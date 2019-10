CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de octubre de 2019

13/10/2019 - 21:29 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 RODANDO FOODTRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEPORTIVO MORÓN

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD VS. ALTE. BROWN

20.00 CULTURAR TV

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 SÚPER FÚTBOL - VIVO

22.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

06.31 EXPEDICIÓN A CHINA

08.07 VOLVIENDO A CASA

09.47 EL CAMPO DE LOS SUEÑOS

11.50 SIEMPRE ALICE

13.45 EL HÉROE DE BERLÍN

16.20 RÁPIDO Y FURIOSO

18.21 PROTEGIENDO AL ENEMIGO

20.39 TROPA DE ÉLITE

23.00 CONTRAATAQUE - T. 5 - EP. 9 - LEGACY. PART 9

23.59 PACIENTE CERO

TCM

06.19 LOST - T. 6 - EP. 5 - LIGHTHOUSE

09.19 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 18 - THE COCKATOO

10.10 LOST - T. 6 - EP. 9 - AB AETERNO

13.57 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 18 - THE COCKATOO

14.49 STAR WARS. EP. VI - EL REGRESO DEL JEDI

17.09 EL FUGITIVO

19.37 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

22.00 EL VIENTO Y EL LEÓN

TNT

07.17 HULK

09.42 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

12.01 CAPITÁN PHILLIPS

14.32 GIGANTES DE ACERO

16.56 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

17.26 UN NOVATO EN APUROS 2

19.26 HARRY POTTER - PRISIONERO DE AZKABAN

22.00 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

SPACE

06.34 SHOCK WAVE. ONDA EXPANSIVA

08.17 CUANDO UN EXTRAÑO LLAMA

09.47 UN JUEGO VS. EL DESTINO

12.01 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

14.25 LOS PERDEDORES

16.09 VENGANZA DESPIADADA

18.07 VENGANZA LETAL

19.59 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

22.00 MONZÓN - T. 1 - EP. 13 - DÍA DE LOS ENAMORADOS

22.57 FURIA. LAS PELEAS DE CARLOS MONZÓN

CINECANAL

11.35 SIN ESCAPE

13.30 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

15.55 MATILDA

17.40 UN BUEN AÑO

19.50 BAJO LA MISMA ESTRELLA

22.00 EL VIAJE MÁS LARGO

VOLVER

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 ATRACCIÓN PECULIAR

23.30 PLATA DULCE





A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*RAMBO, 22.30

*JOKER, 19, 00.15 (CASTELLANO)

*PLAY MÓVIL, LA PELÍCULA, 17.30

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 ($100 TODOS LOS DÍAS)

*PORNO, 16 (JUEV., SAB., LUN. Y MIER.); 21 (VIER., DOM., Y MAR)

*BRUJA, 21 (JUEV., SAB., LUN. Y MIER.), 16 (VIER., DOM., Y MAR)

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*DOMINGO 20, A LAS 20, SE PRESENTARÁ MARCOS BARRIONUEVO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.





CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D) AVENTURA (ATP)

14/10 - 14:20 hs (Cast) 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

RAMBO (2D) ACCION (+16 ) DURACIÓN: 89 Minutos 14 AL 16/10 - 20:20 hs (cast) 22:20 hs (subt)

PLAY MÓVIL (3D) ANIMADA (ATP) 14/10 - 15:00 hs (Cast) 17:20 hs (Cast)

EL GUASÓN (2D) ACCIÓN (+ 16 AÑOS) 14/10 -15:00 hs (Cast) 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt)

IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 16/10 -18:40 hs (cast)

DÓNDE ESTÁ BERNADETE (2D) COMEDIA (+ 13 AÑOS)

14 AL 16/10 -22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP) DURACIÓN: 99 minutos

14/10 - 14:30 hs (Cast) 16:35 hs (Cast)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

14/10 - 15:00 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

ODISEA (2D) DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 16/10 -20:00 hs (cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

14 AL 16/10 - 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 17:30 - 20:20

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 21:40 - 22:40

RAMBO: LAST BLOOD APTO 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) ES TRENO

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30

PLAYMóVIL: LA PELÍCULA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 18:10

PUEDES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL ESTRENO 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15 DE NOVIEMBRE 2019

CASTELLANO 2D 19:10