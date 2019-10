CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de octubre de 2019

12/10/2019 - 20:40 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 CLUB 57

12.45 LA PEÑA DE MORFI

16.45 CINE. EL PERRO POLICÍA

18.15 CINE. QUÉDATE A MI LADO

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. QUÉDATE A MI LADO

(CONTINUACIÓN)

20.45 ARGENTINA DEBATE

2019

23.00 OPINIÓN DEPORTIVA

00.00 SUSANA GIMÉNEZ

02.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 MODO SELFIE

13.00 MODO FOODIE

13.30 LO MEJOR DE S.T.O

14.30 SECRETOS VERDADEROS

16.00 MAURO, LA PURA VERDAD

19.00 EL PAÍS ELIGE DEBATE PRESIDENCIAL

2019

TV PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 SORPRENDENTE ARGENTINA

17.30 UN TERCIO

18.00 QUE VUELVAN LOS POTREROS

19.00 CONCIERTO EXTREMO

20.00 CADA NOCHE MÚSICA

CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO DEL 8

17.00 TU FABOLUSO FINDE

19.00 IMPLACABLES

21.00 DEBATE PRESIDENCIAL

2019

EL TRECE

10.00 AUTOMOVILISMO - TC 2000

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.45 DEBATE PRESIDENCIAL

2019

23.30 PASIÓN POR EL FÚTBOL





CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE LA FE

12.30 SANTIAGO TEATRAL

13.00 PEDALIER

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

15.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA

VS. INSTITUTO (R)

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.30 DE A DOS

18.00 EL CLASICO: GÜEMES VS.

SARMIENTO (R)

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES

DEL SUD vs. ALTE.

BROWN

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES





PELÍCULAS

CINEMAX

07.06 HERBIE VA A MONTECARLO

09.12 UN MONSTRUO EN PARÍS

10.58 PARQUE JURÁSICO III

12.43 OPERACIÓN CACAHUATE

14.23 CIRQUE DU FREAK. EL APRENDIZ DE

VAMPIRO

16.27 MI PRIMER AMOR

18.13 PARQUE JURÁSICO III

19.58 SE BUSCA

22.00 2012

TCM

06.14 LOST - T. 5 - EP. 17 - THE INCIDENT -

PART 2

09.11 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 16 - HER

HOUSEBOY COCO

10.03 LOST - T. 6 - EP. 4 - THE SUBSTITUTE

13.47 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 16 - HER

HOUSEBOY COCO

14.12 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 17 - ON THE

ROAD

14.38 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO

CONTRAATACA

16.52 STAR WARS. EPISODIO VI - EL REGRESO

DEL JEDI

19.25 EL FUGITIVO

22.00 BLADE RUNNER

TNT

06.22 UN PASO ADELANTE 3D

08.17 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

10.35 HULK

13.14 BUSCANDO A DORY

15.08 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE

AMOR

17.29 LA PROPUESTA

19.35 GIGANTES DE ACERO

22.00 UN NOVATO EN APUROS 2

SPACE

06.00 PELEADOR CALLEJERO

07.43 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

09.42 DÉJÀ VU

12.03 JANE TOMÓ LAS ARMAS

13.59 DAÑO COLATERAL

16.02 EL ESPECIALISTA

18.06 VENGANZA DESPIADADA

20.07 VENGANZA LETAL

22.00 MONZÓN - T. 1 - EP. 9 - LA ÚLTIMA PELEA

22.52 MONZÓN - T. 1 - EP. 10 - FIN DE FIESTA

23.39 MONZÓN - T. 1 - EP. 11 - ALICIA

CINECANAL

11.15 SHERLOCK GNOMES

13.00 PADDINGTON 2

15.10 LO IMPOSIBLE

17.05 JASON BOURNE

19.30 EL ATAQUE

22.00 MISIÓN. IMPOSIBLE - NACIÓN SECRETA

VOLVER

06.00 HASTA QUE SE PONGA EL SOL

07.20 EL CANTO CUENTA SU HISTORIA

09.15 ARGENTINO HASTA LA MUERTE

11.00 EL GRAN ÁLBUM DE LA TELE

11.30 LOS FIERECILLOS SE DIVIERTEN

13.00 LOS COLIMBAS SE DIVIERTEN

14.30 RAMBITO Y RAMBÓN. PRIMERA MISIÓN

16.00 LOS COLIMBAS AL ATAQUE

17.30 GATICA, EL MONO

20.00 EL CLUB DE LA COMEDIA

21.00 ROMPEPORTONES

23.00 LA RISA ES BELLA





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*RAMBO, 22.30

*JOKER, 19, 00.15 (CASTELLANO)

*PLAY MÓVIL, LA PELÍCULA,

17.30

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30

($100 TODOS LOS DÍAS)

*PORNO, 16 (JUEV., SAB., LUN. Y

MIER.); 21 (VIER., DOM., Y MAR)

*BRUJA, 21 (JUEV., SAB., LUN. Y

MIER.), 16 (VIER., DOM., Y MAR)

LA CASA DE ZITA Y

CARLOS CARABAJAL

(ALBERDI 1345, LA BANDA)

*HOY, A PARTIR DE LAS 20.30,

“CHINITILLAS”, REYNA CHACARERA

CON KARIME ALFONSINA,

TATIANA DIAZ Y LOS FOLK, MARCELA

SÁNCHEZ, MARTINA URLICH,

CONSTANZA LÓPEZ QUERALT,

ROCÍO “HUAHUI” BASUALDO,

ULTRAVIOLETA Y PABLO CARABAJAL.

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*HOY, A PARTIR DE LAS 21, DÚO

REYNOSO E INVITADOS ESPECIALES,

ENTRE ELLOS, JULIO PAZ Y

JUAN SAAVEDRA, EN UN HOMENAJE

A “FATIGA” REYNOSO.

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA

ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON

WALTER FERREYRA Y CRISTIAN

STOLZMAN.





CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE

(3D)

AVENTURA (ATP)

HOY AL 14/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20

hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

RAMBO (2D)

ACCIÓN (+16 ) DURACIÓN: 89 Minutos

13/10 - 20:20 hs (cast) 22:20 hs

(subt) 00:35 hs (subt)

PLAY MÓVIL (3D)

ANIMADA (ATP)

13,14/10 - 15:00 hs (Cast) 17:20 hs

(Cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

13/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs

(Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt)

22:10 hs

(subt) 00:20 hs (subt) 00:40 hs(subt)

IT (2D)

TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 16/10 -18:40 hs (cast)

DÓNDE ESTÁ BERNADETTE

(2D)

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

13/10 -22:00 hs (subt) 00:20hs (subt)

14 AL 16/10 -22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP) DURACION: 99 Minutos

HOY AL 14/10 - 14:30 hs (Cast) 16:35

hs (Cast)

UN AMIGO ABOMINABLE

(2D)

AVENTURA (ATP)

HOY AL14/10 - 15:00 hs (Cast) 17:30

hs (Cast)

ODISEA (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 16/10 -20:00 hs (cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

13/10 - 22:30 hs (subt) 00:30 hs





HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 17:30 - 20:20

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 -

21:40 - 22:40

RAMBO: LAST BLOOD APTO

16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

ES TRENO

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30

PLAYMÓVIL: LA PELÍCULA

ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 18:10

PUEDES ADQUIRIR LAS ENTRADAS

EN MIBOLETERIA.COM.AR

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

ESTRENO 17 DE OCTUBRE

CAST. 3D 15:00 (solo sab y dom) -

17:30. CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO

- EL DORADO ESTRENO 13 Y

15 DE NOVIEMBRE 2019. CASTELLANO

2D 19:10