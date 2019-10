Amenazó con pegarle con un rebenque a su hijo, si no fumaba

12/10/2019 - 10:00 Policiales

La Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar de La Banda, representada por la Dra. María del Pilar Gallo, ordenó la aprehensión de un padre que obligó a su hijo de 5 años a fumar.

El insólito hecho fue descubierto por la policía cuando efectivos de la Seccional 12 realizaban un recorrido por las inmediaciones del Bº 1º de Mayo y encontraron a una joven mujer llorando junto a su hijo.

Inmediatamente los uniformados se acercaron para brindarle ayuda y fue entonces cuando la joven madre -de 27 años, empleada de comercio- comentó a los uniformados que minutos antes había peleado con su expareja, quien no le quería entregar al menor.

La mujer le dijo a los uniformados que se encontraba en su casa junto con su hermana (20), a quien le había llegado un mensaje del acusado a través de WhatsApp.

Al abrir la conversación la joven notó que era una fotografía de su sobrino. El niño tenía un cigarrillo en la boca. Su cuñado se lo había mandado junto a una leyenda que decía “ahora aprendió a fumar”.

Inmediatamente le mostró la fotografía a su hermana -madre del pequeño- quien no dudó en ir a buscar al niño, que estaba al cuidado del padre, según el régimen de visita que tenían.

Cuando llegó a la casa de su ex, la mujer encontró al menor llorando desconsoladamente. Al preguntarle qué le habían hecho, el niño respondió: “Mamá, él me dijo que si no me pongo el cigarrillo en la boca y fumo me iba a pegar con un rebenque”.

La empleada de comercio le cuestionó al acusado su acción y entonces se generó una discusión. El sujeto pretendía quedarse con el niño, pero la joven madre opuso tenaz resistencia y logró sacar a su hijo de la casa.

La Dra. María del Pilar Gallo ordenó que la policía busque al acusado y lo ponga tras las rejas de inmediato.