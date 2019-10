Las desopilantes condiciones de Ed Sheeran para firmar contratos

12/10/2019 - 15:48 Pura Vida

En una entrevista, el mánager de Ed Sheeran reveló que el cantante suele hacerle desopilantes peticiones antes de firmar un contrato para shows en vivo.

Stuart Camp contó que también suele pedir que en los camarines, sólo haya refrescos y bocadillos.

El representante recordó una de las cláusulas absurdas que le había impuesto en una oportunidad. “En mis contratos Ed siempre incluye algo absurdo que tengo que cumplir, son siempre cosas estúpidas, como por ejemplo en el más reciente, me obliga a llevar siempre en la cartera una fotografía de los gemelos Weasley de las películas de Harry Potter, a quienes Ed se parece mucho”.

Y detalló: “Tengo que enseñarle esa foto a todo el mundo y a donde vaya. Si por ejemplo aparezco en una revista y no se ve la imagen, me llama y me dice que he incumplido el contrato”, añadió Camp en tono divertido.