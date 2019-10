Juan Galeano: “Este plantel va a ir por los dos partidos”

13/10/2019 - 14:33 Deportivo

Central Córdoba disfruta de un gran presente: fuera de la zona de descenso en Superliga y en cuartos de final de la Copa Argentina. Y para seguir avanzando en ambos objetivos, tendrá un mismo rival en frente en un lapso de cinco días: Estudiantes de La Plata.

El miércoles 16 de octubre, a las 15.35, se verán las caras en cancha de Instituto de Córdoba, por un lugar en semifinales de la Copa Argentina. Y el lunes 21, a las 19 y en el estadio “Alfredo Terrera”, se cruzarán por la décima fecha de Superliga, en lo que será un duelo directo en la lucha por la permanencia.

A Juan Galeano le dieron a elegir uno de esos dos partidos, pero el volante “erroviario” avisó que van por los dos. Y por más también. “Yo vi un plantel calmo y sereno en la victoria ante San Lorenzo porque cada uno interpretó que fueron tres puntos y nada más.

Veo un plantel lleno de hambre, porque ganar 4 a 1 y no estar relajado en la semana es muy difícil, porque conseguimos algo histórico, porque la gente en la calle nos reconoce que hicimos algo muy bueno. Y yo veo a mis compañeros metidos como si tuviéramos cero puntos y es algo que me fascina y me emociona.

Así que este plantel va a ir por los dos partidos con Estudiantes y por todos los desafíos que se vengan después”, señaló. Estudiantes de San Luis era el otro que pugnaba por ser rival de Central y Galeano evaluó los pros y los contras de cada uno. “En lo común, el más poderoso es Estudiantes de La Plata.

El más complicado para lo que es Copa Argentina era el otro Estudiantes porque se viene dando que siempre está la sorpresa, está la dificultad con los equipos de una categoría inferior. Esos era los dos panoramas: Estudiantes, un equipo peligroso y con la jerarquía que tienen los de primera, y el otro Estudiantes con todo lo que implica siempre en la Copa las sorpresas de los que vienen de más abajo. Yo no tenía preferencia, lo miré al partido para ver qué proponía cada uno y nada más.

Estará en nosotros evaluar y sacar nuestras ventajas del análisis y de las prácticas”, manifestó. Galeano evocó la histórica goleada ante San Lorenzo, pero no quiere quedarse con eso. “Fue emocionante porque representamos a una institución humilde que quiere crecer y porque la realidad es que fuimos de punto. No por subestimarnos, si no porque esa era la realdad, todos daban por ganador a San Lorenzo y fue goleada para nosotros. Lo tomamos como un cumplido al esfuerzo, al trabajo y lo que venimos proponiendo.

Había un vestuario feliz por lo que logramos, pero como conozco a mis compañeros, sé que ya se dio vuelta la página porque así es el fútbol, porque Central Córdoba tiene que seguir ganando. Todavía no logramos nada, es un triunfo histórico que ya es parte del pasado, pero no podemos quedarnos con eso y debemos seguir ganando”, manifestó. “Esto sigue, podemos hacer historia el miércoles, después tenemos el lunes y así hasta fin de año, que vienen las vacaciones.

Veo un grupo comprometido en el día a día y eso me llena de esperanzas porque, con la suma de eso, vamos y logramos objetivos. Entonces el plantel hoy está a bocado a superarse todos los días, lo que nos pide el técnico hacerlo con el máximo esfuerzo y así el equipo llega a ser competitivo y muestra una imagen de la que el hincha se va satisfecho. Obvio que a todos nos gusta ganar y perder no es bueno, perdimos tres partidos pero yo estaba convencido de que lo íbamos a dar vuelta. Así se sigue, tenemos dos desafíos lindos, primero el del miércoles y después trabajaremos en el otro”, agregó.

El parate

En cuanto al parate de este fin de semana por la fecha Fifa, Galeano explicó que “es lindo seguir jugando en los dos panoramas, cuando no estás bien o cuando estamos como ahora, porque quieres seguir con la racha y la otra porque la quieres cortar. Al jugador de fútbol le encanta competir, nos encanta el desafío diario, que vengan muchos partidos.

Pero también la realidad es que veníamos con algunas bajas por lesiones y nos vino bien un descanso para planificar más el partido desde el cuerpo técnico y nosotros para entender y llevarlo a cabo con más tranquilidad”.