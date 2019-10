Cacho Castaña y su decisión de no ser padre

15/10/2019 - 22:18 Pura Vida

“Fue una decisión, no una cuenta pendiente. Me lo han pedido, eh. ‘Le ponemos tu nombre, el de tu vieja’, me decían. Pero nunca me entusiasmó. No me veo como padre. A veces sentí curiosidad, pero es mucha responsabilidad, estoy seguro de que te debe cambiar radicalmente la vida. Creo que no fui padre porque no se dio”, había manifestado.

A fines de 1994, Cacho vivió un romance con la actriz Silvia Peyrou, quien quedó embarazada al poco tiempo de comenzada la relación. Él le dio su apellido al niño, pero tres años más tarde aseguró que Santino no era su hijo, llevó el caso a la Justicia y luego de un examen de ADN se determinó que Castaña no era el padre.l