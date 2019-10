El “Chaqueño” se revela en “Soy”

11/10/2019 - 21:01 Pura Vida

“Soy” cuenta parte de la historia de vida de Oscar “Chaqueño” Palavecino, parte de esa historia que no todos conocen, y el video es un fiel reflejo de ese camino recorrido, que sin llegar a la crudeza de lo que fue su realidad, muestra la esencia más pura de lo que la canción cuenta.

Con un impresionante trabajo artístico y cuidando todos los detalles de tiempo y espacio, el video fue grabado íntegramente en exteriores, en el Chaco salteño, lugar que vio nacer a Oscar Esperanza Palavecino. Este primer single, “Soy”, es literalmente un canto a la vida, a su vida, parte de su historia, su ser. “Soy” es su esencia, su raíz y una declaración de amor eterno al canto y a la tierra que lo formó, lo marcó y lo vio nacer.

Su nuevo disco “Soy y seré” volumen 1, saldrá a la venta y en plataformas digitales durante este mes, y promete un volumen 2 para antes de fin de año. Ambos tendrán su presentación oficial el 20 y 21 de diciembre en el Teatro Gran Rex.

La canción

Si preguntan, soy fruto del amor, de una flor chaqueña.

Pilcomayo y sol, sangre de mistol, corren por mis venas, vengo de Santa Victoria, que me dio la gloria de poder cantar.

Blanco delantal, para Tartagal, me llevó el camino y el polvaredal no pudo tapar este sueño mío, no hay espina ni horizonte que a mi guardamontes lo hagan aflojar.

Yo soy del monte, un bombo legüero, me regaló el corazón, canta chicharra canta crespín, que siempre suene un violin una copla enamorada y una guitarreada para no morir.

Olvidé jugar para trabajar, en cualquier oficio juntando cartón, lustra y leñador puro sacrificio enseñanzas de la vida que aprendí enseguida, pa’ ganarme el pan.

Y de tanto andar pude regresar por amor al Chaco

y en una canción esperanza soy para mis hermanos una mano originaria y otra solidaria para continuar.

Yo soy del monte, un bombo legüero, me regaló el corazón canta chicharra canta crespín, que siempre suene un violin una copla enamorada y una guitarreada para no morir.