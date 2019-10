Los médicos no están autorizados a prescribir cannabinoides en el país

11/10/2019 - 23:39 Santiago

En Argentina los médicos no están autorizados por la Secretaría de Salud a prescribir cannabinoides, y aunque la ley de cannabis medicinal se reglamentó parcialmente, pueden indicarlo solo a pacientes con epilepsia refractaria, “que no es el ámbito de los CP”, comentó Cherro.

“Las expectativas sobre el cannabis medicinal son enormes, en los medios se replican muchas experiencias positivas y esto hace que los pacientes lo busquen por su cuenta, pero los profesionales de la salud formados en el tema son muy pocos. Esto no se enseña en la universidad”, se lamentó.

Por otro lado, ocurre que el acceso a los CP en Argentina es muy bajo: menos del 10% en pacientes con cáncer y menos del 5% considerando el resto de las patologías.

“El cannabis se consigue a la vuelta de la esquina, el paciente viene al consultorio con el frasquito”, comentó el especialista, y agregó que en esos casos, “lo ideal es analizar esa sustancia en los centros de referencia”.

El análisis de la sustancia sirve para saber qué componentes tiene y en qué dosis, descartar la presencia de microorganismos como hongos o bacterias, que suelen estar en la planta y afectan a las personas inmunosuprimidas, y de pesticidas y metales pesados, que suelen estar presentes en los cultivos.

Destierran el mito de que “porque es natural, mal no me va a hacer”

“Está instalada la idea de que ‘como es natural, mal no me va a hacer’, y no es tan así”, comentó el especialista, y advirtió que el cannabis posee efectos adversos entre los que figuran la arritmia, taquicardia, ansiedad y confusión.

Para Cherro, los pacientes con mayor riesgo de tener efectos adversos al recibir cannabinoides son “los que tienen deterioro cognitivo, con cardiopatías, con antecedentes psiquiátricos y los anticoagulados”.

Por otro lado, el médico detalló que los pacientes que más “pueden beneficiarse” con el uso de cannabinoides son “quienes tienen una enfermedad estable o un dolor de intensidad estable a lo largo del tiempo o relacionado con el sistema nervioso”.

También aquellos “con depresión, ansiedad o insomnio, quienes están bajo un tratamiento oncológico eficaz y, muy ocasionalmente, personas que no responden a los opioides”.

El encuentro donde Ariel Cherro advirtió sobre la falta de evidencia científica para prescribir cannabinoides se realizó pocos días después de la primera Expo Cannabis Argentina, que tuvo lugar en la Sociedad Rural de Buenos Aires, entre el 4 y el 6 de octubre.

El organizador de la exposición y director de la revista THC, Sebastián Basalo, dijo al abrir el evento en la Sociedad Rural que “la planta de cannabis tiene propiedades medicinales que ayudan a un montón de personas a tener una mejor calidad de vida, una vida más digna”.

“Para muestra basta la realidad”, concluyó.