Todo listo para dar inicio al campeonato “Mariela Coronel” del fútbol femenino

12/10/2019 - 02:47 Deportivo

El próximo lunes, en la ciudad de Quimilí se desarrollará el 1º Torneo Provincial de Fútbol Femenino 5, denominado “Mariela Coronel”, que organiza y fiscaliza la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, con el aval del Consejo Federal de AFA.

El torneo, que fue reprogramado debido a las inclemencias del tiempo, albergará a 18 clubes de toda la provincia, y se jugará en la cancha de Quimilí Central (sede), con el auspicio del gobierno municipal de la ciudad de Quimilí, y de la Secretaria de Deportes de la provincia de Santiago del Estero.

Los equipos confirmados para el certamen final, jugaron previamente la fase regional en las diferentes ligas que componen la Federación: Barrio Adela, Los Dorados (Termas de Río Hondo), Instituto Tráfico, Unión Friense y Talleres (Frías), Malvinas FC y Servi Staff (Clodomira), Atlético Añatuya, Escuela Infantil Pinto, Las Zorritas (Departamento Aguirre), Mitre de Colonia Dora y Atlético Real Sayana, San Ramón (Departamento Pellegrini/ Liga del Sudoeste), La Ensenada, Las Rebeldes (Quimilí), Club Remanso, Sportivo Loreto y Atoj Pozo son los clubes que jugarán un certamen de primer nivel provincial.

El Torneo Provincial dará comienzo a las 8.30, y será controlado por los árbitros de la Liga Quimilense de Fútbol. La primera fase se jugará en dos tiempos de 20 minutos.

El certamen tendrá la siguiente programación.

Mitre (Colonia Dora) vs. La Ensenada (Quimilí); Las Rebeldes (Quimilí) vs. Atlético Real Sayana; Atlético Añatuya vs. Malvinas FC (Clodomira); Servi Staff (Clodomira)-Esc. Infantil Pinto; Las Zorritas (Dep. Aguirre) vs. Atoj Pozo; Barrio Adela (Termas) vs. Talleres (Frías); Instituto Tráfico (Frías) vs. Los Dorados (Termas); Club El Remanso (Loreto) vs. Unión Friense (Frías); Sportivo Loreto vs. San Ramón (Pellegrini).