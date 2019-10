Oscar Guardo: “Es muy difícil encontrar una explicación para esto”

14/10/2019 - 22:47 Santiago

El dolor de quienes pierden un ser querido no tiene comparación. Oscar Guardo es referente del Grupo Despertar, que trabaja en autoayuda con padres que perdieron a un hijo y un gran número lo perdieron en un accidente de tránsito.

“Pocos acontecimientos podemos imaginar tan desgarradores como la muerte de un hijo, es un hecho impensable que va en contra de la naturaleza, la ley natural es que los hijos deben sobrevivir a los padres, pero los papás que hemos perdido hijos, sabemos que es muy difícil sobreponerse a estas cosas, más cuando la muerte es repentina, hay cosas que no las podemos manejar. Cómo hace esa mamá para reintegrarse a su vida después de haber perdido a un hijo en un accidente de tránsito, su cabeza ha estallado”, asegura.

Dijo que en cada reunión se habla de estos temas y lamentó que nuestra provincia lidere el ranking de accidentes y que “muchos chicos también quedan con secuelas muy graves cuando no mueren en el evento”.

“Es muy difícil encontrarle una explicación a esto, la irresponsabilidad, la desidia, la falta de cultura, son algunos de los muchos nombres que le podemos dar, pero sigue pasando, no sé quien tiene la culpa, si no se aplican o se hacen cumplir las normas, no son estrictos, pero lo cierto es que algo tenemos que cambiar”, analizó.

Y finalizó: “Entre todos tenemos que ponernos a hablar de algo que esquivamos, que es la muerte, y a la muerte no se la esquiva ni se la invita, entra a nuestra casa sin pedirnos permiso. La primera prevención que podemos hacer nosotros es cuidarnos, donde a muchos no les importa nada. Tenemos que empezar a hablarnos y a pensar qué estamos haciendo”.

Cifras que alarman

La cantidad de muertos en siniestros viales en la Argentina aumenta considerablemente y se siguen reclamando medidas que refuercen la educación vial en las escuelas, controles eficaces y sanciones efectivas.

Las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) indican que los fallecidos en siniestros de tránsito en 2018 fueron 5.472, valores similares a los de 2016 y 2017, aunque la ONG Luchemos por la Vida reportó 7.300 víctimas fatales el año pasado entre las que ocurrieron en el lugar del accidente y, posteriormente, a causa del siniestro.

En comparación con otros países del mundo, la última estadística disponible de 2016 muestra que 167 de cada millón de personas murieron en la Argentina en siniestros viales, mientras que en Suiza fueron 26, en Dinamarca 37 y en Italia 54, según reportes de Luchemos por la Vida. Las provincias del norte del país encabezaron en 2018 el ranking de mortalidad en siniestros viales en relación a su población, con Santiago del Estero a la cabeza con un 28,6%; mientras Tierra del Fuego cerró la nómina, con 2,4% de fallecidos del total de sus habitantes, según el Observatorio Vial de la ANSV.

Casi el 78 por ciento de las víctimas fatales fueron hombres y 24 por ciento de las muertes se produjeron en personas de entre 15 y 24 años.

El 43,8 por ciento de las víctimas fatales en accidentes viales fueron ocupantes de motos, 27,6% de automóviles y 22% peatones, según datos de 2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que destacó que las causas de los decesos en motociclistas se explican por distracciones por uso de celular, transgresión a las normas de tránsito y transporte de objetos.

También se remarcó que 6 de cada 10 motociclistas tienen menos de 35 años; en tanto 8 de cada 10 conductores son hombres.