naciones Unidas (ONU) es falso que ningún cargamento de droga llegó a Europa desde la Argentina, como aseguró Bullrich.

Las publicaciones que circularon en Facebook fueron compartidas más de 20 mil veces, según los datos que ofrecen los propios posteos. También fue enviada una imagen con la misma frase al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 3182 3655) en reiteras oportunidades para ser verificada.

¿Cuál es el origen de la frase viral?

“Fuimos premiados por Europol. Porque, desde que somos gobierno, ningún país de Europa recibió tráfico de drogas desde Argentina. Todos fueron decomisados antes de que pudieran salir del país”, es la frase viral que circula en redes.

Sin embargo, la frase original de Bullrich fue: “Desde que nosotros estamos en el gobierno no ha habido un solo cargamento que llegó desde puertos o aeropuertos argentinos a ningún lugar de Europa. Esto lo hablé la semana pasada con la directora de Europol con lo cual la Argentina está realmente en estos casos: se descubre la droga y la droga no sale”.

Esto fue dicho por la ministra en una entrevista con el periodista Luis Majul en “La Cornisa”, que emite América TV, el 29 de septiembre último. Al mirar el reportaje íntegro, se puede confirmar que en ningún momento Bullrich hace referencia a ningún tipo de premio.

Por otro lado, la funcionaria se reunió en septiembre último con miembros de Europol, la Oficina Europea de Policía, como lo informaron desde la web oficial del Ministerio de Seguridad. Pero en esa reunión no se hizo mención a algún premio ni se entregó ninguna distinción, según confirmaron desde la cartera de Seguridad.

Según la información oficial, la “reunión se realizó con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación bilateral de la Argentina con Europol; promover una profundización mutua del intercambio de información policial; y promover un mayor compromiso institucional de la región con Europa”.

Sí hubo cargamentos de drogas que llegaron a Europa

En la frase adulterada y en la original de la ministra se afirma que, desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri, “no ha habido un solo cargamento que llegó desde puertos o aeropuertos argentinos a ningún lugar de Europa”. Sin embargo, esto no es así.

Según cifras de la Oficina contra la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés), en 2016, al menos 50 veces ingresó cocaína a España y Portugal proveniente de la Argentina. Se trata de la última información disponible y surge de un reporte llamado Individual Drug Seizure Cases, que registra el tráfico de drogas en distintos países del mundo, donde se señala el origen de las sustancias que ingresan a cada país. En el caso de los países europeos mencionados solo se registran casos de cocaína.

En el Reporte Anual sobre Drogas de 2019, elaborado también por la ONU, la Argentina figura como un país de tránsito para el tráfico de cocaína, que luego se envía a Europa. Sin embargo, los datos que recopila este informe son de 2017 y no señala cuál es el país de origen de esa sustancia psicoactiva.

Reverso se contactó con Alejandro Corda, abogado integrante de Intercambios -asociación civil que tiene como finalidad el estudio y atención de problemas relacionados con estas sustancias-. El especialista señaló: “El dato del decomiso de sustancias no demuestra la efectividad de una política o que no haya ingresado ningún tipo de droga proveniente de la Argentina a otro país”.

Esto se debe, según Corda, a que “las líneas de comercio son ilegales y, como no están registradas, no se puede saber qué entra y qué no a un país”.

Este medio también se contactó con el Ministerio de Seguridad de la Nación para conocer la fuente de la información que comunicó Bullrich en la entrevista con Majul. Sin embargo, no obtuvo respuesta hasta la publicación de esta nota.