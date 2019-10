FÚNEBRES | 13 de octubre de 2019

13/10/2019 - 01:03 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Elvira Ybarra

- Blanca Azucena Fuentes

- Carlos Roque Villarroel (Frías)

- Teresa Paz (Mar del Plata)

- Laura Soubielle de Alonso

- Reina Isabel Miranda

- Juan Carlos Herrera

- Pedro Valentín Ibáñez (La Banda)

- Elvira Rosa Sánchez (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRIONUEVO, VICTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus hermanos Guido Antonio y familia, Mirtha del Valle Barrionuevo de Peña y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, VICTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Teresa Peña participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en estos momentos de tristeza. Eleva oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Susana Achaval y su esposo Reinaldo Navas lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposa Teté y a sus hijos en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Querido Victor ya descansas en paz. Rogamos que el Señoir de pronta resignacion a tu querida familia. Dra. Lilian Gómez y flia.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Tu tio Hugo Lito Juárez y sus hijos Caludia, Pilar y Hugo, participan con dolor su fallecimiento.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Lic. Claudia Juarez, sus hijos Gerónimo, Constanza, Facundo e Inés y nietos Genaro y Valkiria, participan el fallecimiento del esposo de su prima Teté.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus amigos y compadres, Nidia Tur y su esposo Mario Jerez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos a Dios les conmceda la paz y el consuelo que necesitan en este dificil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Rosa Iturre y Silvio Corbalán y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Lito Medina y Silvia Medina, participan el fallecimiento de su amigo y esposo de la Dra. Teté Mendez e hijos, ruegan oraciones en su memoria y que Dios les de resignación.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Centro Medico Libertad, participa el fallecimiento del esposo de la Dra. Teté Mendez y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dr. Carlos Morales, Dra. Cristian Aliaga y sus hijos Carlitos, Agustina y Facundo, participan el fallecimioento del esposo de la Dra. Teté Mendez y acompañan a su flia. en este dificil momento.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Nora Acosta, sus hijos Marcos y Maria Laura, Romina y su nieta Pilar, acompañan con inmenso cariño a la querida Teté y familia. participan el fallecimiento de Victor Hugo. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Los compañeros del Hospital CEPSI., Claudia, Lilian, Ana, Alico, Graciela y Nora, acompañan a la querida Teté y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ibet Abdenur, su esposo Roberto e hija Virginia Avila, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria, que Dios lo reciba en sus brazos.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Ana Maria Paez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dra. Elba Gómez y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Teté en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Con mucho pesar acompañan a su familia: Dora Vidal y Giacomo Herrera. Ruegan oraciones por su descanso en paz.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada ". Dra. Gloria Silvenses acompaña con intenso dolor a mi querida amiga Teté y flia., por el fallecimiento de su esposo Victor.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Querido Victor ya descansas en paz, rgamos que el Señor de pronta resignación a tu querida familia. Dra. Lilian Gomez y flia. participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su sobrino Elio Alejandro Curet, María Belén Villagra y sus hijos Hernán, Josefina, María Lourdes, María Belén y Tomás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus sobrinos Alfredo Manuel Quintana y Sra. (a); María Carlota Quintana Cabezas, Héctor Cáceres y sus sobrinos Alfredo Quintana, Juan Manuel González, Carlota del Pilar González acompañan a sus primos y nietos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus primos Juan Carlos Paz y Cristina Arjona, sobrinos Mariela y Manuel, Andrea y Pablo, Agustin y Joana, Ignacio y Camila y Benjamin Paz con sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento del querido Toti. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Pedro Ignacio Lines y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Carlos Benjamín Fernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Víctor Alegre, su esposa Marta Aida Viaña y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Felisa Anabel Moyano de Arce, sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía y Ana María y sus respectivas familias participan con pesar el fallecimiento del apreciado Toti. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Varón Ríos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Alfonso y demás seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. María Adela Argüello de Soria Vildósola y sus hijos María Alejandra y familia, Carlos Enrique y familia, Mariano y familia y Federico José participan con dolor el fallecimiento del querido Toti. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Carlos Enrique Soria, Analía Mercedes Arce y sus hijos María Mercedes, Carlos Gonzalo, María Paula y Joaquín participan con dolor el fallecimiento del querido Toti y acompañan a sus hijos Fernando, Alfonso y sus respectivas familias en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Margarita Zaín Fernandez de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica participan consternadas el fallecimiento de su amigo Toti. Acompañan a sus hijos Fernando, Alfonso y Elke, a su hermana Elsita y a toda su familia en estos momentos de gran dolor.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Los amigos de sus hijos Fernando y Alfonso: Negro Saad, Churry Juárez Quiroga y Modesto Oscar Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Leandro Taboada, María Inés de Gorostiza e hijos participan con dolor su fallecimiento.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. María José Taboada, Luján, Catalina y Victoria Curet, Victoria de Gregorio participan con dolor la pérdida de su abuelo Toti y ruegan una oración en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus parientes Susana Falcione Pereda y José V. López, sus hijas Susanita, María Dolores, María del Carmen con sus respectivas familias; Dolores Pereda de Falcione participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del querido y respetado Toti. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Jorge Alberto Gómez Paz y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Carlos A. Villalba, su esposa Nori y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Alfonso y demás fliares. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus amigos Santos Daniel Cuba, Rita Elizabeth Rios, sus hijos Facundo y Delfina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Más participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Elsa Curet de Augier participa con dolor el fallecimiento de su hermano Toti. Ruega oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Las amigas Misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del consuegro de la querida Silvia, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Olga Nazario, Adita Flores y Celsa Soriano de Diaz participan el fallecimiento del papá de Alfonso y Elke y consuegro de Silvia, los acompañan en estos momentos de dolor y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ing. Fernando Filippa participa con dolor el fallecimiento de su amigo y saludan a sus hijos en este momento de pesar.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda, acompañan con profunda tristeza a sus hijos y familias. Que descanse en paz el querido Toti.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Juan Pablo Viano y hermanos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. José Guzmán Olivera, Negro Liendo, Chelo Chazarreta, Roberto Campos, Fredy Basbús, Piri Ferreyra, Carlín Díaz Yolde, Carlos Pithod y Fernando Belldio acompañan a su hijos Fernando y Alfonso en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Rene Trouvé, Mercedes Santillan, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ema T. de Rezola, Luis Alfano y Luis Lescano participan su fallecimiento y acompañan a Elke y familia con cariño.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Luis Rezola, Patricia Passarell y familia participan con pena su fallecimiento.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Elsa Teresita Feijóo de Argañarás, sus hijos y respectivas familias acompañan a sus hijos y familiares en estos momentos difíciles y ruegan oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Compañeras del Grupo Amigos por Siempre de la promo 69 de su esposa Pochita, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus hijas Eugenia, Marta; nietos Sayen y Federico; hnos. Norma, Pedro, Diego, Susi y Chicho part. el fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Hamburgo ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus primos Teté, Mariana y Pepe Pappalardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El Señor Gerardo Montenegro y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma Fuentes, ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La Honorable Comisión Directiva de la Asociación Atlética Quimsa, Cuerpo Técnico y Jugadores de LNB, empleados, otras disciplinas deportivas, participa con profundo dolor y acompañan a la Sra. Ing. Norma Fuentes, por el fallecimiento de su hermana Blanca, ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Graciela I. Vda. de Barragán, sus hijas Gabriela y Ana Verónica Barragán con sus respectivos hijitos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma Fuentes, que brille para ella la luz que no tiene fin.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Personal directivo, docentes y de maestranza del Centro Experimental Nº 7 Nicolas Avellaneda, participa con dolor el fallecimiento de la Sra madre de la colega Maria Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Querida cuñada, hoy te despedimos con profundo dolor y tristeza, pero nos reconforta saber que esas al lado de Jesus y la Virgen. Miguel Castillo, Mary, sus hijas Fernanda, Marta, Marcela y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La subsecretaria de la Niñez, Adolescencia y familia, participan el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Lic. Claudia Juarez y flia., participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Germán Barrionuevo Jozami y flia., acompañan a la Ing. Norma Fuentes en este dificil momento. que brille para ella la luz que no tiene fin.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Atata Gómez y flia., acompañan a la Ing. Norma Fuentes en este dificil momento. Ruegan oraciones en su meemoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Oscar Serrano y flia., acompañan a la Ing. Norma Fuentes en este dificil momento y brille para ella la luz que no tienee fin.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Santiago Pedemonte, su esposa Liz Larcher, sus hijos María de los MIlagros, Santiago Agustín y Juan Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Patricia Ríos, José Benito Serrano, sus hijos y sus respectivas familias depiden con profundo dolor a la amiga Blanca. Acompañan a sus familiares en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sebastián Sayago, Mariela Nassif, sus hijos María Victoria y Máximo, acompañan a su amiga en este momento de profundo dolor, ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Jose Luis Torrez, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Carlos Bucci, lamentan profundamente el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Nuestro creador te tiene designado un luminoso lugar que es solo para pocos. Tus compañeros de la promocion 1969 Instituto Santo Tomás de Aquino, te despiden con mucho dolor.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Elvecia Galván, sus hijos Diego, Analia, Dario, Payú. Florencia, Valentino y Olivia. Blanquita querida no te olvidaremos nunca. Te queremos por siempre.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Acompañan a su hermana Silvia Fuentes, en tan doloroso momento, ex compañeras y amigas de la Esc. Tecnica Nº 8 y colegio La Brasa, Claudia Torres, Rossana Cejas, Ana Gallardo. Rogamos oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. CPN Verónica Casóliba, CPN Fernando Alzamora, Claudia Ulla, Eduardo Molina, Rodrigo Argañaraz, Verónica Escobar, CP Emilio Neme, Leonardo Ferrande, Daniel Córdoba, Gerónimo Boix, Gabriela Pérez, Mónica Lamberti, Luis Valdez, Héctor Luna, Carolina Didot, Ángela Umbidez, Marta Véliz, Emilia Álvarez, Verónica Rodríguez y José Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Ing. Norma Fuentes ante la irreparable pérdida de su hermana. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Acompañan con profundo dolor a su hermana Silvia Fuentes, sus compañeras y amigas Norita, Marcela, Fabiana, Cintia, Dora, Marita, Vero, Mariana y Silvia.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Bienavenrturados los de corazon puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Reina Castillo y Nelida Martinez, acompañan a la Ing. Norma Isabel Fuentes en su profundo dolor.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Señor tu hija ya esta ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañan en este profundo dolor a la Ing. Norma Fuentes; La Dra. Leisa Lescano y su esposo Luis Ger y flia.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Nora y Alberto Ibañez y flia., participan con profundo dolor la partida de su dilecta amiga. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dr. Joaquin de Arzuaga, su señora Carolina Meneghini, y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Hector Emilio Godoy y su esposa Lidia e hijos, participan el fallecimiento de su amiga y vecina del barrio Sarmiento.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El Dpto. de Cs. Sociales del Colegio C. " La Brasa " participa el fallecimiento de la hermana de la querida colega y amiga Prof. Silvia Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La Comunidad Educativa del CENT Nº 1. participan con profundo dolor y acompañan a la profesora Silvia Fuentes y flia., por el fallecimiento de su hermana. Elevan oraciones en su querida memoria

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Arq. Nilda R. de Mishima y su esposo Arq. Adolfo Mishima, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dr. Adolfo Mishima y su esposa Dra. Alicia Ceruti, parrticipan con dolor su fallecimiento.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La Direccion de Energía de la Provincia (DEPSE), participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Blanca Azucena Fuentes, hermana de la Sra. intendente. Rogamos oraciones en su memoria y consuelo a los familiares.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Fabiana Caballero acompaña con dolor a su hermana Norma por el fallecimiento de su queridsa hermana Blanca. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Luis Charly Carabajal y Sra. participan con dolor el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma Fuentes, Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Pedro Arges, Maria Ema Caballero y familia, acompañan a Nor en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Betty y Kikp Santillan, sus hijos Adriana, silvina, Kike, Cristian y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Fernanda Navelino, participa el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma Fuentes y acompaña a su familia en este doloroso momento.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Rodolfo Leganame y Marcelo Ahumada, participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Norma, Pablo y Pedro en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Direccion Gral. de Educación, acompaña a la Ing. Norma Fuentes y su familia en tan irreprable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La Sub Dirección de la Tercera Edad, participa y acompañan a la Ing. Norma Fuentes en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La Comunidad Maria Madre de la Paroquia Espiritu Santo, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra integrante Blanquita. Rogamos a Dios nuestro Señor que le de el eterno descanso.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Familia Robles, Roger, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Directora, subdirector y empleados de la Dirección de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de la Capital participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Sra. intendente, Ing. Norma Fuentes. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Silvia G. Ceballos y flia., participan el fallecimiento de su amiga y vecina del barrio Sarmiento.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dirección Gral. de Personal, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El amor prodigado sin mezquindades, tu alegria desbordante y contagiosa, la palabra justa y sensata, tu espiritu de lucha y de trabajo, tu generosidad, lealta y humildad siempre te caracterizaron y te convertiste en un gran ejemplo para emular. Seres únicos como vos trascienden eternamente. Descansa en paz Blanquita querida. Hoy Jesus te recibe en sus brazos. Hasta el reencuentro. Lujan Trouvé y familia acompañan en este dificil momento a sus hijas, a Silvita y a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Tus vecinos de la calle 53 del Bº Ejército Arg. te despedimos con mucho dolor pero con la esperanza de la resurrección y del reencuentro. Flias; Tulli, Lastra, Medina, Gorosito, Argañaraz, Delgado, Loyela, Peralta, Santillan silvetti, Corbalan, Cuello, Diaz, Moreno, Serrano, Gorosito y Maldonado.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Pablo Degano, Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Lic. Jorge Bravo, participa con tristeza el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma Fuentes. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus amigos Estela Gonzalez, Cielo Duarte, Leti Ibañez, Ricaro Santucho, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El subcomité Huaico Hondo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Blanca Azucena Fuentes, hermana de la Ing. Norma Fuentes. Rogamos oraciones en su memoria y consuelo a los familiares.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Vuela libre como el viento, feliz de haber honrado la vida. Antonio Balanza, Selva Jimenez, sus hijos Liliana, Luis y Nancy Islas, participan con dolor la partida de nuestra querida amiga.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Contadora, Olga Povedano de Paz participa el fallecimiento de la hermana de la Sra. Intendente, Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La Ca.S.E.R.T. (Cámara Santiagueña de Empresas de Radio Taxi), compuesta por Radio Taxi Madre Ciudades, Nueva Roca, Rojo, Nueva Norte, Azul Manta, Mar Azul, Mar del Plata, Nueva Autonomía, participan con profundo dolor del fallecimiento de Blanca Azucena Fuentes, quien partió el 11/10/19 y expresan sus condolencias.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Radio Taxi Madre de Ciudades y Radio Taxi Nueva Roca, junto a la Gerencia, personal Administrativo, operadores, telefonistas, propietarios y chóferes participan con profundo dolor del fallecimiento de Blanca Azucena Fuentes, quien nos dejó el día 11/10/19.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Anahí Maldonado Yribas e Ilda Yribas, acompañan en el dolor a Norma en el fallecimiento de su hermana. pedimos al Señor consuelo para su familia.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Mirta Pastoriza y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Ing. Norma Fuentes y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Las amigas de su hermana Norma: Naty, Silvia, Mariana, María Ema, Patricia, Liz, Mónica y Fabiana participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana y demás familiares con afecto en este momento de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El Dr. Esteban Ortiz y familia, participan con profundo dolor el fallecimiuento de la Sra. Blanca Azucena Fuentes. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Mirta Pastoriza y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Ing. Norma Fuentes y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El Sr. Daniel Zamora junto con sus colaboradores, participan con dolor su fallecimienmto y acompañan a la Sra. Norma Fuentes por el fallecimiento de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Responsables, dirigentes y colaboradores del Circuito 5, acompañan en su dolor a la Sra. Norma Fuentes, ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Alejandro Cáceres, María A. Lines participan el fallecimiento de la hermana de la intendente Norma Fuentes y ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ing. Juan Carlos Lencink y Sra. participan el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma Isabel Fuentes. Elevan oraciones en su memoria para que su alma descanse en paz junto al Señor y brille para ella la luz que no tiene fin.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Marta Ducca de Fraguas, hijos Marta María, María Alejandra, María Florencia y Fernando Fraguas participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Dale Señor el Descanso eterno". Ing. Alfredo Montero e Ing. Yolanda Mansilla y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Cuando un amigo se va, queda un espacio vacio que no se puede llenar ni con la llegada de otro amigo ". Sus amigas Julia Ortiza, Liliana Balanza, Viviana Alonso, Tere Pereyra, Silvia Kairuz, participan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Cecilia López Pasquali, junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda acompañan con profunda tristeza a Normita por el fallecimiento de su hermana. Que descanse en paz.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini sus hijos Leonardo y Javier Roitman, amigos de sus hermanos Norma y Pablo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ing. Oscar Enrique Bilbao, Dra. Silvia Maud participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana Cont. Pablo Fuentes y de la intendente Norma Fuentes.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, junto a la comunidad universitaria que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), participan del fallecimiento de la señora Blanca Azucena Fuentes.y acompañan en este difícil momento a su hermana, Ing. Norma Fuentes, intendente de la Ciudad Capital y a toda su familia.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Jorgelina Canllo Trejo, participa con dolor su fallecimiento y acompaña en este dificil momento a nuestra querida Ing. Norma Fuentes, Pablo Fuentes y a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Rubén Giorgis y su esposa María F. Gómez Macedo participan su fallecimiento y acompañan a su familia, en especial a su hermanos Norma y Pablo, en tan doloroso y triste momento. Paz en su tumba.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Aldo J. Gómez, y su esposa Blanca M. de Gómez y familia participan su fallecimieinto y acompañan con cariño y oración a Norma en tan doloroso momento. Descanse en paz.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Deva, lamenta su partida, acompaña y abraza a Norma y a toda la familia.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sion Zamora y Karina Leguizamón acompañan a su amiga Ing. Norma Fuentes y a su familia.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su ex alumno Gastón Villarreal, su mamá y toda su familia la despiden a su querida Prof. Blanquita y la recordarán por todas las enseñanzas y aprendizaje, por inculcar los principios valores, que nunca se olvidará. Acompaña a sus hijas especialmente a María Eugenia, Martita, sus nietos Fede y Sayén.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. C.P. Andrea Luna Palmeyro, C.P. Francisco Caldera, Sr. Adrián Alustiza, Sr. Diego Cantos y empleados de Contaduría y Sueldos acompañan en este momento de profundo dolor a la Ing. Norma Fuentes y demás familiares.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familia participan su fallecimiento.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dr. Julio Abdala y su esposa Dra. Ruiz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Intendente Norma Fuentes.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina, su nieto Mateo participan su fallecimiento y acompañan a su hna. Sra. Norma Fuentes en este triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Gabriela Raed, su esposo Patricio Delaporte, sus hijas Camila y Nicole participan con profundo dolor la partida de la hermana de la Sra. intendente Ing. Norma Fuentes, y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Héctor Batalla y todo el personal de la Dirección de Servicios Urbanos acompañan a la Sra., intendente Ing. Norma Fuentes en este doloroso momento.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Daniel Ledesma y todos los compañeros del Centro Operativo Nº 8 participan con dolor el fallecimiento de la hermana de la Sra. intendente, Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ing. Luis Santillán y flia. participan el fallecimiento de la hermana de su colega y amiga Ing. Norma Fuentes. Ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La Comunidad Educativa del Colegio Fundación Cultural "La Brasa" participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex docente de la institución y acompañan a su hermana, profesora Silvia Fuentes en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones por el descanso de su alma.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Prof. Mercedes Ferez e Irma Ferez de Zanni, despiden con gran afecto a la querida Profe Blanquita, elevando plegarias al Altísimo por su felicidad eterna.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Arq. Raúl Sabouret, Dra. Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Erica, Raúl Benjamín e Ignacio acompañan a la familia Fuentes en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ing. Cecilia Sabouret, su esposo Martín Álvarez y sus hijos Martín y Valentín participan el fallecimiento de la hermana de la Sra. intendente Norma Fuentes y la acompañan en su dolor.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El Grupo Renacer Santiago del Estero participa el fallecimiento de la hermana de la Sra. Ingeniera Norma Fuentes. Elevamos oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus entrañables amigos Dadi López y Magalí Enríquez Gallegos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Sus hijos, nietos, nuera y demás familiares part. el fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cementerio Los Flores a las 8 hs., casa de duelo Brown 375 Bº 8 de Abril. SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, NELLY ORFELIA (q.e.p.d) Falleció el 10/10/19|. Ema T. de Rezola, Luis Alfano y Luis Lescano participan con pena su fallecimiento.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Nica Gerez y familia acompañan con mucha pena la pérdida de esa "hermosa" Sra., madre de Pandu, y a toda la familia Balteiro. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. María Inés Abdo, su esposo Marcelo Raed y su hijo Fortunato Raed, participan con profundo dolor la partida de nuestra querida vecina y amiga Olga y acompañan con la oración a su familia.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Horacio Gallardo y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Maria Elena Santillán de Auad y familia participan el fallecimiento de la querida Olga y acompañan a sus hijos y familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Promocion 1972 Turno Noche de la Esc. Noc. de Comercio Antenor Ferreyra, participan el fallecimiento de la Madre de su ex compañero Jose Luis Balteiro. Ruegan oraciones en su memoria.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Gringa, Mary, Rosy y Tere Domínguez y sus respectivas familias acompañan en el dolor a Coli y Pandu, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRANDA, REINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Su hijo Manzione Dario Leopoldo, sobrino Manzione Alberto Carmelo, nuera Ledesma Clara Fabiana, amigos y demás familiares. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS TEL. 4219787.

PECE CAPUA, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor. " Su sobrina Mabel Margarita Pece Moreno y su hijo Juan Manuel Diaz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PECE CAPUA, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su cuñado Geronimo Toscano, sus sobrinos carnales Hector y Polaco Toscano con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Negrita y Toño en su dolor. Ruegan oraciones en su descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, JOSÉ ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. "Que brille par él la luz que no tiene fin". Su hija María Carolina Santillán participa con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en complejo Parque de calle Olaechea y serán inhumados a las 11 hs. cementerio Parque de la Paz.

SANTILLÁN, JOSÉ ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Sus hijos Ana y Jorge Demagistri, nietos Agustín y Meli, Martina y Esteban, María Ana y Francisco y su bisnieto Lautaro participan con dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, JOSÉ ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Sus hijos Roger y Adriana Ger, sus nietos Aldana, María Gracia, Agustina y Máximo y su cuñada Maria Nelba Del Frari participan con dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, JOSÉ ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Sus hijos Evelín y Mauro Cosentino, nietos Guillermina y Gerónimo participan su fallecimiento con mucho pesar.

SANTILLÁN, JOSÉ ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. La comisión directiva de la Cámara de Agentes de Lotería participan con profundo dolor el fallecimiento del expresidente y activo colaborador de la entidad.

SANTILLÁN, JOSÉ ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. La comisión directiva de la Mutual de Agencieros de Tómbola participan con profundo dolor el fallecimiento de su expresidente y miembro activo de la entidad.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Su sobrina Laura Yagüe, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la NODOCENTE., Lic. María Eugenia Alonso de la Subsecretaría de Medios de Comunicación, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. La Sra. subsecretaria de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Lic. María Gabriela Moyano y todo el personal de la Subsecretaría expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la nodocente Lic. María Eugenia Alonso de la Subsecretaría de Medios de Comunicación, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. La Sra. responsable de Área de Prensa, Difusión, Ceremonial y Protocolo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Prof. Liana Elizabeth Chazarreta y todo el personal a su cargo, Lic. María Gracia Florentino y Lic. Clara Teresita Gallo Poupard de la mencionada Área, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la nodocente. Lic. María Eugenia Alonso de la Subsecretaría de Medios de Comunicación, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Acompañan en éste difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. María Spitale de Lines, sus hijos Silvia Elena, Pedro Ignacio, María Angélica y Hugo Roger Lines participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Yaya, tu partida a la Casa del Señor nos conmueve profundamente. La vida nos hizo conocerte y con vos aprendimos que la palabra es un tesoro de incalculable riqueza, nos enseñaste el significado del amor, de la solidaridad del trabajo en armonía, de alegrías compartidas, por eso hoy queremos que llegue hasta que la cadena que uniste seguirá por siempre hasta que el Señor nos llame a cada uno de tus compañeros y amigos del Santo Tomás.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Dr. Luis Milet, su esposa Elena Diaz Daviou, sus hijos Santiago, y Felicitas, hijo politico Luis Moreno, participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Dr. Mario Milet, su esposa Magdalena Diaz Daviou y familia, participan su fallecimiento con hondo pesar y ruegan oraciones por su descanso eterno.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela y Micaela con sus respectivas familias, despiden a la querida Yaya con profundo dolor e inmensa tristeza, pero en el convencimiento que una persona como fue ella ya está descansando en paz en los brazos del Señor. "Te voy a extrañar, querida amiga, extrañaré tu sonrisa, tu alegría, sobre todo tus sabios consejos. Esto será hasta que nos volvamos a encontrar".(Lita). Pronta resignación a su familiares. Hasta siempre, amiga.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola, y sus hijos en forma especial Álvaro, participan con profundo pesar el fallecimiento de Yaya y acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Emilio Salomón, Nelly Mayuli, sus hijos: Emilio y Virginia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Soledad Román y familia acompañan en este doloroso momento a su amiga Mage y a toda la familia. Se ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. La comisión directiva de APUNSE acompañan a la compañera Mage en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Querida Yaya, eras una mujer muy especial. Tu carisma, tu bondad, tu sonrisa comprensiva, hacía de tus palabras siempre oportunas, una lección de vida. Dios cumplió con tu deseo de vivir, que siempre nos trasmitías, pero de "vivir bien" porque a tu edad te sentías plena. Ya estás en presencia del Señor, en ese bendito lugar en donde "no hay llanto ni rechinar de dientes". Graciela Areal de Romaní, sus hijos y nietas participan con dolor su partida al Reino y acompañan a toda su familia en estos difíciles momentos.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Amiga y compañera, la de la palabra justa y el consejo adecuado. Con tu partida dejaste un espacio inmenso que solo ocupan los que fueron grandes... Tus amigas del grupo de jubiladas Paz y Bien lamentamos tu partida, con dolor, pero con la convicción de que ya estás gozando de la Luz Divina. Acompañamos a toda su familia y rogamos por una pronta y cristiana aceptación. ¡Hasta siempre inolvidable Yaya!" Descansa junto al Señor.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Eduardo Julio Hamann, Rosa Inés Beltrán de Hamann, sus hijos Lastenia, Eugenio y Federico Hamann Beltrán y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de su querida Yaya. Elevan oraciones por su descanso eterno.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Luis Rezola, Patricia Passarell y familia participan con pena su fallecimiento.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Guillermo Rezola y Ema Josefina Tomatis participan con mucha pena su fallecimiento y acompañan a toda la familia con cariño y oraciones.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. "Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Santiago Pedemonte, su esposa Liz Larcher, sus hijos María de los Milagros, Santiago Agustín y Juan Bautista Pedemonte participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

YBARRA, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus hijos Elizabeth, Silvia y Beatriz Maldonado, h pol nietos bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio DE LOS FLORES, SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TELEFONO 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

RODRÍGUEZ, CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/19|. Su esposa Leticia Gómez, sus hijos Mercedes, Mónica, Ramón y María José, sus nietos, sus hermanos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse tres meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Fuiste un padre y un abuelo ejemplar. Nos dejas los mejores recuerdos y ejemplo de trabajo y honestidad. Te amamos. Sus hijos Francisco Cancino Manfredi y María Alejandra Badr, sus desconsolados nietos Matías Francisco y Agustín Ramiro participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Señor ya está ante Ti. Recíbelo entre tus bondadosos brazos". Su hermana política Laila Garcés de Cancino, sus sobrinos Claudia, Fabián y Silvina Cancino y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por la paz de su alma y resignación a sus familiares.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana política Etelvina Garcés de Cancino, sus sobrinos Miguel Ángel, Walter y Mónica Cancino y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y por la resginación de sus familiares.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su prima Juanita Morales de Jugo, su esposo Dr. Carlos Alfredo Jugo, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastian y María Florencia Jugo y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su esposa, hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. ''Señor, tu lo llamaste, dale tu bendición y haz que su alma descanse en la paz de tu amor'' La Comisión Directiva, Personal y Socios del Centro de Comercio e Industria, participan con profundo dolor el fallecimiento de su Socio y ex-directivo. Rogando al Altísimo una pronta resignación y fortaleza para toda la familia.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Los amigos del Inti Huasi de sus hijos Pancho y Ale participan con profundo dolor su fallecimiento y los acompañan con afecto en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria y por la resignación de sus seres queridos.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno y que brille para vos la luz que no tiene fin". Tus consuegros Luis D. Badr y Dolores Teresa Lizárraga de Badr participan con profundo dolor en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Fernando Gallo y familia participan con dolor el fallecimiento del tío Coco. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Directivos y personal de Hamburgo Compañía de Seguros SA. participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Cr. Luis Cancino. Elevan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Pablo Degano, Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Con dolor despedimos a Coco y elevamos oraciones por su descanso eterno en los verdes prados donde la luz no tiene fin. Nené Grana de Manfredi y sus hijos Pancho y Gladis, Mónica y Oscar, Susana y Dito, María Silvina y Sergio, Marta Degano y sus respectivas familias. Pedimos a Dios asista a Lita y a nuestros queridos Luis, María Ángel y Pancho, brindándoles resignación.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dr. Carlos Roberto Alderete, su esposa Rosalía Marco, sus hijos María Cecilia y familia, Carlos Augusto y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Manuel D. Manfredi, su esposa Norma y Juan D. Manfredi su esposa Doris le conceden el más sentido pésame a su hermana Lita y acompañan a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dra. Cristina Larcher participa el fallecimiento del padre político de su compañera y amiga CPN María Alejandra Badr. Eleva oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Roger Manfredi, su esposa M. Estela Marcos, sus hijos Carolina, Vittorio, Elia, M. Pía, M. Virginia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANCINO, FRANCISCO NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su ahijada Elia A. Manfredi, Marcelo Elías y sus hijas Martina, Santina y Candelaria participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

CASTRO, DORA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/19 en Bs. As|. Personal directivo, docente, de maestranza, alumnos y comunidad educativa de la Escuela Nº 127 "Dr. Mariano Moreno (Caja Social) participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Prof. Graciela Castro. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, PEDRO VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Su madre Margarita, hermanos Haydée, Daniel, Guillermo, cuñada, Mirian, Carolina, sobrino y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores a las 11 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SÁNCHEZ, ELVIRA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Sus hijos Mercedes, Lili, Jorge; h. pol. Daniel, Vicente, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 9.30 hs. casa de duelo Belgrano 532 sv. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GÓMEZ, ALDO VÍCTOR (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/86|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hija Cristina Gómez, sus hijos políticos Víctor Díaz y Carlos Flint, sus nietos Francisco, Fernando y Cristinita Díaz Gómez; Carla, Natalia y Jorge Flint, su nieto político Luis Yost y sus bisnietos Fabricio y Delfina Yost Flint invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ DE FLINT, ELENA ARGELIA (CHICHINA) (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su esposo Carlos Jorge Flint, sus hijos Carla, Natalia y Jorge Flint, su hijo político Luis Yost, sus nietos Fabricio y Delfina Yost Flint, su hermana Cristina Gómez, su hermano político Víctor Díaz y sus sobrinos Francisco, Fernando y Cristinita Díaz Gómez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

JOZAMI, MIRTA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/15|. El 12 de octubre del año 2015 a las 2.50 a.m. tu cuerpo y tu alma abandonaban este mundo. Lo material quedo sepultado en un cementerio de esta localidad, pero el alma comenzó su camino de ascenso guiada por los ayudantes de Dios. La pureza de tu alma se manifestó en este mundo segundo a segundo, con la constante y permanente función de hacer el bien si mirar a quien, haciendo realidad aquella expresión usada en los clubes de servicio "de dar de si sin pensar en sí". Así fue tu vida, cegada por una enfermedad odiosa y que suena mal a los oídos de todos los humanos. No obstante ello peleaste en desigual forma contra el mal y el mal como es de siempre salió triunfante. Pero no obstante ello hay que confiar en los mandatos profundos del universo que son manejados por una inteligencia descomunal de respetar la eternidad del alma. Hoy hasta la misma ciencia tiene nuevos conceptos y evaluaciones respecto al llamado tránsito, paso a otra dimensión conocido como óbito o muerte en todas las etapas de la historia. Es de esperar que por la pureza de tu espíritu, la claridad de tu mente, el trabajo en pos de los demás, el cariño y amor desbordados por doquier sea compensada a la brevedad por las autoridades que más ni menos manejan todo este omniverso desconocido por el hombre. En la materialidad y cotidianeidad de la vida tu falta ha producido un profundo y devastador agujero, hueco imposible de llenar. Estas breves palabras sirvan para aquellos que creen en lo eterno sepan que al final de los tiempos conforme lo dice Dios estaremos todos juntos.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CLARAMONTE, ALDO ELIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/19|. "Señor ya está ante ti , dale el descanso eterno". La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas", participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermana Totó y sobrinos Rossana y Eduardo (docente del establecimiento y compañero), rogando una oración en su memoria y resignación a su familia. Las Termas.

FERNÁNDEZ, HUGO EMMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Personal directivo, docente, de maestranza, alumnos y comunidad educativa de la Escuela Nº 127 "Dr. Mariano Moreno (Caja Social) participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la Prof. María Rosa Guzmán. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19 en la ciudad de Mar del Plata|. "Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma". Su desconsolada madre Eva, su hermana Roxana Ponce, Bibi, Evita y Belén Robach, participan de esta dolorosa perdida familiar, y piden oraciones en su memoria. Descansa en paz Teresa, tu larga lucha y el valor que demostraste, será la guía que encamina nuestras vidas. Gracias por tanto amor. Las Termas.

PONCE, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19 en la ciudad de Mar del Plata|. "El amor infinito trasciende a la eternidad" Walter, Maryel, Melina y Alejandro, acompañan a doña Eva, a su querida amiga Roxana y a toda la familia, en este triste momento. "Las lagrimas se evaporan, las flores se marchitan, solo la oración y el recuerdo viven eternamente". Las Termas.

VILLARROEL, CARLOS ROQUE (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Su hija C.P. Gabriela Villarroel Pérez y su amado nieto C.P. César Gabriel Sosa. Descansa en paz, Viejito. Te amamos.

VILLARROEL, CARLOS ROQUE (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Yo soy la resurrección, el que crean en mi, aunque muera, vivirá". Su hermana Mirta Rosario Villarroel, hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

VILLARROEL, CARLOS ROQUE (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Señor concédele un lugar junto a Ti, donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". Su hermana Norma Villarroel, su esposo Manolo, sus hijos Mónica, Manuel y Verónica y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso en paz. Frías.

VILLARROEL, CARLOS ROQUE (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su sobrina Claudia Chary su esposo José Luis, sus hijos Juan José, Gonzalo y Augusto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso en paz. Frías.

VILLARROEL, CARLOS ROQUE (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. "Señor bendicélo y haz que su alma descanse en la paz de tu amor" Su sobrina Cecilia Chary, su esposo Carlos, sus hijos Matías, Agustina y Rodrigo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por se descanso eterno. Frías.