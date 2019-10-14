CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
23.45 PEQUEÑA VICTORIA
00.45 MI VIDA ERES TÚ
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 PEREGRINOS DE FE
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEPORTIVO MORÓN
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 TORNEO ANUAL: INSTITUTO SGO. VS. INDEP. DE BELTRÁN
20.00 SÚPER FÚTBOL
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 PODIO
22.00 PASIÓN POR EL TURF
22.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.37 VOLVIENDO A CASA
09.18 FRÍO DE PERROS
11.13 AMIGOS DE MÁS
13.04 EL DISCURSO DEL REY
15.25 ROBIN HOOD
18.06 JUGANDO POR AMOR
20.05 FRÍO DE PERROS
22.00 AUSTIN POWERS EN
GOLDMEMBER
23.48 NUNCA DIGAS SU NOMBRE
TCM
06.50 LOST - T. 6 - EP. 9 - AB AETERNO
10.37 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 20 - DRY RUN
11.29 LOST - T. 6 - EP. 14 - THE CANDIDATE
15.12 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 20 - DRY RUN
16.03 VELOCES Y MORTALES
17.28 EL COLECCIONISTA DE HUESOS
19.48 EL HOMBRE SIN SOMBRA
22.00 EL PROTEGIDO
TNT
07.31 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
09.50 CAPITÁN PHILLIPS
12.13 FIREWALL
14.19 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN
16.53 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
19.42 GODZILLA
22.00 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA
23.56 FURIA DE TITANES 2
SPACE
06.44 UN JUEGO VS. EL DESTINO
08.57 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
11.13 LOS PERDEDORES
12.56 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO
14.42 FUEGO CON FUEGO
16.26 DOS INÚTILES EN PATRULLA
18.26 EL ÚLTIMO BOY SCOUT
20.27 MIEDO PROFUNDO
22.00 LOBO GUERRERO 2
CINECANAL
11.35 DICKIE ROBERTS. EX NIÑO PRODIGIO
13.25 SHERLOCK GNOMES
15.10 ENEMIGO INMORTAL
16.50 MISIÓN. IMPOSIBLE - NACIÓN SECRETA
19.30 JASON BOURNE
22.00 AL DIABLO CON LAS NOTICIAS
23.35 EL DICTADOR
VOLVER
06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
07.00 INSENSATO CORAZÓN
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORAZÓN
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
21.00 EL PALACIO DE LA RISA
22.00 GATO NEGRO
A DÓNDE IR
CINE RENZI (LA BANDA)
*RAMBO, 22.30
*JOKER, 19, 00.15 (CASTELLANO)
*PLAY MOVIL, LA PELÍCULA, 17.30
*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 ($100 TODOS LOS DÍAS)
*PORNO, 16 (JUEV., SAB., LUN. Y MIER.); 21 (VIER., DOM., Y MAR)
*BRUJA, 21 (JUEV., SAB., LUN. Y MIER.), 16 (VIER., DOM., Y MAR)
FÓRUM
(AV. ROCA Y RIVADAVIA)
*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*DOMINGO 20, A LAS 20, SE PRESENTARÁ MARCOS BARRIONUEVO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*JUEVES 31 DE OCTUBRE, A LAS 19, SE PRESENTARÁ CANTICUÉNTICOS.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
UN AMIGO ABOMINABLE (3D) AVENTURA (ATP)
15, 16/10 - 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)
RAMBO (2D) ACCIÓN (+16 ) DURACIÓN: 89 Minutos
HOY AL 16/10 - 20:20 hs (cast) 22:20 hs (subt)
PLAY MÓVIL (3D)
ANIMADA (ATP)
15 AL16/10 - 17:20 hs (Cast)
GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
15,16/10 - 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt
IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)
HOY AL 16/10 -18:40 hs (cast)
DÓNDE ESTÁ BERNADETE (2D) COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 16/10 -22:00 hs (subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP) DURACIÓN: 99 Minutos
15,16/10 - 16:35 hs (Cast)
UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)
15,16/10 - 17:30 hs (Cast)
ODISEA (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 16/10 -20:00 hs (cast)
TERROR A 47 METROS (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HOY AL 16/10 - 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 17:30 - 20:20
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 21:40 - 22:40
RAMBO: LAST BLOOD APTO 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30
PLAYMOVIL: LA PELICULA ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 16:00 - 18:10
PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR
ANTICIPADA EN VENTA
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL ESTRENO 17 DE OCTUBRE
CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30
CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15/11/2019
CASTELLANO 2D 19:10