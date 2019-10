Colonia Dora dio un gran recibimiento a los chicos que brillaron en los Juegos Evita 2019

12/10/2019 - 17:28 Interior

En las primeras horas de este sábado gran cantidad de vecinos se concentraron en la terminal de ómnibus de Colonia Dora para recibir a las campeonas nacionales de gimnasia rítmica de los Juegos Evita 2019, como también a todos los miembros del contingente de deportistas que representaron dignamente al departamento Avellaneda en este certamen que se realizó en Mar del Plata.

La intendente Marcela Mansilla, estuvo entre los familiares y amigos que participaron del emotivo recibimiento. También la acompañaron el diputado provincial Juan Sequeira y la presidente del Concejo Deliberante, Jessica Caram.

"Bienvenidas a su ciudad, bienvenidas a su lugar en el mundo chicas, gracias por nuevamente poner a su ciudad en lo más alto, gracias por representar a nuestra querida provincia de Santiago del Estero, que se sigan repitiendo estos momentos de alegría y satisfacción para nuestra ciudad y para nosotros como autoridades y para sus familiares y amigos que disfrutan y sufren al mismo tiempo cada vez que ustedes están en competencia”, expresó la mandataria municipal luego de hacer entrega de presentes a las chicas del equipo de gimnasia rítmica.

Agregó: “Son un verdadero orgullo, no es para nada fácil estar entre las mejores cinco del país en un evento tan competitivo como los Juegos Evita y ustedes lo lograron; muchas felicidades a todos las integrantes de la Sub- 12, campeonas y la sub - 14 quintas a nivel país, una excelente performance para ambos equipos. A seguir entrenando y continuar trayendo títulos a nuestra ciudad”.

En este marco, la intendente también destacó el desempeño del atleta Sergio Sosa, quien tuvo un notable rendimiento en su categoría. “Una satisfacción enorme tener estos representantes que nos llenan de orgullo a los dorenses y a todos los santiagueños porque en nuestra provincia, como también en nuestro municipio, el deporte es política de estado”, señaló.