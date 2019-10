Lo excluyen del hogar por “cachetear” a su hijastro e invitarlo a pelear

15/10/2019 - 08:51 Policiales

La Fiscalía de La Banda excluyó del hogar e impuso restricciones a un individuo, acusado de “cachetear” a su hijastro al intentar defender a su madre, mientras discutía con el adulto.

Según la causa a cargo de la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 2, que recayó en la fiscal Pilar Gallo, la denuncia fue interpuesta por el padre del menor, de 13 años, un colectivero.

Indicó que su ex pareja reside en calle Gran Malvina al 100 del Bº Dorrego.

Ahondó que el 12 de este mes lo visitó su hijo en su casa y habría revelado que un mes atrás su madre protagonizó una áspera discusión con su actual pareja.

En la ocasión, el adolescente habría intervenido para que su madre no fuese agredida y su padrastro le propinó un “cachetazo”.

El denunciante ahondó que su hijo le confió que habitualmente el individuo le recuerda que le faltan 5 años para que cumpla la mayoría de edad, en alusión a que podrían solucionar sus problemas peleándose a trompadas.

Vale subrayar que el colectivero inició trámites en la Justicia reclamando la tenencia del hijo, por considerar que si su ex pareja no puede protegerse, mal podría bregar para que su hijo no corra su misma suerte.

Sin dudarlo, la fiscal excluyó de la casa al padrastro y le fijó restricciones e impedimento de contacto.

No es todo. La fiscal Pilar Gallo ordenó también asistencia médica para el menor y desde hoy testimoniales de su madre, familiares y vecinos.