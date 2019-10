No videntes: cómo ayudarlos en la calle sin invadir su privacidad

15/10/2019 - 23:56 Santiago

El bastón blanco no sólo ayuda a los no videntes sino que también es una señal para los otros, un indicador de que justamente alguien tiene una discapacidad visual. Pero lamentablemente la educación o involucramiento termina ahí. La gran mayoría de la gente no sabe cómo interactuar con las personas no videntes en la calle hasta a veces ponerlos, sin desearlo, en situaciones de peligro. Entonces ¿Cuáles son las maneras de ayudar eficazmente a no videntes?

Existen distintos tipos de ceguera

Existe la creencia de que estar ciego significa no ver nada, la oscuridad total. Sin embargo son el 15% de los ciegos los que tienen esta condición. El resto tiene distintos grados de visión remanente y por lo general es impredecible ya que puede variar por el momento del día, luminosidad, cansancio, tipo de objeto y muchas otras variables. Por eso no se sorprendan si ven a alguien con un bastón blanco leyendo desde su celular, leyendo un menú en un restaurant.

No siempre necesitan ayuda

Si bien la ayuda siempre es valorada y el gesto de ponerse en el lugar de otro es de extrema humanidad no debemos inferir que si uno es ciego necesita ayuda. Muchas veces atrasándolos en su día como también ellos ya tienen armado e internalizado el modo de navegar el mundo: Cruzando calles, desandando las veredas y desplazándose con un perro lazarillo y/o bastón.

De todas maneras se impulsa a brindar tiempo y ayuda a los ciegos que creamos lo necesiten como así también a todos los que parezcan necesitarlo. Un buen acercamiento para ayudar a esas personas sería:

Presentarse y preguntarle si necesita ayuda: El nombre crea un poco más de conexión y humaniza el encuentro.

Si la respuesta es NO, por favor respeten la decisión. Mientras que si la respuesta es Sí pregunten qué es lo que la persona está necesitando.

No agarrarlos

Muchas personas creen que esta es la mejor manera de guiar a una persona no vidente, pero no lo es. De hecho es muy peligroso. Ya que tirando o agarrando a la persona le quitamos la posibilidad de usar efectivamente sus perros, bastones y así sentir el pavimento: su relieve, registros y/o otros objetos.

Pero en caso de tener o querer hacerlo, esta sería una muy buena manera de hacerlo: primero preguntarle a la persona si necesita ayuda o asistencia. Si dice sí, no agarrarlo. Dejar que sea la persona quien tome su brazo u hombro, de esta manera la persona, a través de su guía, sentirá y decodificará por los movimientos todo el panorama a su alrededor.

Sé específico

Si una persona ciega pide indicaciones trata de ser lo más directo y simple posible sin dar referencias visuales. Por ejemplo: “Camina tres cuadras derecho a cómo estás parado, una vez caminadas dobla a la derecha”. Al punto y con la mayor precisión en cuanto a distancias y direcciones.

No asuma que los no videntes no quieran/puedan sostener una conversación. Integrarlos a discusiones, intercambios de opiniones ya que el no hacerlo sólo los frustra y los aleja de un mundo adulto.

El Día de los Bastones Blancos, es una oportunidad para generar conciencia sobre su valor para los no videntes

Se celebró ayer el Día Mundial de los Bastones Blancos, una recordación que tiene como objetivo generar conciencia en la población sobre la importancia de este elemento esencial para la orientación y la movilidad de las personas con discapacidad visual.

Este día fue instituido por representantes de todas las organizaciones e instituciones que constituyeron la Unión Mundial de Ciegos, en París en 1980, quienes destacaron la importancia de establecer una fecha que hiciera alusión al bastón blanco como símbolo de independencia, igualdad de oportunidades e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.

Según datos de 2017 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo hay 253 millones de personas con discapacidad visual, de ese total, 36 millones tienen ceguera y 217 millones, discapacidad visual en diferentes niveles, de moderada a grave, también llamada “baja visión”.

Este último grupo incluye personas que, aun con ayudas ópticas (como anteojos o lentes de contacto), no pueden acceder a la lectoescritura.

Colores de los bastones

Existen bastones de varios colores, según el grado de discapacidad visual. El blanco es para ciegos y, además, existen el rojo y blanco, que identifica a las personas con sordoceguera; el verde, que se reserva como elemento de orientación y movilidad para personas con baja visión, y el amarillo es más específico, ya que en algunos países se emplea como sustituto del bastón blanco.

Las personas con baja visión son las que tiene entre 1/3 y un 1/10 de la visión normal o un campo visual igual o menor de 20º (cuando lo normal es 180º).

Centro de Educación Integral Nº50 realizará su Muestra Anual

En el marco del Día de los Bastones Blancos, que se celebró ayer, el Centro de Educación Integral Nº50 para Personas con Discapacidad Visual “San Juan Pablo II” organizó una muestra que se realizará el próximo viernes.

Se trata de la Muestra Anual del Centro de Educación Integral Nº50 para Personas con Discapacidad Visual. En el marco del Día de los Bastones Blancos y bajo el lema “El caminar a tu lado me abre un mundo de nuevas oportunidades”, el centro presentará la variedad de servicios educativos que ofrece a la población con discapacidad visual y a sus familiares; a través de la presentación de stand interactivos de dichos servicios. Dicha muestra tendrá lugar en la Casa de la Historia y de la Cultura del Bicentenario, que se encuentra en Olaechea y Alsina, de 9 a 11. Invitan a sumarse a la comunidad en general y a las instituciones afines. l