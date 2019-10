Verónica Varano: “Soy una curiosa de la vida”

14/10/2019 - 21:29 Pura Vida

Quizás por aquello de que va “adonde me lleve la vida”, o porque su curiosidad por ésta la impulsa a indagar en nuevas áreas del conocimiento y a desafiarse dando un “sí” a tentadores proyectos, el año sabático de Verónica Varano se convirtió en el de su mayor expansión.

Está al frente de tres programas televisivos, en distintas pantallas, cada uno muy diferente del otro, y ya tiene planes para el 2020.

Detrás de su predisposición para el trabajo, hay una idea clave. Ganar su propia plata le ha permitido sentirse empoderada desde muy chica. “Tener mi propio dinero me ha hecho fuerte”, subrayó durante una entrevista con EL LIBERAL . Y la fortaleza deriva de saber que puede llevar adelante lo que se proponga, y que lo que hace tiene un valor.

“Desde más o menos los 12 años empecé a animar fiestas, a hacer cosas para ganar mi dinero”, dijo Varano, mientras reflexionaba que cuando la mujer comprueba que puede solventar sus gastos puede dar el paso de abandonar los espacios adonde no es maltratada.

Precisamente, “WexWe, emprendedoras”, uno de los programas que dio a luz hace una semana por América 24, los sábados a las 16.30, comparte con el público femenino herramientas para que puedan dar forma desde mini empresas a empresas soñadas.

La propuesta le llegó de manos del exdueño de Utilísima, Ernesto Sandler, con quien Verónica trabajó durante 12 años, conduciendo en aquella señal el programa “Mi bebé”, y más tarde “Chicas express”, por otro canal.

Por otra parte, en Canal 9, los sábados y domingos, de 17 a 18, junto a Diego Pérez conduce “Tu fabuloso finde”, con segmentos para la danza, el canto, el fútbol, tenis femenino y los adultos mayores.

El tercer programa que Verónica Varano tiene en sus manos este año lleva ya dos meses en la pantalla del canal de la Ciudad, bajo el título “El don de la palabra”. Con un formato de entrevista grupal recibe a distintos intelectuales y figuras con los que habla sobre diferentes temas, entre ellos, sus trabajos, miradas y sus vidas.

“Los tres programas son distintos, pero no me eligieron a mí aleatoriamente. Hay algo de mí reflejado en cada uno de ellos. Sin ir más lejos, el ciclo con el que debuté en Canal 9 se llamaba ‘Sábados en familia’. Lo hice durante 11 años y mientras los conductores masculinos iban cambiando, yo era fija. Lo compartí con Leonardo Simons, después con Fernando Bravo y Jorge Rossi. Recuerdo que hacía novelas en la semana y el fin de semana conducía ese programa. Por eso me convocaron nuevamente desde Canal 9”, comentó.

En su ficha de presentación, Verónica Varano se define como una “curiosa de la vida”, y una amante del conocimiento. Por eso nunca deja de estudiar. Se formó en PNL, Coaching Empresarial en la UBA, es profesora de yoga, el año que viene iniciará sus clases de alemán, con el que ya serán seis los idiomas que domina; y como si todo eso no fuera suficiente, a raíz del ciclo “El poder de la palabra”, se les despertaron las ganas de incursionar en la psicología. Aún no sabe si iniciará la carrera, aunque está segura de que tomará distintos cursos.

Pero además de eso, piensa que su mayor desafío es poder contribuir con la transformación de la sociedad.

“Hace unos días me enteré de un sacerdote argentino que dio vuelta la pobreza en Madagascar y lo hizo a través del trabajo. Yo quiero encontrar una manera de contribuir para que el país salga adelante. A veces, me siento como inútil, porque de verdad yo tengo todo..., mis hijos pueden ir a la universidad, tengo para darles de comer todos los días. No quiero que mi contribución sea a través de la política. Aprendí que cuando uno hace las cosas desde el corazón, la gente te devuelve el doble”, reflexionó.

“Tenemos que ser más piadosas con nosotras”

“Me conmueve que desde hace tiempo la mujer haya empezado a tener cada vez más escucha en su voz, y no solo en la propia sino en la de las demás mujeres. Creo que la principal barrera hemos sido, en muchas ocasiones nosotras mismas. Es como cuando estás en un canal, al frente de un programa y competís por el rating. Recuerdo que un directivo me dijo, ‘Vero, vos no competís con el canal contrario, competís contra los que están en el mismo canal que vos’”. Con esa primera reflexión la actriz, modelo y conductora que participó de la entrega de los Premios Mujer del Año habló sobre los cambios que han experimentado las mujeres en la búsqueda de su empoderamiento.

Y agregó: “Las mujeres tenemos que aprender a ser menos malas entre nosotras y más piadosas, porque somos las primeras que nos ponemos en ese lugar”.

Varano apuesta a que las mujeres siembren en los hijos una nueva mirada sobre las mujeres, “porque somos nosotras quienes los criamos”, entonces la imagen de lo que es la mujer no debería estar distorsionada, desvalorizada.