En Torres perdura la bronca, pero apuesta a crecer

16/10/2019 - 02:50 Deportivo

Mitre entrenó ayer pensando en el compromiso que sostendrá el domingo desde las 11, en Puerto Madryn ante Guillermo Brown, pero al delantero José Torres, todavía la perdura la bronca por no haber podido sostener la ventaja ante Deportivo Morón y terminar repartiendo puntos. Sin embargo confía en poder tomarse revancha y sumar los tres puntos ante “La Banda”.

“La verdad que cuando no se gana como local queda bronca. Dejamos escapar dos puntos, pero esto es largo, sigue y el equipo continúa mejorando”, comenzó José Torres en su dialogo con la prensa tras el entrenamiento.

“El domingo tenemos otro juego complicado, con un equipo que viene de conseguir un importante triunfo (2-0 sobre Nueva Chicago, como visitante), pero nosotros tenemos armas para poder sumar los tres puntos”, mencionó sobre el juego ante Guillermo Brown.

Torres, también reflejó que el empate ante Deportivo Morón, dejó cosas positivas.

‘Pese al empate, hay muchas cosas positivas. Merecíamos un poco más, con un punto nos quedamos cortos. Cuando un rival se mete atrás, se hace complicado hacer nuestro mejor juego. Se hizo imposible encontrar espacios. Aún así creo que tuvimos situaciones claras luego del empate de ellos. Lamentablemente, no pudimos ganarlo’.

Torres, surgido de Comercio y con paso por Unión Santiago, fue el autor del gol de Mitre y aseguró que lo puso contento el hecho de volver a convertir.

“Eso me pone contento. Estoy logrando algo muy importante. Esto se lo debo a toda mi familia que me apoya mucho. Aunque aún no se logró nada y hay que seguir trabajando”, finalizó el joven delantero.l