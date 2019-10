“Pampita” sigue dando que hablar con su casamiento

14/10/2019 - 21:14 Pura Vida

Mientras el anuncio de su boda con el empresario gastronómico Roberto García Moritán, tras dos meses de relación, sigue despertando los más variados comentarios y sospechas de que solo se trata de una movida de prensa, Carolina “Pampita Ardohain” admitió que se trata de amor a primera vista.

“Existe el amor a primera vista. Fue una sorpresa total. Muy feliz por lo que se nos viene, por formar una familia, por tener un proyecto muy claro los dos. Nos encuentra en una edad y en un momento personal, en el que estamos soñando y queriendo lo mismo. Vamos por un proyecto fuerte, verdadero. Siempre creí en la vida en pareja, en tener a alguien al lado que te haga bien y te haga brillar. Y vos a él”. Así se refirió Pampita a esta nueva etapa que se iniciará con su casamiento en noviembre próximo.

Y a diferencia de otros momentos en los que la modelo le huyó a las cámaras del programa “Los Ángeles de la Mañana”, esta vez se tomó su tiempo para contar lo que vive junto a su flamante futuro esposo.

“Es lo máximo, es el mejor hombre, me tocó el mejor hombre de todos. Desde el primer día es muy caballero, atento, me cuida, me trata como a una reina y adora a mis hijos. Todo lo que pudiera querer, lo tengo todo en él. No había dudas al respecto. Me sorprendió la respuesta pero era un sí rotundo”.

Sobre los comentarios de Iliana Calabró acerca de que la romántica propuesta de matrimonio de Roberto a Pampita en Punta Cana, le sonaba a “miniserie de Disney: un millonario que le venga a proponer casamiento, sin querer ofender, a la mucamita... Porque viste que ella tuvo ese apodo”; Carolina fue contundente: “En primer lugar, yo trabajo hace veinte años y no necesito económicamente nada de la otra persona. Lo único que necesito es amor”.

Por otra parte señaló: “No siento nada, no me afecta, estoy en un momento de tanta felicidad que nada que alguien pueda decir me va a quitar este momento maravilloso”.

A quien el tema del casamiento de Pampita no le resultó indiferente fue a su mediática enemiga, Nicole Neumann quien dijo que a su edad y con dos casamientos encima no le resulta atractiva una futura boda.

“A esta altura de mi vida, no. Con dos casamientos encima, no. Por ahí lo soñaba a los 20”, dijo en el programa “Nosotros a la mañana”, adonde es panelista.

Y sumó: “Igual, yo una tercera vez no la pifio, chicos. No me da el tiempo. (Me casé con Fabián) Cubero y el anterior... no importa con quién... ¡nueve mese duró! No importa, ja ja ja. Vamos al corte”, se rió, sin mencionar al músico Nacho Herrero.