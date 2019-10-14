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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de octubre de 2019

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN.

- 22:03 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

23.45 PEQUEÑA VICTORIA

00.45 MI VIDA ERES TÚ

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 PEREGRINOS DE FE

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: MITRE VS. DEPORTIVO MORÓN

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 TORNEO ANUAL: INSTITUTO SGO. VS. INDEP. DE BELTRÁN

20.00 SÚPER FÚTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASIÓN POR EL TURF

22.00 NOTICIERO 7 (2ª Edición)


CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.37 VOLVIENDO A CASA

09.18 FRÍO DE PERROS

11.13 AMIGOS DE MÁS

13.04 EL DISCURSO DEL REY

15.25 ROBIN HOOD

18.06 JUGANDO POR AMOR

20.05 FRÍO DE PERROS

22.00 AUSTIN POWERS EN

GOLDMEMBER

23.48 NUNCA DIGAS SU NOMBRE

TCM

06.50 LOST - T. 6 - EP. 9 - AB AETERNO

10.37 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 20 - DRY RUN

11.29 LOST - T. 6 - EP. 14 - THE CANDIDATE

15.12 MAD ABOUT YOU - T. 5 - EP. 20 - DRY RUN

16.03 VELOCES Y MORTALES

17.28 EL COLECCIONISTA DE HUESOS

19.48 EL HOMBRE SIN SOMBRA

22.00 EL PROTEGIDO

TNT

07.31 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

09.50 CAPITÁN PHILLIPS

12.13 FIREWALL

14.19 HARRY POTTER Y EL PRISIONERO DE AZKABAN

16.53 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

19.42 GODZILLA

22.00 ANGRY BIRDS, LA PELÍCULA

23.56 FURIA DE TITANES 2

SPACE

06.44 UN JUEGO VS. EL DESTINO

08.57 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

11.13 LOS PERDEDORES

12.56 BORNING. MÁS RÁPIDO, MÁS PELIGROSO

14.42 FUEGO CON FUEGO

16.26 DOS INÚTILES EN PATRULLA

18.26 EL ÚLTIMO BOY SCOUT

20.27 MIEDO PROFUNDO

22.00 LOBO GUERRERO 2

CINECANAL

11.35 DICKIE ROBERTS. EX NIÑO PRODIGIO

13.25 SHERLOCK GNOMES

15.10 ENEMIGO INMORTAL

16.50 MISIÓN. IMPOSIBLE - NACIÓN SECRETA

19.30 JASON BOURNE

22.00 AL DIABLO CON LAS NOTICIAS

23.35 EL DICTADOR

VOLVER

06.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

07.00 INSENSATO CORAZÓN

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORAZÓN

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS

21.00 EL PALACIO DE LA RISA

22.00 GATO NEGRO


A DÓNDE IR

CINE RENZI (LA BANDA)

*RAMBO, 22.30

*JOKER, 19, 00.15 (CASTELLANO)

*PLAY MOVIL, LA PELÍCULA, 17.30

*UN AMIGO ABOMINABLE, 14.30 ($100 TODOS LOS DÍAS)

*PORNO, 16 (JUEV., SAB., LUN. Y MIER.); 21 (VIER., DOM., Y MAR)

*BRUJA, 21 (JUEV., SAB., LUN. Y MIER.), 16 (VIER., DOM., Y MAR)

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*DOMINGO 20, A LAS 20, SE PRESENTARÁ MARCOS BARRIONUEVO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25 DE OCTUBRE, LA VORÁGINE ROCK FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*JUEVES 31 DE OCTUBRE, A LAS 19, SE PRESENTARÁ CANTICUÉNTICOS.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS 21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS. ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.


CINES

SUNSTAR

UN AMIGO ABOMINABLE (3D) AVENTURA (ATP)

15, 16/10 - 16:20 hs (Cast) 18:20 hs (Cast)

RAMBO (2D) ACCIÓN (+16 ) DURACIÓN: 89 Minutos

HOY AL 16/10 - 20:20 hs (cast) 22:20 hs (subt)

PLAY MÓVIL (3D)

ANIMADA (ATP)

15 AL16/10 - 17:20 hs (Cast)

GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

15,16/10 - 18:00 hs (Cast) 19:30 hs (subt) 21:30 hs (subt) 22:10 hs (subt

IT (2D) TERROR (+ 16 AÑOS)

HOY AL 16/10 -18:40 hs (cast)

DÓNDE ESTÁ BERNADETE (2D) COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 16/10 -22:00 hs (subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP) DURACIÓN: 99 Minutos

15,16/10 - 16:35 hs (Cast)

UN AMIGO ABOMINABLE (2D) AVENTURA (ATP)

15,16/10 - 17:30 hs (Cast)

ODISEA (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 16/10 -20:00 hs (cast)

TERROR A 47 METROS (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HOY AL 16/10 - 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP CASTELLANO 2D 17:30 - 20:20

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 21:40 - 22:40

RAMBO: LAST BLOOD APTO 16 AÑOS CON RESERVA (CON DNI) ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40 - 22:30

PLAYMOVIL: LA PELICULA ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:00 - 18:10

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN MIBOLETERIA.COM.AR

ANTICIPADA EN VENTA

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL ESTRENO 17 DE OCTUBRE

CASTELLANO 3D 15:00 (solo sab y dom) - 17:30

CASTELLANO 2D 20:00 - 22:30

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO - EL DORADO ESTRENO 13 Y 15/11/2019

CASTELLANO 2D 19:10


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