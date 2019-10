FÚNEBRES | 15 de octubre de 2019

15/10/2019 - 02:16 Funebres

Fallecimientos

- Juan Carlos Hoyos

- Aristóbulo Argentino Rojas

- Ramón Antonio Molina (Forres)

- Agostina Bravo

- Walter José Pérez

- Yanina Silvia Candela González

- Blanca Estela Gómez

- Luis Alberto Juárez

- Luis Alberto Gerez

Sepelios Participaciones

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Luciana Gorosito y Santiago Alfano, sus hijos Mía y Ladislao; Andrea Sureda y Mariano Gómez Costas, sus hijos Pilar y Santiago participan con muco pesar su fallecimiento y acompañan a Teté y su familia en estos díficiles momentos.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Sus padres: Daniel Bravo y Alejandra Cogote, su hermano: Gastón Bravo, part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento de la hija de la Sra. Alejandra Cogote, empleada administrativa del Despacho de Presidencia y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Estanislao Kozlowski y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de presidencia, directora de sumarios, directores generales de los todos los niveles educativos, director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del área legal y personal del organismo participan el fallecimiento de la hija de la Sra. Alejandra Cogote, empleada administrativa del Despacho de Presidencia y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Antonio Stancampiano, su Sra. Verónica Bicecci, sus hijas Tiziana, Giuliana, Isabella participan con profundo dolor y acompañan en este momento a su amigo Gabi Bravo y Alejandra.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Los amigos de su papá Gabi (B.O): Pity y Alejandra, Fabián y Liliana, Mariana y Ricardo, Sole y Ramón participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Los compañeros de trabajo su mamá; Silvia García, Graciela Avila, Tere Olivera, Alejandra Ledesma, Raúl Rotondo, Sonia Leiva, Carlos Pereyra y Sara Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su alma.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Los amigos de su abuelo Dante: Elena y Baby Cisneros participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, ANASTASIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Sus hijos Myriam, Graciela, Germán, Gustavo, Enrique y Yony, sus hijos pol. Mashi, José y Roxana, sus nietos Claudio, Yani, Karen, Facundo y Nicolás y demás fliares, vecinos y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos sepultados en el cementerio de Los Flores.

CORVALÁN, ANASTASIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Familia Pastrana de San Miguel de Tucumán despide con mucho dolor a su compadre Tacucho.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ricardo Capelletti, su esposa Mercedes, sus hijos y respectivas familias participan y acompañan a su amigo Alfonso en la irreparable pérdida de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Familia Seleme participa del fallecimiento del papá de sus amigos.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Raúl Espeche, su esposa María Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ricardo Terán, Myriam O´Lery e hijos, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de Aníbal (Toti) Curet. Ruegan oraciones en su memoria.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Integrantes de la promoción 1961 de la querida escuela Normal mixta de Profesores Manuel Belgrano participan con tristeza la partida hacia el reino celestial de la bien recordada Rosita, nuestra entrañable condiscípula. Dios la guarde.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Despido con profundo dolor a mi querida amiga Rosita. Un ser especial y único. Descansa en paz adorable amiga. Mi tierno agradecimiento por todo lo que nos diste. Teresa Salvatore.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Sofía de Dargoltz, Fernando Dargoltz y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Rosita querida siempre en nuestros corazones. Osvaldo Pérez Roberti, Anita Fares y sus hijos Abel, Mariano y Francisco y Elisa, Fernando Fares. Acompañan a la familia y elevan oraciones por Rosita para su descanso en paz.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Miguel Antonio Figueroa, su Sra. Fernanda Ducca y sus hijos Jazmín e Ignacio participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Juan Pablo Vignau, Noemí Mansilla y sus hijos Pablo César, María Silvia y Jerónimo despiden con mucha tristeza a Rosita que enalteció el sentido de la amistad, compromiso y generosidad. Descansa en paz amiga.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. María del Carmen Parente de Mónicci Kuran e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y a su hermano Jorge y familia.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Su amiga Meky Ruiz, sus hijos Constanza, Josefina, Rodrigo y Carmela participan con profundo dolor la pérdida de una querida hermana y tía del corazón.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Cristina Basualdo y Luis Falcione acompañan a sus hijos y familiares y despiden a Rosita con profundo dolor. Descansa en paz.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Estudio Contable de Cr. Gustavo Adolfo Gómez, Cr. Mario César Vázquez, Cr. Ornella Cinquegrani, Rubén Martínez y personal del Estudio participa con dolor su fallecimiento.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Familia Chazarreta participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este triste momento.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Norma y Mario Ybieta, sus hijos Mariela, Iván, Vanesa y Natalia Ybieta, acompañan a sus sobrinos Carlos Juan, Federico y Elisa Dargoltz en este difícil momento.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Carlos Juan, Vanesa, Lautaro y Salvador, participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida tía Rosita.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Ana y Carlos Durgam, acompañan en este triste momento a la familia de Jorge y Cristina.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Bernardo, Golde y Kelly Davidson, te tendrán siempre en el recuerdo. Descansa en paz querida amiga.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín Davidson, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Julia Sosa, sus hijos Ma. Julia, Facundo, Ma. Elvira y Ma. Ángela Milki y sus respectivas familias, guardan con mucho amor el recuerdo dulce y amoroso de "la tía Rosita". Acompañamos en estos momentos y siempre a su hijos y familiares.

DARGOLTZ (Z"L) DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Sus hijos Juan, Esteban, Javier y Matías, sus hijos pol. Karmith, Cinthia y Tomer, sus nietos Eimath, Ioav, Isela, Aarón, Arik y Mijal participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Israelita. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERRAGUT, BRAULIO BLAS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Su esposa Hilda Ledesma, sus hijas Rosa y Mercedes y sus nietos Nicolás y Emanuel participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FERRAGUT, BRAULIO BLAS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Las alumnas de Pilates de las 9 de la mañana de su hija Marcela participan su fallecimiento y acompañan a su Profe y toda su familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración para la resignación de ella y toda su familia y el eterno descanso de su papá.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Querida Blanquita, tu pronta partida nos dejó a los docentes, tus ex colegas y amigas, sin palabras. Vienen a mi mente nuestras charlas en los recreos en el colegio Sarmiento y nuestra lucha por nuestros derechos y mejoras salariales. Tu siempre dispuesta al todo por el todo. Una vez jubilada nuestros viajes de esparcimiento, donde desplegabas tus movimientos ondulantes y de entrega total en el baile folclórico que tanto amabas. Ahí tus brazos se desplegaban como alas y tus pies tan pequeños que en la tierra no los veíamos. Tus amigas, colegas, no te olvidaremos nunca porque queda en nuestras retinas, tu fuerza de lucha, tu creatividad y tu entrega total. Hasta siempre amiga, Eka y Juan.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Lic. Miguel Figueroa, su Sra. Fernanda Ducca y sus hijos Jazmín e Ignacio participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La C.D. y socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, acompañan con oraciones a la Ing. Norma Fuentes ante irreparable pérdida.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Alberto Scrossoppi y familia participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Julio Abdala y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la intendente Ing. Norma Fuentes. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda, sus hijos Álvaro y Roxana participan el fallecimiento de Blanquita. Acompañan a su familia y hermanos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Luis Falcione y familia participan con profundo dolor su partida y acompañan a su hermana Ing. Norma Fuentes. Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El Centro Vecinal Jorge Newbery, acompaña en sus sentimientos a la Ing. Norma Fuentes ante irreparable pérdida de su hermana. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Comisión directiva y socios del Centro de Jubilados Cabildo acompañan en el dolor a la Sra. intendente de la Capital Ing. Norma Fuentes ante el fallecimiento de su hermana Azucena. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Querida Blanquita vivirás eternamente en el corazón de tu amiga Yani Dorado y flia. Juan Manuel, Natalia y su nieto (Ojito ). Elevan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Juan Manuel Dorado y flia., Natalia, su hijito Juan Manuel, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Ing. Russo José Daniel, participa con pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. C. P. Claudia Lucía Falcione y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña en este duro momento a la Sra. Ing. Norma Fuentes y su flia. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Su esposo Justa Arnaldo, sus hijos Carlo, Diego, Rey, Jimena, Mika, Johana, nietos y demás familiares part. el fallec. Y sus restos serán inhum. En el cement. La Piedad a las 11. Casa de duelo Rivadavia (O) 3130. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GEREZ, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/19|. Sus consuegros Ricardo Tahhan, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Adriana, Paula, Federico y Pablo en estos momentos de tristeza.

GEREZ, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/19|. Silvia Tahhan, sus hijas María Fernanda y Marcela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/19|. Carmela y Luis Karam, sus hijos Carime, Luis y Alexia, Gonzalo y Naty y Susana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/19|. Una gran persona, ejemplo vital para otras muchas, que su recuerdo permanezca y su trayectoria sea recordada. Acompañamos a nuestro amigo Federico y a toda su familia. Juan C. Rosalen, Marisa y sus hijas Gianina, Valeria y familia, Silvana y familia y Vanina y familia.

GÓMEZ, BLANCA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Sus hijos Roberto, Ricardo y Adriana Elizabeth Barraza, hijos pol. Nietos y bisnietos partic. Su fallec. Sus restos serán inhum. 17 hs cementerio La Piedad. Casa de duelo Arenales 780 Bº Pque. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GONZÁLEZ, YANINA SILVIA CANDELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Sus padres Mercedes Barraza, Santo González, sus hermanos Mariano, Marisel, Vanesa, Víctor González, sus sobrinos Luciano, Santino, Ian, sus primos Carolina, Belen, Marcela. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs en el cementerio Tipiro departamento Banda. Cob. Hamburgo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

HOYOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Su esposa Roldán Mirta Graciela, hijos Mario, Cecilia, h. pol., Adriana, Antonio, nietos Milagros, Elías, Ximena, Guadalupe, Agustin, Ángel, y demás familiares. Sus restos serán Inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz . Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La plata 162. Tel. 4219787.

HOYOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Permanecerás en nuestros corazones. Sus hermanas Chabela, Nora, sus hermanos políticos Tony y Oscar, sus sobrinos Eduardo, María Laura, Inés y Tomy. Que brille para tí la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

HOYOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Su amigo Fredy Ricartti, su esposa Titina Pérez, sus hijas Dra. Andrea y Dra. Silvia Ricartti Pérez y respectivas familias y Dra. Silvia Pérez y Hugo Pérez y familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HOYOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Ángel Antonio Trejo, sus hijos Guillermo, Diego, Ma. Marta, Zulma participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor.

HOYOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Ángel Antonio Rampulla y Sra. e hijas Ana Karina, Marianella y Romina y familias, acompañan a su hermana Norita y flia. en su gran pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Amigas de su hermana Norita; Sara de Rampulla, Leonor de Sosa, Marta Domínguez, participan su fallecimiento y ruegan resignación para su flia. y oraciones en su memoria.

HOYOS, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Ana Karina Rampulla de Beiras y flia., participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Norita en su dolor. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

JUÁREZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Su madre Petrona Carabajal, sus hermanos, sobrinos, amigos y demás familiares part. el fallec. y sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores a las 15 hs. Casa de duelo s.v. 3 P.L. Gallo 330. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PÉREZ, WALTER JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Su esposa: Cecilia, sus hijos: Mía y Thiago, sus padres: Joshela y Graciela, hnos. y sobrinos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11.30 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Sáenz Peña y VII Pje. B. Jhon Kennedy. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Su hija política Verónica Claudia Russo y nietos Agustín, María Catalina y María Grazia Rojas Russo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Abuelo querido siempre estarás en nuestros corazones. Sus nietos Agustín, María Catalina y María Grazia Rojas Russo participan con mucho dolor.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Sara Araujo y sus hijos: Mariano, Victorio, Facundo, Ignacio y Catalina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Ramón Fernández y Sara Araujo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Carlos Ramos y familia participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Ing. Alberto Scrosoppi y familia participan su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Extrañaremos las largas charlas, consejos y enseñanzas. Siempre estará en nuestros corazones don Chocho. Hoy lo despedimos con mucho dolor... Juan, Antonio, Pinky y Selva.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Familia Russo - Broggi despide a Aristóbulo Argentino Rojas consuegro y abuelo deseándole descanso en paz.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Sofía del C. Montesinos de Abalovich y flia., y su hijo Eduardo Antonio Abalovich y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Marta Gutiérrez acompaña a Pablo Rojas Polti por la pérdida de su querido padre. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda, participan con tristeza esta dolorosa pérdida y acompañan con mucho cariño a Carolina, hijos y familiares. Descansa en paz estimado Chocho.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. El Club Atlético Central Córdoba, participa el fallecimiento del padre del socio y colaborador de la institución Dr. Daniel Rojas Polti y acompaña a su familia en este duro momento. Piden por su eterno descanso.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Ing. José Félix Alfano, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Daniel Rojas Polti. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Pedro Contardi, su esposa Marta Arce y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Pablo. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Lionel Delano Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo Moya y sus respectivas familias acompañan a su familia en este momento de dolor. Descansa en paz, Chocho.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Santiago Olmedo y Maria Luisa Leiva de Olmedo, sus hijos Santiago y Alicia Díaz Fernández, Maria Luisa y Juan Carlos Alcorta, Ignacio, Nicolás e Isabel Meneghini y Eugenia y Fernando Bravo de Zamora, participan con dolor su fallecimiento.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Los amigos de su hijo Daniel; Luis, Diego y Martín Zelaya y Liz Bovati, participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Joaquín Femayor, Eliana Collado Miralles, sus hijos Manuel, Faustino y Antonia acompañan a su amigo Tula en el pesar por el fallecimiento de su padre.

SANTILLÁN, ROGER ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Fernando Barrionuevo y Marta Sapunar, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Roger. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ROGER ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Tus hijos y nietos del corazón Conni, Julio, Valy, Paola García Carranza, Sergio Hamdan y Luis Moreno, Gonzalo, Candela, Matías, Leandro, Naza, Jime, Cay y Consty, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Yayita querida siempre estarás presente entre nosotros. Alicia Diven, su esposo Miguel Cuevas y sus hijos Josefina, Virginia y Francisco participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Adriana Cerro de Herrera, sus hijos Adriana y Guillermo Bellido, Susana y Jorge Bravo, Hugo Francisco, José Luis Bianchi, nietos y bisnietos lamentan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan con cariño a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Teresita Alcorta de Arce, Luis del Valle Arce, sus hijos y nietos participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Antenor Álvarez participa con dolor su fallecimiento, acompaña a la familia con afecto.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Rafael Antonio Canllo participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Susana Achával de Ferreiro y familia participan el fallecimiento de la querida Yaya y acompañan a sus hijas y nietos con cariño y oraciones.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Raúl Espeche, su esposa María Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. María Azucena Rivero participa con dolor la partida de la querida Yaya y acompaña en el pesar y con oraciones a sus hijas y demás familiares. Descansa en paz, amiga inolvidable.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Yaya. Elevando oraciones en su memoria y pronta resignación a sus familiares.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Carlos Eduardo Ordóñez Ducca y sus hijas Ercilia, Constanza y Justina participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Valeria Abdala, participa con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Patri Alonso. Eleva oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Mario Benavente y Susana Jugo Beltrán junto a sus hijos María Susana y Jorge Argañarás, María Mercedes y Gustavo Zavalía, Mario Ramón y Silvia Viano y Mariana participan su fallecimiento, acompañan a su familia y piden pronta resignación a su querida familia.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Jorge M. Argañarás y María Susana Benavente, sus hijos Jorge Francisco, Santiago y Virginia Guzmán, María Susana y Ramiro Salgado y sus nietos Juan Cruz y María Candelaria participan con dolor el fallecimiento de Yaya y acompañan a toda su famillia.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia H. Argibay Gauna y sus hijos Joaquín, María Magdalena y Javier Nicolás participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida Yaya y ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. En tu partida al Reino Celestial, dejaste una estela imborrable de cariño, un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Siempre estarás en nuestros recuerdos. Carlos Salomón y familia participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Laura Molejón, sus hijos Soledad, Florencia y Hugo, Inés y Juan Ignacio, Manuel y Maria Laura, Sofía y Santiago, Máximo, Marcos, Lucia y nietos, despiden a una gran amiga y persona y acompañan a toda la flia. Alonso en este momento de dolor.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, Cesar Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas flias., participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Santiago Olmedo, Maria Luisa Leiva de Olmedo, sus hijos Santiago y Alicia Díaz Fernández, María Luisa y Juan Carlos Alcorta, Ignacio, Nicolás e Isabel Meneghini y Eugenia y Fernando Bravo de Zamora, participan con dolor el fallecimiento de la querida Yaya y acompañan con mucho cariño a sus hijas y sus familias.

Invitación a Misa

TREJO, FEDERICO ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/19|. Su esposa Elsa Occhiuzzi invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en Catedral al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

TREJO, YRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/14|. Sus hijos Otilia, Diego, Walter, Silvia, Adolfo, Elsa y Rita, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa al cumplirse 5 años de su fallecimiento, a realizarse hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

HERNÁNDEZ, NORMA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermano político Lic. Oscar Díaz, su esposa Sandra Pérez y su hijo Lorenzo participan con dolor de fallecimiento sus restos son velados en la ciudad de Villa Carlos Paz-Córdoba.

MOLINA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció 14/10/19|. Su esposa Ilda Sequeira sus hijos Juan, Diego, Oscar, Nidia, Sebastián, sus nietos Ariel, Rocío, Néstor, Lux y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Forres. COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PAZ, ROGELIA MERCEDES (q.e.p.d.)Falleció el 13/10/19|. El personal directivo, docente y de maestranza del Centro Experimental N°8 de Clodomira, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de tareas Luisa Prado. Elevan oraciones en su memoria.