Belén Gal: “La música me salvó de un montón de cosas en mi vida”

13/10/2019 - 20:33 Pura Vida

Un largo camino ha recorrido, desde Buenos Aires, en donde nació, para alcanzar hoy la cima con canciones que hablan de la diversidad sexual. En “Secreto”, el sexto sencillo de su carrera, que acaba de presentar a nivel mundial, habla de esta temática. También refieren a las adicciones, problemática que reflejó en “La última carta”.

Como una artista consagrada, regresará a su país para hacer una gira de prensa y presentar “Secreto”. Antes de su llegada al país, Belén Gal concedió una entrevista telefónica a EL LIBERAL .

- ¿En qué se diferencian “Secreto”, tu nuevo tema, con “La última carta”, uno de tus grandes éxitos?

- Son dos canciones totalmente diferentes. Musicalmente, “La última carta” tiene una base de hip hop muy under y un fraseo de trap, en donde hago una mezcla de fraseo tanto de trap como de rap y en donde también muestro un poco más la voz cantada. “Secreto” es un pop urbano con algunos vestigios electrónicos. En cuanto a la letra, ahí es donde está la gran diferencia. “La última carta”, que la escribí en Buenos Aires en diciembre del año pasado, es una canción más testimonial. Es una canción en donde trato el tema de la droga. Es una canción personal, que escribí a mi padre. La iba a dejar para mí y varias personas de la producción me dijeron que la tenía que sacar para que también la gente pudiera tener testimonio de que se puede ser diferente a pesar de venir de un ambiente de drogas y demás. En tanto, “Secreto” es una canción alegre, para bailar, que habla del amor, de la libertad, de lo que cada quien quiera elegir a quien amar estando tranquilo, disfrutándolo.

- En “La última carta” está implícita esa búsqueda de enviar un mensaje de conciencia y perdón por la te mática que aborda.

- Tal cual. En principio, fue una catarsis personal, una catarsis de búsqueda de perdonarme y de perdonar muchas cuestiones de mi vida, círculos que no las había podido cerrar y que después las pude cerrar a través de la música. Por eso digo que para mí la música no es sólo algo a lo que me dedico sino que me salvó de un montón de cosas en mi vida. Y cuando decido sacarla (a “La última carta”), automáticamente se convirtió en algo testimonial, en algo de ayuda y de un mensaje positivo para las personas que, tal vez, están pasando un momento difícil, sea del lado de las adicciones o del lado de ser un hijo de adicto o familia de adicto.

-¿Cómo has vivido la experiencia de hacer el videoclip de Secreto?

- Es una de las producciones más ambiciosas en las que estuve desde que grabé mi primer video. Para Secreto trabajamos con cerca de 50 personas y fueron casi 24 horas de grabación. El lugar, impresionante. Era un shopping abandonado, en ruinas. Lo transformamos en un set de grabación. Es un lugar de la ciudad de México que se llama Acrópolis. Fue un escenario perfecto para narrar la historia que cuento. Fue un desafío porque hay escenas en el agua y tuvimos que lidiar con el frío. Estoy muy feliz con el resultado porque hasta el momento llegó a las 30 mil visitas. Espero que ésta sea la primera de las grandes producciones.

Feliz de regresar a la Argentina para contar su “Secreto” mejor guardado

“Secreto” tiene un espíritu más alegre y, si se quiere, playero.

Con “Secreto” busco descontracturar y descontracturar también la parte musical. No siempre tenemos que hablar de “muévelo, muévelo hasta abajo...” O sea, se pueden hacer letras con sentido, solo que hay que buscar los recursos. La letra de ‘Secreto’ surgió por inspiración de la situación por la que atravesaba un amigo al que no podía decir lo que la tenía porque era una persona del mismo sexo: hombre con hombre. Entonces, de alguna manera, esto fue lo que me inspiró para poder amar de la libertad de poder amar. Mientras tanto, tiene que ser un ‘Secreto’ hasta que nos animemos como en el caso de mi amigo que no se animaba a blanquear su situación por una cuestión de aceptación y demás.

- ¿Dejaste de ser una artista emergente para convertirte en una cantante con una aceptación masiva en México?

- Estamos trabajando en eso. La aceptación de mi música, con mucho o poco público, la he tenido. Lo que puedo decirte es que ahora me he expandido un poco más. El 18 y 19 de octubre voy a estar en Buenos Aires para hacer una gira de medios. Para mí, eso es un crecimiento porque yo no habría podido regresar a Buenos Aires ya con una carrera establecida. Y estos dos sencillos anteriores me dan la oportunidad de poder volver a tirar líneas en Buenos Aires. Estoy tan feliz de poder volver, de poder volver siendo victoriosa porque así me siento. De haberme ido porque no tener una oportunidad a regresar victoriosa a mi país me hace feliz.

Se fue por 6 meses y ya lleva 9 años

- ¿Por qué te radicaste en México?

- Nueve años atrás, el tema de la música y del país no era el mejor y creo que tampoco lo es ahora. Busqué una oportunidad. Estudié Comedia Musical en la escuela de Julio Bocca. Me preparé como bailarina, cantante y actriz. Realmente, no encontraba el poder vivir del arte. Una amiga, Denise Cerrone, que es conocida en el ambiente del teatro de Revista, me dijo que ella estuvo en Veracruz y que consideraba que allí estaba mi espacio. Al gustarme la música latina, la salsa, que fueron mis comienzos, Denise vio que ése podía ser mi espacio. Y me aventuré. Nunca había salido del país. Cuando decidí venir había cerrado por seis meses, pero esos seis meses se hicieron ya nueve años.

Una “Santita” que tiene “Calle” y apoya fervientemente “la evolución de la mujer”

-¿De qué manera influyeron, en tu crecimiento artístico, “Santita” y “Calle”?

-Fueron canciones muy divertidas. A esas dos canciones las trabajé con un productor argentino. A “Santita” la grabé en Buenos Aires y a “Calle” en México. Son dos canciones muy urbanas. “Calle” habla de los sonidos que comencé a escuchar en la calle y el video se pueden ver los distintos barrios de México. Y “Santita” es una canción que, realmente, rompió los parámetros porque habla de un tema muy particular. Habla de sí los hombres se portan mal porque las mujeres no lo podemos hacer. Entonces, se armó la controversia. Con el tema del feminismo como estamos, las chicas están felices por esa canción. El mensaje es sí tú te portas mal no esperes que yo me quede en casa esperando.

¿Cuál es tu postura en torno a la reivindicación de los derechos de la mujer que se han conseguido en la Argentina y en el mundo?.

Yo sé que, a veces, esa es una pregunta un poco incómoda porque que no todo les puede gustar a todas lo que vaya a contestar. Realmente, apoyo que la mujer evolucione. Apoyo que la mujer tenga el mismo derecho del hombre de ejercer cualquier profesión, de ponerse lo que quiera ponerse, vestirse como quiera vestirse sin ser acosada, sin ser corrompida. Tal vez no estoy mucho de acuerdo con la exageración de ese tema. Pero, también hay una controversia con esa opinión que tengo. Estoy muy repartida en eso. Y no quiero sonar, como dicen algunos, ‘panqueque’. No es que estoy de un lado y del otro sino que entiendo como mujer perfectamente lo que estamos buscando. Soy una gran buscadora de ese derecho, una gran buscadora de mi derecho y más en un ambiente de la música que aun sigue siendo un poco machista. Pero, a veces, no hay que caer en la exageración y en corromper otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Aquí, en México, ha habido mucha polémica porque hubo manifestaciones en donde se ha golpeado a las personas. En esas cosas, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en la exageración del momento. Pero, también te puedo decir que sin revolución no hay cambios. Sin algo que realmente mueva al gobierno, mueva al pueblo a buscar algo diferente todo va a seguir igual. Los grandes cambios surgieron de las revoluciones y eso es algo muy cierto. Voy a seguir siendo una gran luchadora de los derechos de las mujeres para poder caminar libre por las calles y de ser libres de elegir lo que queremos hacer con nuestro cuerpo siempre y cuando no dañe a otros.