Inédito: una madre dio a luz a una bebe de ¡6 kilos!

Australia. Una mujer australiana tuvo un pato prematuro debido al gran tamaño que estaba formando su bebe, dando a luz de esta manera a una pequeña de 6 kilos.

Emma y Daniel Millar, los padres, tuvieron a Remi Frances Millar en el Hospital de Wollongong, situado en el sur de Sidney. Los médicos quienes atendieron a Emma, debieron practicarle una cesárea de urgencia al notar el gran tamaño que había desarrollado la bebe. "Mientras que el promedio del peso de un recién nacido es de 3,3, Remi llegó al mundo con 5,8 kilos cuando tenía 38 semanas y dos días. Se debió realizar un parto de urgencia aunque la nena ni siquiera se había desarrollado por completo", explicaron profesionales de la salud. "Si bien sabíamos que la pareja iba a dar a luz un bebé más grande que el promedio debido a la diabetes gestacional de la madre, jamás imaginamos que llegaría a tanto. Fue una gran sorpresa", agregaron.

Por su parte, la reciente mamá, expresó estar enamorada de su pequeña y sostuvo: "Es mi pequeña luchadora de sumo". Además, contó que: "cuando camino con ella, la gente me pregunta por su tamaño. Están impactados, no me creen que se trata de una recién nacida".

De acuerdo con los informes médicos, la bebé, se encuentra en perfecto estado de salud.

Además es el tercer hijo de la pareja. "Ya tenemos experiencia con bebés grandotes, nuestra segunda hija nació con 5,5 kilos, un poco menos que su hermana menor", concluyeron los padres.

