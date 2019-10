Llevan adelante una campaña de información sobre la psoriasis

12/10/2019 - 21:48 Santiago

En el marco del Día Mundial de la Psoriasis que se celebra el próximo 29 de octubre, la Asociación de Dermatología de Santiago del Estero lleva adelante una campaña de concientización sobre las características de esta enfermedad inflamatoria, crónica, que afecta al 3% de la población mundial, y que se caracteriza por comprometer la piel, las uñas, las articulaciones, y además, se asocia a otras enfermedades como la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, lípidos elevados en sangre y trastornos cardiovasculares.

Añadieron que la enfermedad afecta psicológica, social y laboralmente a quienes la padecen, lo que genera una mala calidad de vida, y puede afectar todas las edades y ambos sexos por igual.

“Es una enfermedad multicausal. Existe una predisposición genética sobre la que actúan distintos desencadenantes o disparadores: estrés, alteraciones emocionales, infecciones, medicamentos, traumatismos en la piel (rascado, heridas, tatuajes, piercing, etc.), mientras que el alcohol, el tabaco y la obesidad empeoran el curso de la enfermedad”, explicaron.

La psoriasis en la piel se presenta como manchas o placas rosadas cubiertas con escamas blanquecinas, bien delimitadas, que pueden comprometer toda la piel incluso semimucosas, cuero cabelludo, palmas, plantas y uñas. Puede generar picazón, ardor o dolor.

Explicaron que la psoriasis no es contagiosa, y que no necesariamente se transmite de padres a hijos, ya que “es compleja y aún no se ha comprendido totalmente. La probabilidad de padecer psoriasis se estima en un 41% si ambos padres tienen psoriasis y en un 14% si sólo uno de los progenitores padece la enfermedad”.

“No es fácil prevenir la psoriasis, pero pueden tomarse medidas como realizar una dieta sana y equilibrada, mantener un peso adecuado y hacer actividad física”, añadieron.

Respecto del tratamiento de esta enfermedad, explicaron que cada paciente debe ser tratado en forma individual. El médico especialista en dermatología podrá optar por tratamientos locales (cremas, ungüentos o lociones), fototerapia o comprimidos o inyectables. El objetivo es lograr la remisión de las manifestaciones clínicas en el menor tiempo posible y por un período de tiempo prolongado.

Actividades

Durante la última semana de octubre, en el contexto de la Campaña Nacional de Detección de pacientes con Psoriasis coordinada en nuestra provincia por las Dras. Mariana Llapur y María Florencia Rico, se llevarán a cabo diversas actividades como charlas informativas para pacientes y atención gratuita.

La Asociación de Dermatología de Santiago del Estero la conforman los doctores Nora Acosta, Cristina Antonini, Ana María Auad, Belén Avendaño Viaña, Silvina Bridoux, María Soledad Camusso, Elsa Cano de Camusso, Chesira Gaona, Mariana Llapur, Silvia Maud, Susana Mercado de Scaglione, José Luis Pale, María Florencia Rico, María San Román, Jimena Sánchez Ugalde, Aldana Scaglione, Mariano Soria, Paula Tahan, Miriam Tagliapietra y Alicia Zarba.l