Se reprogramaron los partidos de Boca y River por la décima fecha del campeonato

12/10/2019 - 02:30 Deportivo

La Superliga Argentina de Fútbol informó ayer de manera oficial la modificación en el cronograma de varios partidos válidos por la décima fecha, entre ellos los que Boca y River deben disputar ante Racing y Arsenal respectivamente.

Según comunicó ese organismo, la decisión se tomó “por cuestiones de seguridad y, en consecuencia, de ajustes de programación televisiva”.

El clásico entre Boca y Racing en la Bombonera, programado inicialmente para el sábado 19 de este mes, se jugará el viernes 18 a las 21.10.

Ese mismo día, pero a las 19, River visitará a Arsenal, en un juego que también estaba pactado para el sábado.

Se trata de los últimos partidos que ambos equipos disputarán antes del superclásico que los tendrá como protagonistas el martes 22 de este mes en la Bombonera, donde buscarán un lugar en la final de la Copa Libertadores.

Esa es otra de las razones de la modificación, para no entregar ventajas deportivas a Boca ni a River y que ambos tengan los mismos días de descanso antes de aquel crucial enfrentamiento. Sin embargo, todo deriva de un pedido que realizaron los organismos de seguridad “en virtud del cierre de la campaña electoral que se llevará a cabo en las inmediaciones del Obelisco ese día”.

“Encontrándose el estadio de Boca cercano al epicentro de la convocatoria, y con el fin de no entorpecer la movilidad de los ciudadanos, solicitaron reprogramar el partido”, explicó Superliga.

Esto motivó también la modificación de Independiente vs. Argentinos, que iban a jugar el lunes 21 y ahora lo harán el sábado 19 a las 15.30, y de Colón vs. Godoy Cruz, que estaba programado para ese mismo sábado 19, y se pasó al lunes 21 a las 21.10.

En tanto, Patronato vs. Newell’s se atrasó al sabado 19 a las 17.45 (estaba a las 13.15); Talleres vs. Lanús, programado para el domingo 20 a las 11, pasó al sábado 19 a las 20; y Aldosivi vs. Defensa se adelantó al domingo 20 a las 11 (estaba 13.15).

PROGRAMACIÓN

Viernes 18: 19, Arsenal vs. River (TNT Sports); 21.10, Boca vs. Racing (Fox Sports Premium).

Sábado 19: 13.15, Banfield vs. Atlético Tucumán (TNT Sports); 15.30, Independiente vs. Argentinos (Fox Sports Premium); 17.45, Patronato vs. Newell’s (TNT Sports); 20, Talleres vs. Lanús (Fox Sports Premium)

Domingo 20: 11, Aldosivi vs. Defensa (TNT Sports); 13.15, Gimnasia vs. Unión (Fox Sports Premium); 15.30, Huracán vs. San Lorenzo (TNT Sports); 17.45, Rosario Central vs. Vélez (Fox Sports Premium).

Lunes 21: 19, Central Córdoba vs. Estudiantes (Fox Sports Premium); 21.20, Colón vs. Godoy Cruz (TNT Sports).