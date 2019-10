Gustavo Coleoni sobre lo que se viene para Central Córdoba: “Tenemos dos finales”

12/10/2019 - 02:41 Deportivo

Central Córdoba enfrentará a Estudiantes de La Plata dos veces en cinco días. El miércoles 16, en Córdoba, por cuartos de final de Copa Argentina. Y el lunes 21, en Santiago, por la décima fecha de la Superliga. Ayer, en conferencia de prensa, el entrenador ferroviario Gustavo Coleoni calificó de “dos finales” a esos duelos, aunque por ahora pone el foco solamente en el primero.

“Tenemos dos finales, la primera te da una chance de jugar una semifinal por un Copa Libertadores que sería muy bueno para el club y para la provincia. Y el otro partido es por lo que estamos sufriendo y disfrutando todos los domingos que es la permanencia. Ahora debemos enfocarnos con todas las energías en éste que tenemos el miércoles, buscar lo mejor, potenciar lo que tenemos, ver de qué manera se puede lastimar más, diseñar el equipo, diseñar la forma y darle vuelo nomás. Después vamos a ver en el otro cómo sigue, cómo lo planteamos”, sostuvo.

Estudiantes llegó a esta instancias tras eliminar, por penales, a su homónimo de San Luis, que milita en el Federal A. Y el “Sapo” analizó ese juego: “Estudiantes en función de la jerarquía y un poquito también la condición atlética se termina llevando a un rival que, si hubiera estado un poco más lúcido, capaz que en el primer tiempo hacía algún gol más. Conozco a su técnico, es muy bueno. El equipo es durísimo y le faltó poquito para quedarse con la llave”.

Pero Coleoni lejos está de desmerecer al “Pincha” de Gabriel Milito. “Vos te pones a ver las fichas y tiene a ese negrito Sarmiento que es crack, que me encantaría saludarlo y darle un beso; después tenés al uruguayo que es internacional y varios más. O sea, hay un plantel muy rico, entonces yo no podría ser tan tonto de confiarme y de pensar que ya está, porque tienen 100 años en Primera División. Le tenemos muchísimo respeto del rival, pero estamos muy seguro de lo nuestro, de nuestras fortalezas para encarar el partido con el mayor de los profesionalismo y tratar de ir a ganar el juego, pero sabiendo que enfrente está nada menos que Estudiantes de La Plata”, señaló.

Si hay algo que no le faltará a Central para estas dos finales, es motivación.

“Venimos con un envión bueno de estos dos juegos que hemos ganado, con el envión bueno de estar en Superliga. Tomamos todos los partidos con esa ilusión por ser nuestra primera participación en Superliga. Pero los dos partidos para nosotros son muy importantes. Hay que pasar este escollo primero, sabemos que es Estudiantes de La Plata, con toda su historia, pero vamos a tratar de poner a Central en una semifinal. Y después se verá, cómo planteamos o cómo quedamos para jugar otra final acá por otro camino que vamos, que es el de la permanencia. Pero el entusiasmo, las ganas, el profesionalismo son iguales”, explicó.

Reconocimiento

Tras la goleada a San Lorenzo, el reconocimiento hacia Coleoni fue mayor y eso lo llena de felicidad. “Lo tomo con mucha alegría. A todo el mundo le gusta que reconozcan lo que uno hace, pero trato de ser muy cauto, lo tomo con cierta serenidad. Después de San Lorenzo me fui a mi casa, estuve dos días ahí. Y después cuando vine me entero de todas estas cosas. La verdad que al principio me sorprendían, pero ya no me sorprende nada de la gente de Central por su afecto, su cariño. Me pone bien, me encanta. Como me pone bien que se hable de Santiago del Estero, de Central Córdoba, que no somos la Cenicienta”, comentó.

Y recordó cuando hace un par de semanas se ponía en duda su continuidad: “No me he desestabilizado a pesar de los resultados que iban y venían. Mientras uno sepa cómo trabajar, la tranquilidad está. Se los dije a ustedes acá hace dos partidos, cuando me preguntaban si estaba bien, si estaba entero. No me parecía que me preguntaran eso, pero era una cuestión mía. Uno cuando está seguro de lo que hace, cuando está tranquilo por lo que se brinda su cuerpo técnico y jugadores, se acuesta tranquilo y sabe que entregó todo, al margen de que lleguen o no los resultados. De eso se trata, porque en el fútbol no todos los técnicos sacan resultados y son más las cosas tristes que las buenas, porque sale campeón uno de 25”.

Por último, marcó lo que más le preocupa de las cosas que faltan por corregir. “Defensa nos hizo dos goles en cinco minutos, Argentinos dos en diez. O sea, cada vez que nos hacen un gol, no tenemos la posibilidad de parar, rebobinar y empezar de nuevo. Y San Lorenzo nos hizo el gol y tuvo dos o tres corners, eso te diría por mejorar un poco. Como reaccionar cuando sufrimos un gol en contra, para que el rival se calme y nosotros despertemos”, concluyó.