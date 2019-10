Felipe Cisneros: “El arbolado urbano brinda un beneficio ambiental muy importante en esta época”

12/10/2019 - 01:25 Santiago

El intenso calor que vivieron los santiagueños durante estos días, hace presagiar un verano bastante duro, por lo que es cada vez más importante la toma de conciencia respecto de la atención que se debe brindar a los factores que contribuyen a atenuar los efectos de la alta temperatura.

Uno de los aspectos más relevantes es sin dudas el cuidado de los árboles, un aspecto en el que ha puesto mucho interés la Municipalidad de la Capital, que implementó la plantación de 1.000 ejemplares de lapachos, para dar continuidad al Plan Urbano Ambiental, que incluye incrementar el patrimonio verde en la ciudad.

Pero aún falta conciencia en la población sobre la preservación y el cuidado de los árboles.

Valor

“Los arboles en la ciudad juegan un papel muy importante, ya que no sólo brindan un contraste a un ambiente que se caracteriza por el cemento y lo embellece, sino que también cumplen un rol fundamental en poder regular la temperatura, porque sus follajes interceptan la luz directa del sol, y porque toman agua del suelo y transpiran, lo que genera una sensación de frescura”, precisó el ingeniero forestal Felipe Cisneros, santiagueño que se desempeña como tesista del Doctorado en Ingeniería Forestal en la UBA.

El profesional, quien también basó sus consideraciones en trabajos realizados por colegas, graficó cómo los árboles ayudan a atenuar el efecto del calor, al comentar que ello “se ve principalmente en ciudades del interior, donde es muy común ver gente que busca la sombra de los árboles para estar durante un día muy caluroso, y esa es la gran función social que tienen”.

“Al momento de plantar un árbol debemos tener en cuenta varias cosas, y es importante la promoción que se realiza desde el Estado municipal para que el vecino pueda plantar la especia que sea más acorde. Una de ellas es la disponibilidad de espacio físico, que en las ciudades es un problema. Los expertos recomiendan las especies según ese espacio”, puntualizó el profesional.

En este sentido, sugirió: para veredas de menos de 2,50 metros: lluvia de oro, naranjo agrio, crespón, ligustro siempre verde, carnaval, tevetia, “que son especies que dan sombras para espacios reducidos”. En veredas de más de 2.50 metros, sugirió plantar pezuña de vaca, fresno americano, jacarandá, paraíso, mora, palo jabón, lapacho, y de más de 3.50, chivato, tipa blanca o colorada, pacará, aguaribay, palo borracho, gomero, grevilea robusta, álamo, olmo siberiano.

“En el ambiente urbano, se puede plantar en cualquier momento, por ahí es más propicio a fines del invierno o principios de primavera, pero siempre que se riegue, se puede plantar en cualquier época del año”, recomendó.

El riego y la poda son los cuidados básicos

Respecto del riego de los árboles, el ingeniero Cisneros recomendó hacerlo todos los días, porque se necesita entre 15 y 20 litros de agua para garantizar que crezca y no sufra estrés. Los momentos más apropiados para regar son a la mañana a primera hora, a la tarde o noche, porque la planta lo aprovecha más a esas horas, es lo ideal.

“Es importante el concepto que no es solo plantar, sino también de regarlo, de cuidarlo de saberlo podar. Muchas veces se acostumbra a podar con machete o hacha, que son herramientas inapropiadas para la poda. El serrucho es la herramienta adecuada, porque a veces se corta mal la rama, y eso genera una herida por la que puede entrar un hongo o un insecto, y comience a enfermarse, y otras veces se corta de una manera intensa, y cuando necesitamos la sombra, el árbol no tiene hojas. Hay que podar bien para tener un árbol sano, y una copa equilibrada que no vaya a molestar a la estructura urbana”, aconsejó el profesional.