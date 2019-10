Quintero y su vuelta, después de 200 días de inactividad

12/10/2019 - 02:37 Mundo River

El volante de creación de River Plate, el colombiano Juan Fernando Quintero, regresó anoche a vestir la camiseta del ‘Millonario’, luego de superar una rotura ligamentaria que lo mantuvo al margen de la actividad por más de 200 días.

El enganche, de 26 años, ingresó a los 19 minutos de la segunda parte por Exequiel Palacios, cuando el conjunto dirigido por el DT Marcelo Gallardo ya se imponía por 2-0 a Almagro, para avanzar así a las semifinales de la Copa Argentina.

La concurrencia al estadio Malvinas Argentinas de Mendoza saludó el retorno a la competencia del hábil mediocampista colombiano, uno de los encargados de suministrarle fútbol al elenco de Núñez.

“Por fortuna pude volver a jugar y me sentí muy bien”

Todo River lo esperaba desde marzo, y Juan Fernando Quintero, una noche, volvió. Lo hizo en la victoria de anoche por 2 a 0 ante Almagro, en Mendoza, donde su equipo clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. Y nada menos que en la antesala del determinante desquite ante Boca por la Copa Libertadores.

“Todos saben lo que pasé y con estos compañeros, volver es más fácil. Estoy muy motivado para lo que se viene. Por fortuna pude volver a jugar y me sentí muy bien. La idea ahora es no parar y prepararnos para lo que viene, pero todavía no pienso en Boca”, manifestó Quintero al término del partido.