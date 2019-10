La última entrevista de Cacho Castaña a EL LIBERAL: “Aquí sentí el amor de la gente por sus raíces”

15/10/2019 - 18:09 Pura Vida

Este martes 15 de octubre, falleció Cacho Castaña, uno de cantantes y compositores más importantes del siglo XX. Tenía 77 años y estaba internado desde hace algún tiempo en el sanatorio Los Arcos, del porteño barrio de Palermo.

Allá por el año 2012, EL LIBERAL estuvo junto al compositor de éxitos como “Café la humedad”, “Para vivir un gran amor” y “Garganta con arena”.

“Las veces que he viajado a Santiago, que no han sido muchas, he sentido el amor de la gente por sus raíces, que no solo pasa por la música sino por el sentido de pertenencia a su tierra. Estas son las cuestiones esenciales que hacen grandes y trascender a los pueblos”, expresó.

Así evocaba su paso por la “Madre de Ciudades” el cantautor y actor argentino en una entrevista concedida a EL LIBERAL, en el año 2012, en “La Feliz”, tras presentarse en un show gratuito.

Esas pocas veces a las que refiere Cacho que estuvo en Santiago son los años 2001, 2004, 2009 y el 2013 (este año, inclusive, llevó su música a Frías).

“Santiago del Estero tiene grandes poetas, hombres que con su pluma exquisita supieron reflejar la esencia de su pueblo. Caminar por sus calles y hablar con la gente me ha permitido conocer un poco más a ese santiagueño que es cálido en su forma de ser y entrañablemente enamorado de su pueblo. Y que bello que es esto”, reflexionó en aquella oportunidad de hablar con EL LIBERAL en el Hotel Hermitage.

Recordó, en aquél tórrido 5 de enero de 2012 en “La Feliz”, que la mejor cosecha de su vida han sido los amigos que hizo.

“He vivido intensamente y con la felicidad de saber que soy una persona querida y respetada. Y fue mi música y mi compromiso con la gente que me ha permitido llegar a los corazones y quedar allí para siempre. Esa gloria me la ha dado la gente, a quien le debo todo lo que soy”, había resaltado Cacho a EL LIBERAL.