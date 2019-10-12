CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 CLUB 57
12.45 LA PEÑA DE MORFI
16.45 CINE. EL PERRO POLICÍA
18.15 CINE. QUÉDATE A MI LADO
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. QUÉDATE A MI LADO
(CONTINUACIÓN)
20.45 ARGENTINA DEBATE
2019
23.00 OPINIÓN DEPORTIVA
00.00 SUSANA GIMÉNEZ
02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MODO SELFIE
13.00 MODO FOODIE
13.30 LO MEJOR DE S.T.O
14.30 SECRETOS VERDADEROS
16.00 MAURO, LA PURA VERDAD
19.00 EL PAÍS ELIGE DEBATE PRESIDENCIAL
2019
TV PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 SORPRENDENTE ARGENTINA
17.30 UN TERCIO
18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS
19.00 CONCIERTO EXTREMO
20.00 CADA NOCHE MÚSICA
CANAL 9
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 EL CHAVO DEL 8
17.00 TU FABOLUSO FINDE
19.00 IMPLACABLES
21.00 DEBATE PRESIDENCIAL
2019
EL TRECE
10.00 AUTOMOVILISMO - TC 2000
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.45 DEBATE PRESIDENCIAL
2019
23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE LA FE
12.30 SANTIAGO TEATRAL
13.00 PEDALIER
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
15.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA
VS. INSTITUTO (R)
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.30 DE A DOS
18.00 EL CLASICO: GÜEMES VS.
SARMIENTO (R)
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES
DEL SUD vs. ALTE.
BROWN
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
PELÍCULAS
CINEMAX
07.06 HERBIE VA A MONTECARLO
09.12 UN MONSTRUO EN PARÍS
10.58 PARQUE JURÁSICO III
12.43 OPERACIÓN CACAHUATE
14.23 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE
VAMPIRO
16.27 MI PRIMER AMOR
18.13 PARQUE JURÁSICO III
19.58 SE BUSCA
22.00 2012
TCM
06.14 LOST - T. 5 - EP. 17 - THE INCIDENT -
PART 2
09.11 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 16 - HER
HOUSEBOY COCO
10.03 LOST - T. 6 - EP. 4 - THE SUBSTITUTE
13.47 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 16 - HER
HOUSEBOY COCO
14.12 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 17 - ON THE
ROAD
14.38 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO
CONTRAATACA
16.52 STAR WARS. EPISODIO VI - EL REGRESO
DEL JEDI
19.25 EL FUGITIVO
22.00 BLADE RUNNER
TNT
06.22 UN PASO ADELANTE 3D
08.17 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
10.35 HULK
13.14 BUSCANDO A DORY
15.08 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE
AMOR
17.29 LA PROPUESTA
19.35 GIGANTES DE ACERO
22.00 UN NOVATO EN APUROS 2
SPACE
06.00 PELEADOR CALLEJERO
07.43 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
09.42 DÉJÀ VU
12.03 JANE TOMÓ LAS ARMAS
13.59 DAÑO COLATERAL
16.02 EL ESPECIALISTA
18.06 VENGANZA DESPIADADA
20.07 VENGANZA LETAL
22.00 MONZÓN - T. 1 - EP. 9 - LA ÚLTIMA PELEA
22.52 MONZÓN - T. 1 - EP. 10 - FIN DE FIESTA
23.39 MONZÓN - T. 1 - EP. 11 - ALICIA
CINECANAL
11.15 SHERLOCK GNOMES
13.00 PADDINGTON 2
15.10 LO IMPOSIBLE
17.05 JASON BOURNE
19.30 EL ATAQUE
22.00 MISIÓN. IMPOSIBLE - NACIÓN SECRETA
VOLVER
06.00 HASTA QUE SE PONGA EL SOL
07.20 EL CANTO CUENTA SU HISTORIA
09.15 ARGENTINO HASTA LA MUERTE
11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE
11.30 LOS FIERECILLOS SE DIVIERTEN
13.00 LOS COLIMBAS SE DIVIERTEN
14.30 RAMBITO Y RAMBÓN. PRIMERA MISIÓN
16.00 LOS COLIMBAS AL ATAQUE
17.30 GATICA, EL MONO
20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA
21.00 ROMPEPORTONES
23.00 LA RISA ES BELLA
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*RAMBO, 22.30
*JOKER, 19, 00.15 (CASTELLANO)
*PLAY MÓVIL, LA PELÍCULA,
17.30
*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30
($100 TODOS LOS DÍAS)
*PORNO, 16 (JUEV., SAB., LUN. Y
MIER.); 21 (VIER., DOM., Y MAR)
*BRUJA, 21 (JUEV., SAB., LUN. Y
MIER.), 16 (VIER., DOM., Y MAR)
LA CASA DE ZITA Y
CARLOS CARABAJAL
(ALBERDI 1345, LA BANDA)
*HOY, A PARTIR DE LAS 20.30,
“CHINITILLAS”, REYNA CHACARERA
CON KARIME ALFONSINA,
TATIANA DIAZ Y LOS FOLK, MARCELA
SÁNCHEZ, MARTINA URLICH,
CONSTANZA LÓPEZ QUERALT,
ROCÍO “HUAHUI” BASUALDO,
ULTRAVIOLETA Y PABLO CARABAJAL.
TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*HOY, A PARTIR DE LAS 21, DÚO
REYNOSO E INVITADOS ESPECIALES,
ENTRE ELLOS, JULIO PAZ Y
JUAN SAAVEDRA, EN UN HOMENAJE
A “FATIGA” REYNOSO.
FÓRUM
(AV. ROCA Y RIVADAVIA)
*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA
ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON
WALTER FERREYRA Y CRISTIAN
STOLZMAN.
CINES
SUNSTAR
UN AMIGO ABOMINABLE
(3D)
AVENTURA (ATP)
HOY AL 14/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20
hs (Cast) 18:20 hs (Cast)
RAMBO (2D)
ACCIÓN (+16 ) DURACIÓN: 89 Minutos
13/10 - 20:20 hs (cast) 22:20 hs
(subt) 00:35 hs (subt)
PLAY MÓVIL (3D)
ANIMADA (ATP)
13,14/10 - 15:00 hs (Cast) 17:20 hs
(Cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
13/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs
(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)
22:10 hs
(subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)
IT (2D)
TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL 16/10 -18:40 hs (cast)
DÓNDE ESTÁ BERNADETTE
(2D)
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
13/10 -22:00 hs (subt) 00:20hs (subt)
14 AL 16/10 -22:00 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP) DURACION: 99 Minutos
HOY AL 14/10 - 14:30 hs (Cast) 16:35
hs (Cast)
UN AMIGO ABOMINABLE
(2D)
AVENTURA (ATP)
HOY AL14/10 - 15:00 hs (Cast) 17:30
hs (Cast)
ODISEA (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 16/10 -20:00 hs (cast)
TERROR A 47 METROS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
13/10 - 22:30 hs (subt) 00:30 hs
HÍPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO 2D 17:30 - 20:20
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 -
21:40 - 22:40
RAMBO: LAST BLOOD APTO
16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
ES TRENO
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30
PLAYMÓVIL: LA PELÍCULA
ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00 - 18:10
PUEDES ADQUIRIR LAS ENTRADAS
EN MIBOLETERIA.COM.AR
ANTICIPADA EN VENTA
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
ESTRENO 17 DE OCTUBRE
CAST. 3D 15:00 (solo sab y dom) -
17:30. CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO
- EL DORADO ESTRENO 13 Y
15 DE NOVIEMBRE 2019. CASTELLANO
2D 19:10