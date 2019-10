FÚNEBRES | 12 de octubre de 2019

12/10/2019 - 03:11 Funebres

Fallecimientos

- Víctor Hugo Barrionuevo

- Rosa Beatriz Salvatierra

- Ramón Alberto Díaz

- Nelly Orfelia Ledesma

- Felipe Erasmo Acevedo

- Hugo Emmanuel Fernández (Clodomira)

- María Olga Loira Cornide de Balteiro

- Aníbal Omar Curet

- Ernesto Rosario Hernández (Dpto. Guasayán)

- Francisco Narciso Cancino (La Banda)

- Carlos Roque Villaroel (Frías)

- María Noelia Jerez Cardelle (Frías)

- Manuel Fernández

- Rosalía Pece Capua

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACEVEDO, FELIPE ERASMO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Sus hijos Ramón, Mercedes, Sandra, Roberto, Marisa, Ana, Silvina, h. políticos Nancy, José, Ariel, Marcela, Walter, Mario, Cristian, nietos bisnietos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su esposa Teté Méndez, hijos Javi, Leo, Jimena, Guido, h/pol Gonzalo, Sandra, nietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en cemet. Parque de la Paz hs 11 Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V). Serv. Hamburgo Cia. De seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su esposa Teté, sus hijos Javi, Leo, Jime, Guido; hijos políticos Barbi, Sandra y Gonzalo; sus nietos Nazareno, Bruno, Vili y Bauti agradecen su amor y dedicación. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en cemet. Parque de la Paz hs. 11 Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V).

BARRIONUEVO, VICTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Manuel Aznarez, su esposa Patricia y sus hijos Manuel y Felipe participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo Víctor. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento.

BARRIONUEVO, VICTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dr. Pedro Méndez Cajal y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VICTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. José Elías y familia participan con dolor el fallecimiento del compañero de trabajo y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Rafael Ledesma y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero de trabajo y envían sus condolencias a sus familiares.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Que la paz del Señor acompañe su alma en su eterno descanso. Sección intendencia: Perla, Claudia, Raúl, Manuel y Gregorio participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.". Raúl Miranda y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sección Portería participa con dolor el fallecimiento de su ex compañero Víctor: Martínez Darío, Formini Miguel, Bolañez Jorge Oscar, Contreras Hugo y Leo Nazar participa con dolor su fallecimiento.

BARRIONUEVO, VICTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Directorio y personal de Diario El Liberal S.A. participa el fallecimiento de su ex empleado Víctor Hugo. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Rubén Uñates y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (Victorio) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La sección Diseño y Armado de Diario El Liberal: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Daniel Montes, Alejandro Roldán y Fernando Cáceres participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero" Victorio" y ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sección circulación participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex compañero Víctor: Richard, Gustavo, Ramiro, Dany, y Néstor participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (Victorio) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Pedro Pío Lofiego, Silvia Graciela Verdugo de Lofiego e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ex compañeros de Planta Impresora : Claudio, Roberto, Luis, Lucas, Enzo, Isauro y Matías participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sección Expedición: Hugo, Omar, Luis y Federico participan con dolor el fallecimiento de su ex compañero Víctor. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (Victorio) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Teresa Paz de Ravetti y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan orciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará". Sección Rotativa: Marcelo Saenz, Rubén Uñates, Daniel Enriquez, Daniel Ciappino, Giménez Adrian, Ferreyra Federico, Roger Díaz(h) Hugo Saavedra, Carrizo Fabián, Manuel Aznarez, José Comachi participan con dolor el fallecimiento de su ex compañero Víctor. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Sección personal : Casado Marile, Oscar Baleija, Ramón Arce, Emanuel Guzmán, Ciro Bravo, Gallo Gustavo, Collado José participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (Victorio) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sección Publicidad de diario El Liberal: Alejandro Álvarez Valdés, Anhaí Lucena, Gustavo Gallo, José Collado, Ciro Bravo y Martín Junco Gómez participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

BRESCIA DE RODRÍGUEZ, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/19|. Dra. Dora Angelicca Gonzalez, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Marta y demás familiares en estos momentos dificiles por la perdida irreparable de su Madre. Eleva oraciones por la paz de su alma y cristiana resignación para sus seres queridos.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su hijo Alfonso, su hija política Elke Zimmer, sus nietos Augusto y Federico participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs cemet. parque de la Paz.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Participa con profundo dolor su fallecimiento. Su sobrino Gustavo Curet, Alejandra Rafael y sus sobrinos nietos Guadalupe, Martín y Valentina Curet. Ruegan una oración en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Silvia Muñoz de Zimmer, sus hijos Elke y Alfonso Curet, Dagmar y Guillermo Flaja Morellini y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Guillermo Flaja Morellini, su esposa Dagmar Zimmer, sus hijos Guadalupe, Agustina y Guilly participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus fieles servidoras: Delicia, Valeria y China participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ing. Oscar Barrionuevo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR ( Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Toty te vamos a extrañar. Mario Palavecino, Ana María Díaz, sus hijos Mariana, Mario, Marcela, Santiago, Marcelo Garay, Dana Pavlosky, Jason Brawn y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR ( Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ing. Luis Palmeyro, Martha Muñoz y Luis Palmeyro (h) participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Alfonso y Elke Zimmer y a sus nietos Augusto y Federico Curet. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR ( Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Rosi Muñoz García participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos Alfonso y Elke Zimmer y a sus nietos Augusto y Federico Curet. Ruega oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR ( Toti) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Lautaro Peralta Galván, María Aglaé Cremaschi y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Marcelo Aníbal Espeche y familia participan con dolor su fallecimiento.Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Marcelo Luis Espeche, María Angélica Mateo y Valentina Espeche Mateo participan su fallecimiento.Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. César Antonino Montenegro (Gringo), su esposa María Josefina Zucal, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo Toti. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. José María López Bustos y su hija María José participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Carlos Unzaga y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Lic. Juan Carlos Domínguez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La compañera de trabajo de su nuera Elke Zimmer: Daniela Quiroga y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. María Dolores Araujo, su esposo Francisco y sus hijos Valentina, Francisco y José Ignacio acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan una oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La HCD del Jockey Club de Santiago del Estero participan el fallecimiento de su miembro de comisión directiva y acompañan a sus hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Carlos A. Cáceres Rojas, sus hijos Carlos A. Cáceres Garay, María Josefina Cáceres Garay, Eugenio Enrique Cáceres Garay, Francisco José Cáceres Garay y María Elvira Cáceres Garay participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus amigos Nicolás Tejeda y Enrique Cuello participan el fallecimiento de su amigo y hacen suyo el dolor producido por su deceso y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Subcomisión de rugby del SLTC participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ing. Alfredo Degano y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana, Paula y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Su esposa Gladys Mercedes Galván sus hijos Mercedes , Daniel, Mariana, Carla, Mayra, Daniela, Yesica, Isabel, Agustin h. politicos nietos y demás familiares. Sus rerstos seran inhumados hoy en el cementerio el Descanso. Cob. Caruso CIA ARG de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Las ex compañeras y amigas de su hija Mirta: Mercedes, Celia, Gisela y Cristina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, LUCILA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Querida Luci, vivirás eternamente en el corazón de tu amiga. Zulema Bóboli, sus hijas Zuli, Gladis, Roque, Nancy y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

GUILLOT, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/19|. Patricia Petros de Agüero, sus hijas Mariana Agüero Petros y Sofía Agüero Petros participan de su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Sus hijos César, Alby, Jorge, Mirta, Riky y Betina, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su madre. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de los Flores. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hijo César Leguizamón y nietos David y Emanuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Sus hijos César, Alberto, Jorge, Mirta, Ricardo, Betina, sus nietos, bisnietos e h/pol, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Los Flores. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Sus hermanos Marta, Olga, Rosa, Selva, Omar, Roberto Kuky, Bety, Kely, Mercedes y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 9/10/19|. Su hermana María del Carmen, cuñado Juan, sobrinos Hugo y Luciana, Sobrinos políticos Natali Miranda y Néstor Fernández, sobrinos nietos Juan Ignacio y Ciro Emir participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de los Flores. Elevan oraciones por la paz de su alma.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Su hermano Luis Ledesma, tu cuñada Mercedes y tus sobrinos Roxi y Fernando, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Dios abrirá las puertas del Cielo para tí. Su hermana Mercedes Ledesma, tu cuñado Yhonny Cura, tus sobrinos Nelson y flia., Sebastian y flia., y Nahir Cura, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. La comisión directiva y empleados del Sindicato de Maestros Especiales Docentes y Empleados de Educación de Sgo. Del Estero (SIMESE) participa con gran dolor del fallecimiento de la madre política de la Prof. Norma García, integrante de la comisión directiva de este sindicato. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. "Cuando los que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros". Nora del C. Rodríguez, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre política de la Prof. Norma García, integrante de la Comisión Directiva de este sindicato y ruega a Dios Todopoderoso su descanso eterno y consuelo para sus familiares.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Las amigas de su hijo Juan Alberto de la D. G. R. ; Liliana, Clara, Cristina y sus respectivas flias., acompañan con dolor la pérdida de su amada madre. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 88 "Coronel Borges" participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra querida directora Prof. Kuky Ledesma. Eleva oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Abuela querida mis hijos y mi mujer te recordaremos por todo el cariño que nos diste. David Leguizamón y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Nilda Medina, Carlos Medina y Emanuel Leguizamón, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Cooperativa Nuevo Milenio participa con dolor su fallecimiento. Acompaña a su familia en estos momentos.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Saúl Juárez participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo y compañero de trabajo Juan Alberto y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza. Eleva oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Norita Montenegro participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a Juan Alberto y demás familiares ante la irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Claudio Pavón y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de amigo y compañero de trabajo Juan Alberto, ruegan al Señor derrame pronta resignación para su familia.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. La H. C. D. de la Asociación Atletica Quimsa participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Juan Leguizamón, Integrante de la C.D. de Nuestra institución, empleados, cuerpo técnico y de las distintas disciplinas deportivas de la institución participan con profundo dolor. Se ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. El presidente de la A. A. Quimsa, Gerardo Montenegro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestro querido Legui, se ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Directivos y Personal de UQUIA: Nora Montenegro, Ledesma Diego y Gómez Camilo participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Nelly. Acompañan a toda a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Sr. Gerardo Antenor Montenegro, Secretario General de UPCN, la Honorable Comisión Directiva de UPCN, cuerpo de Delegados Gremiales y Prsonal de UPCN participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Sr. Carlos Osvaldo Ibarra, secretario de Finanzas de UPCN participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Prof. Julia Antonia Comán, secretaría Gremial de UPCN participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus hijos: José Luis y Julián Benigno Balteiro, sus hijas pol.: María Silvia Contreras, Mirian Álvarez y Elizabeth Pecce, nietos y bisnietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. La Misericordia. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus hijos Julian y Miriam Alvarez, nietos Olgui, Matias, Lucrecia y Martin, bisnieto Gaspar, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus hijos José Luis y Maria Silvia Contreras, nietos José Luis, Carlos Vicente, Guadalupe, Daniel Humberto y Flavia, bisnietos Santiago, Faustino y Leon, participan su fallecimiento y eloevan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su hija Elizabet Pece vda. de Balteiro, sus nietos Natalia y Julito, Guadalupe, Martin y Carla y Elizabeth, bisnietos Felipe y Benicio, participan su fallecimiento y ruegan por la paz de su alma. Sus restos seran sepultados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Antonia Hurtado, sus hijos Oscar, Osvaldo, Alberto, Nancy y su ahijado Omar de Arcos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su amor". María Ignacia, Fide, José y Familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Olga y elevan oraciones en su querida memoria.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Julián y a toda la familia en el dolor y la oración.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Señor ya esta ante tu presencia, este ser maravilloso, donde hay solo paz y felicidad. Graciela Sauad y flia; Norma Sauad y flia; Eduardo Sauad y flia; Sarita Sauad y flia; y Adriana Sauad y flia. Acompañan en este momento de dolor a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. María Ygnacia Castiñeira de Pereyra, sus hijos Estrella, Andrés y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, DIEGO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su esposa Zulema Villalva, sus hijos Aldana, Diego, Micaela, Richar, Alejandro, Fabiana, h. políticos Brahian, Carla, Silvina, nietos Emilia, Nailan, Delfina, Jazmín, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PECE CAPUA, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus hijos Toño y Negrita, sus nietos Rauli y Silvi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

PECE CAPUA, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus hijos Negrita y Antonio Toscano, h/pol Manuel, nietos Luis, Raúl y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados 11 hs cemet. La Piedad. Casa de duelo. P. L. Gallo 330 (S/V). Serv. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PECE CAPUA, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su nieta Silvia, su nietos politico Manuel y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento , ruegan oraciones por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin.

PECE CAPUA, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Lola y Mirta Silva y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PECE CAPUA, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Silvia Silva y familia, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan por la paz de su alma.

PECE CAPUA, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La Representante Legal, Directivos, Docentes y Administrativos del Instituto Superior Mons. Jorge Gottau, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Abuela de la Profesora Silvia Jimenez Toscano. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad.

PECE CAPUA, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Directivos de Dimol S. R. L. , participan el fallecimiento de la Sra. Madre de su eficiente colaborador Antonio. Lo acompañan en este momento de dolor junto a sus compañeros Camioneros, Personal de Playa y el Equipo de Ventas. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

SALVATIERRA, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19|. Su esposo Juan Carlos Mendoza, sus hijos, Carlos, Maria, Romina y Belén Mendoza, h pol Gabriel y Verónica, sus nietos Alexander, Nela, Meli, Angeles, Agustina, Nahuel y Lautaro, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CASTAÑO VDA. DE RODRÍGUEZ, DELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. Sus hijas Marcela del Valle y Martha Lydia Rodríguez, su hijo pol. Gustavo Cardona y sus nietos Guillermina, Josefina y Pedro invitan a la misa al cumplirse los nueve días de su partida, a realizarse hoy en la Catedral Basílica a las 20,30 hs. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GARBI, GLADYS YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/19|. Querida madre: hoy recordamos otro mes de tu partida al Reino del Señor, Dios te quiso a su lado y fue duro golpe en nuestras vidas, ahora eres un ángel que nos cuidas desde el cielo, siempre vivirás en nuestros corazones. Te extrañamos mucho mamita!!. Sus hijos Mario y Evangelina Andrade y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy en Catedral Basílica a las 20.30 hs, al cumplirse 4 meses de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

MUÑOZ, CARLOS ALBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/19|. Sus familiares agradecen de corazón a todas aquellas personas e instituciones que nos acompañaron a transitar este doloroso momento e invitan a la misa para rogar por el descanso eterno de su alma, que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano.

RIPOLLÉS DE MARCOS, YSABEL DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/10|. "Te fuiste al cielo y no volvimos a sonreír. Gracias por haber sido la madre valiente, decidida, luchadora, gracias por hacernos crecer, por defendernos, por tu apoyo y amor infinito. Dueña de nuestras raíces, eterna en nuestros recuerdos. Vives en nuestras mentes y nuestro corazón. Descansa en paz, junto a nuestro querido padre Miguel. Sus hijos Lucrecia y Ricardo Marcos, su hija política Lic. Silvia Escalada, sus nietos Guadalupe, Benjamín, Valentina y Candela Marcos, invitan a la misa a realizarse hoy en Catedral Basílica a las 20,30 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GUARDO, EDELMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/16|. Hoy, quizás en la Casa Celestial te prepararon nuestro Padre Dios, la sorpresa de festejar tu cumple Nº 82, seguro estarás rodeada de los seres queridos y amigos que allí encontraste. Nosotros estrechamos un abrazo a lo infinito. "Feliz Cumple hermana". Siempre te recordaremos con una oración. Su hermana Clara Guardo y familia.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ing. Oscar Barrionuevo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Cia. de Recreativos Argentinos UTE participa su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Los compañeros de Cia. de Recreativos Argentinos UTE participan con dolor el fallecimiento del padre del CPN Luis Cancino. Elevan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dra. Ida Uequin de Nader y sus hijos Pablo, Claudio, Gabriela, Silvina y Natalia, participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria, pidiendo por el eterno descanso de su alma.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su amigo Claudio Guillermo Nader, esposa e hijos, participan de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria, pidiendo por el eterno descanso de su alma.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dr. Enrique Esteban Eberle y familia, participan de su fallecimiento pidiendo una oración en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Compañeros de trabajo de su hijo, Luis Cancino, e integrantes del Estudio Jurídico del Dr. Ick: Stella Brizuela, María Josefina Zabala, María Cristina Auad, Roberto Eberle, Macarena Pereda, Rubén Ainete y Darío Díaz, Dante Rojas, Héctor Casadei y Mario Paz, lo acompañan en el dolor. También acompañan a Luisito; Coco Tagliavini, Guillermo Rodríguez Brim, Jorge Nieva y Carlos Borgatello, en este doloroso momento a nuestro amigo Luis Cancino, por la pérdida inesperada de su papá, y piden a nuestro Dios querido, por el eterno descanso de su papá

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

FELICIA VDA. DE CANNATA, ÁNGELA VICENTA (Lita) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/15|. Madre querida a cuatro años de tu partida no sabes cuanto te extrañamos, nos duele mucho tu ausencia, eras la única persona que siempre estabas de forma incondicional, si me equivocaba me perdonabas, si estaba feliz celebrabas conmigo y si estaba triste me sonreías hasta que me hacías reír pero el solo saber que ya no sufres es lo único que nos reconforta, gracias Viejita por todo lo que hiciste por nosotros. Cada vez te extraño más, nunca te olvidaremos. Descansa en paz Viejita. Su hijo Luis, su hija política Esther, sus nietos Ariel, Juan Carlos, Daniela y sus bisnietos invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Cristo Rey, La Banda.

LÓPEZ, LUIS FERNANDO (Shalito) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. Hoy hace un año que partiste al Reino de los Cielos, dejando un vacio grande en nuestros corazones, te extrañamos y te queremos, danos fuerzas para continuar, nos falta todo, no hay momentos que no estamos recordándote. Que Dios te de el descanso eterno y que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos, tíos, invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 en el panteón familiar del cementerio La Misericordia, posterior misa a las 18.30, en la capilla Señor de los Milagros, de la localidad La Falda, Dpto. Banda.

LÓPEZ, LUIS FERNANDO (Shalito) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. "Hermanito querido, hace un año que partiste al reino de los Cielos, dejando un gran vacío en nuestros corazones. Aún no podemos entender el porqué de tu partida, si eras especial, el que irradiabas tanta alegría en nuestra familia. Cada día que pasa te extrañamos más. Sabemos que el Señor te tiene junto a Él y que descansas en paz, pero le pedimos al Padre que nos colme de su luz y nos de pronta resignación". Sus hermanos Dora, Valle y Saúl invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 en el panteón familiar del cementerio La Misericordia, posterior misa a las 18.30, en la capilla Señor de los Milagros, de la localidad La Falda, Dpto. Banda.

LÓPEZ, LUIS FERNANDO (Shalito) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/18|. "Shalito, aún no aceptamos tu partida, pero nos consuela saber que descansas junto al Señor y que desde allí nos das fuerza para seguir la vida sin tu presencia física". Su hermana Lela de Bravo, su padrino Pedro Bravo, su primos y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 9 en el panteón familiar del cementerio La Misericordia, posterior misa a las 18.30, en la capilla Señor de los Milagros, de la localidad La Falda, Dpto. Banda, al cumplirse un año de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

FERNÁNDEZ, HUGO EMMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus padres: María Rosa Gusman y Hugo Fernández, sus hermanos: Rocío, Bárbara, Nahiara, Keyra, su abuela Reyna, primos, tíos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera y Mailín (S.V) Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

FERNÁNDEZ, HUGO EMMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, el que cree en mi nunca morirá". La comunidad educativa de la Escuela N° 754 Dr. José Maria Ramos Mejía de Clodomira y Supervisor Escolar Zona XXV Lic. Rubén Salazar ,participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su querida compañera Marita Guzmán y sobrino de la docente Graciela Fernandez y acompañan a su familia con un fuerte abrazo rogando que Dios lo reciba en su Reino.

HERNÁNDEZ, ERNESTO ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Te fuiste de este mundo pero no de nuestro corazón donde vivirás por siempre. Sus hijos Nene, Rosa y Coco, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Doña Luisa, Dpto. Guasayan a las 9 hs.

CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JEREZ CARDELLE, MARÍA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Amiguita te recordaré como la niña transparente y llena de amor. Seguro que el Señor ya te tiene a su lado. Coca de Cornejo participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria. Frías.

JEREZ CARDELLE, MARÍA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Rectoria, cuerpo docente y de maestranza de la Esc. Agrotécnica de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del Prof. Roberto Cardelle y hermana política de la Prof. Patricia Romero de Cardelle.

JEREZ CARDELLE, MARÍA NOELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/19|. Hernando Roberto Súarez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

VILLAROEL, CARLOS ROQUE (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus hermanos políticos Gringa, Blanca, Pedro, Norma y Sonia Villagra, sus sobrinos Ana, Gonzalo, Iván, Rocío, Brian y sobrinos nietos Lucía, Valentina, Lucas, Sofía, Sebastián y Lisandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

VILLAROEL, CARLOS ROQUE (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Sos para mí una pérdida irreparable, te amo mucho y te voy a extrañar". Tu amiga, compañera y esposa María Ester Villagra de Villaroel, participa con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoya las 9 en el cementerio San Agustín previo oficio religioso en la parroquia Nuestra Señora de Sumampa. Elevan una oración en su memoria. Frías.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRIZUELA DE NIEVA, ANTONIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/19|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares, al cumplirse un mes de su fallecimiento, invitan a la misa que se oficiará el día sábado 12 a las 20 hs en la Capilla San Cayetano del Bº 24 de septiembre de la ciudad de Frías, pidiendo por su eterno descanso.