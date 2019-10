La séptima fecha continuará esta tarde con siete partidos

13/10/2019 - 01:15 Deportivo

El Torneo Anual denominado Pablo Toviggino, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, presentará hoy una atractiva cartelera de siete partidos, correspondientes a la séptima fecha que arrancó el pasado viernes con el empate 1 a 1 entre Instituto Santiago e Independiente de Beltrán.

El duelo más importante será el que protagonizarán, desde las 16.30, Comercio, líder de la zona Capital con 11 puntos, ante Güemes, que se ubica tercero con 8, en el estadio Raúl Seijas (sólo con público local).

Por su parte, el líder de la zona Banda, Vélez Sársfield de San Ramón (16) será visitante de Agua y Energía (7), a partir de las 11 y en cancha de Sarmiento ( a puertas cerradas).

Por la zona Robles, sobresale el clásico de Fernández en el que el líder Sportivo (12) será local de Independiente (6), desde las 16.30 (sólo público local).

Programa

El programa completo para hoy es el que se detalla a continuación: Unión Santiago vs. Estudiantes: Sub21: 15; Primera: 17 (público local); Comercio vs. Güemes: Sub21: 14.30; Primera: 16.30 (público local); Central Argentino vs. Villa Unión: Sub21: 15; Primera: 17 (público local); Banfield vs. Sarmiento: Sub-21: 14.45; Primera: 16.45 (puerta cerradas); Agua y Energía vs. Vélez: Cancha de Sarmiento: Sub21: 9; Primera: 11 (puertas cerradas); Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández: Sub21: 14.30; Primera: 16.30 (público local); Unión Beltrán vs. Defensores de Forres: Sub21: 14.30; Primera: 16.30 (público local). l