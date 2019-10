FÚNEBRES | 16 de octubre de 2019

16/10/2019 - 03:10 Funebres

- Telma Elizabet Bucci de Castro

- Ernestina Santillán

- Elías Juárez (Fernández)

- María Esther Cejas

- Alcides Rubén Paz

- Vicente Benito Del Valle

Sepelios Participaciones

AGÜERO, AMALIA ELBECIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. "Vecina de toda la vida". Sentimos mucho tu partida. Siempre estarás presente. Tu vecina Olga de Páez y su hija Myriam.

BARRIONUEVO, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. esposo de la Dra. Elizabeth Teresita Méndez, socia de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|."Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno y protégela con tu mirada". Graciela Iturre de Bernasconi, sus hijos Marcelo y Fernando y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria y resignación para su familia.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá. Prof. Silvina Gallardo y Lolo Lafont, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Dr. Daniel Gallardo y Cont. Sonia Campana, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Que en paz descanses; Acompañamos en su pérdida a nuestra amiga Alejandra y flia.; Paola, Valeria, Mariana, Edith, Patricia, Guillermo, Ramon y Rogelio. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Dr. Mariano Gigena y Flia., Gaby Gigena y Flia., participan con profundo dolor.

BRAVO, AGOSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. El Sindicato de Empleados Administrativos de la Educación (S.E.A.D.E.) acompaña con profundo dolor a nuestra compañera Alejandra Cogote por el fallecimiento de su hija Agostina. Rogamos a nuestro Señor la reciba en el cielo con coros de ángeles y le de el descanso eterno.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Su esposo Hugo Anastole Castro, sus hijos Enrique y Elizabeth Castro, sus hijos pol. Graciela Pilán y José Ferreiro, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Su esposo Hugo A. Castro y sus hijos Enrique Ramón y Elizabeth, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Su hija Elizabeth Castro y José Ferreiro, tus nietos José Augusto ( a ), Maria Fernanda (a), Maria Ines y Miguel Siufi, Maria Alejandra y Aristides Ledo y tus bisnietos Juan Manuel, Clemente Tomas y Olivia, participan con porofundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Su hijo Enrique Castro, tus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su querida memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Eduardo A. Lezana, Teresita Ferreiro de Lezana, sus hijos María Lourdes e Ignacio, Gonzalo y Marcela, Nicolás y Lucrecia, Ignacio e Ivana, Benjamín y Gabriela, y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida Mini. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Raquel de Arzuaga y sus hijos Alejandro y Elena, José y Mini, Tere y Eduardo, Carlos y Susana, Mechi y Javier y Ramón y Adriana participan ccon dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Ramón Ferreiro y Adriana Jiménez Fazzio y sus hijos María del Rosario, Facundo y Augusto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Carlos Ferreiro, Susana Achával y sus hijos Federico, Matias y Guilli, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Don Hugo y a sus hijos Elizabeth y Enrique en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Julio Prado y familia participan el fallecimiento de la querida Sra. Telma. Acompañan en su dolor a Don Hugo y sus hijos Enrique y Mini y a sus respectivas familias en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Alejandro Ferreiro, Elena Durán y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martin, participan con gran pesar su fallecimiento, acompañan a Don Hugo, Mini, Chono y familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Hugo Falcione y Fátima Villamayor, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Ana Victoria e Ignacio Falcione y Pamela Gerez, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a Mini y familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Ricardo M. Röttjer, Adela I. Navelino y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Ricardo Rodriguez, Teresa Cecilia Sapac e hijos, participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Enrique y Mini. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Eduardo Font y Margarita Torrens de Font, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Gustavo Sarquiz, Luciana Pilán, Agustina y Delfina Sarquiz participan siu fallecimiento.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Ernesto Antenor Álvarez y familia la despiden con pesar y acompañan a su familia con afecto.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Javier Eduardo Viaña y María Mercedes Ferreiro de Viaña, sus hijos María Mercedes, Javier, Rodrigo y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

CEJAS, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Sus hijos Nora, Estela, Alberto, Jose, Castillo h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Forres COB UNION FERROVIARIA SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Arquitecto César Elli, su esposa Marta Alderete de Elli, sus hijos César, Carolina, Santiago, Raúl, Fernando, Iván participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo Toti y acompañan a sus hijos Fernando y Aníbal.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Toty: descansa en paz. Teobaldo Perea, su esposa Aurora Bellomo de Perea, participan con pesar el fallecimiento de su amigo y ex vecino. Ruegan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Sus familiares: Aurora B. Ferreyra de Ávido y Silvia M. Ferreyra de Wede participan el fallecimiento de nuestro querido Toti. Elevan oraciones en su memoria.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar, sus hijos: Dalila, Leandro, Luis y Lino y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

CURET, ANÍBAL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos. Elevan oraciones en memoria del querrido Toti.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Sarita y Helmut, Shirly, Claudio y Daniel Thumann despiden con profundo dolor a su querida amiga Rosita. Abrazan y acompañan con tristeza a su familia.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Rulo y Hugo Mulki participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano el amigo Jorge y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una oración en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Familia Eberlé Vidal acompaña a la familia de Rosita en estos tristes momentos.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Despido con gran tristeza a la querida Rosita. Ejemplo de fortaleza y temple. Mónica Nader.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. María Luisa Daher acompaña a su hermano Jorge y demás familiares en estos momentos en dolor y ruega oraciones en su memoria.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Adriana Herrera y Guillermo Bellido, sus hijos Guillermo y Mara Lescano; Ramiro y Viviana Berta; Alejandra y Javier; sus nietos participan con pesar su fallecimiento. Acompañan afectuosamente a su familia.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos y familias en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Lucía y Jorge Amado, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Los consuegros de su hermano Jorge Dargoltz, Graciela Rios y Mario Lopez, hijos, hijos políticos y nieto participan con dolor la partida de la querida tía Rosita.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Dra. Delia Raab de Álvarez y familia participan con dolor el fallecimiento de la querida Rosita, gran luchadora. Descansa en paz.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Sus hijos Ana Maria del Valle y Dr. Jaime Arturo Polti, sus nietos Diego, Nazarena, Alejandro y Joaquin Polti del Valle y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Sus hijos Marta Inés del Valle y Dr. Juan José Gómez Moreno, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Pablo De Bonis, su esposa Rosana Romero Acuña y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. El Colegio Bioquimico de Santiago del Estero, participa el fallecimiento del Señor padre de su médica auditora Dra. Ana Del Valle de Polti, y ruega oraciones en su memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Las auditoras Dras. Stella Guadagnoli, Valeria Gianoni, Teresa López, Claudia Arevalo, Silvia Soria y personal de las cajas, participan el fallecimiento del papá de la Dra. Ana Del Valle de Polti y ruegan oraciones en su memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Stella Guadagnoli, participa el fallecimiento del papá de su amiga Ana de Polti, y ruega oraciones en su memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Yo soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá. Teresita Santillan de Sehamún, sus hijos Juan Antonio y Agustin y su nuera Ana Rosetto, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan en su dolor a su amiga Martita y demás fliares. Ruegan oraciones en su memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Y todo el que crre, no morirá jamas. Fernando Giribaldi, su esposa Hilda y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su hija Dra. Marta. Ruegan oraciones en su memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Maria Estela Ramirez, Victor N. Corbalán y familia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Alejandro Ferreiro, Elena Durán y sus hijos lamentan la partida del estimado Don Vicente. Ruegan oraciones en su memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Raquel de Arzuaga de Ferreiro, sus hijos Alejandro, José, Teresita, Carlos, Maria Mercedes y Ramón con sus respectivas familias, parrticipan con gran dolor la partida del apreciado vecino, acompañan a Lili, Anita y sus familias en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo y Daniel, hijas políticas: Laura Bergues y Verónica Russo Brogi junto a los nietos, acompañan con cariño a sus hijos y demás familiares en estos momentos de pena y elevan oraciones para el querido Pipí . Reciba del Altísimo el descanso eterno junto a Él.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Dr. Osvaldo S. Corbalán, su esposa Elena B. Ramírez de Corbalán, sus hijos Martín y Cecilia con sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

FERRAGUT, BRAULIO BLAS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Natalia Baigorrí y familia participan su fallecimiento y acompañan a Marcela, Rosa Elena e Hilda en éste doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Arquitecto César Elli, su esposa Marta Alderete de Elli y sus hijos César e Iván participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma Fuentes.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Manuel Ignacio Fuhr, María Lourdes Lezana de Fuhr e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Ing. Norma L. Fuentes y Pedro Fuentes y familias elevando oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel y sus hijos Miguel, José y Viviana participan de su fallecimiento, y ruegan oración en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Migui Sarquiz y su esposa Cristina Hadla participan de su fallecimiento y ruegan oración en su memoria

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Alicia María Paz e hijos participa con pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Dra. Delia Raab de Álvarez participa su fallecimiento y acompaña a la Sra. intendente Ing. Norma Fuentes en este momento de dolor. Ruega por una pronta resignación.

GEREZ, SEGUNDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/19|. Miguel Carabajal y Andrea Urquiza participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Fede en este momento de tristeza.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Los amigos del alma de su hijos Pandu y Koly: Gloria, Kuki, Lilian, Tere, Lida, Pepe, Tere N., Gringa, Walter, Titina participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Benjamín Álvarez Valdés, Carmencita Eberlé y familia participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos tristes momentos.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Patricia Pilán, Piti de Flaja y Carmencita Eberlé participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Liz y a la familia Balteiro en estos tristes momentos.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Su esposo Dr. Oscar Humberto Ruiz, sus hijos Silvia, Oscar, Ana María y Graciela; nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en horas de la tarde. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Teresita Amadey, acompaña en estos momentos de dolor a su querida amiga Carolina y familia. Pide para ella y los suyos una pronta resignación.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Dr. Hugo Peralta, su esposa Noe y su hija Nicole participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Pablo. Ruegan una oracion en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Carolina, te acompañamos en este dolor. Tus amigas de siempre: Gringa Carrazco, Yoyi Mayuli, Chiche Julián, Tata Bau, Nené López González, Ñata Barrón, Martita Castiglione.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. María Mercedes de Casado, sus hijos Aníbal y Marilé Casado y sus respectivas familias participa su fallecimiento. Acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Monseñor Francisco Polti, Marta Polti de Capizzani y flia, Enrique Polti y flia, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Las amigas de su esposa: Susana, Tala, Unca, Marcela, Gaby, Adriana, Corina y Tita participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Teobaldo Berea, su esposa Aurora Bellomo de Perea participan con profundo pesar el fallecimiento de Chocho. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Marcelo O. Figueroa y su esposa Natalia Ugozzoli y sus hijos Benjamín, Bautista y Matías particioan su fallecimiento.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Diejo Jozami y familia acompañan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo y colaborador Daniel, rogamos oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Servicred Hogar acompaña con profundo dolor el fallecimiento del papá del Dr. Daniel Rojas Polti, rogamos oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Alicia Blanco Cardoso, Antonio Miguel Bergues y su hija María Cecilia Bergues participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en eel Parque de la Paz.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Su íntimo amigo Dr. Carlos Ordóñez Ducca, sus hijas Ercilia, Constanza y Justina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Sus amigos Amelia Ducca de Ordóñez, sus hijos Raúl, Carlos, Modesto y Eugenia Beltrán participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Raquel y Rodolfo Bellomo acompañan a la familia Rojas Polti en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Yuse Vittar y familia participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Andrés Rojas, Fabiana Escontrela, sus hijos Lucila, Valentina, Andrés y Delfina participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Teti Cerro, Laura Colombo y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Daniel. Ruegan orsaciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Mario Roberto Ábalos, Gloria Herrera e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan en estos tristes momentos a su esposa Carolina e hijos y elevan oraciones por su eterno descanso.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, sus hijos María Cecilia, Blanca Inés, Susana y Enrique y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en el dolor y la oración. Descansa en paz, querido Chocho.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Rodolfo Scarazzini y Sra. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en difíciles circunstancias. Se ruega una oración en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Mariano Gigena y Flia., Norma Amanda Robles de Gigena sus hijos y nietos, despiden a Chocho con profundo dolor.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Gustavo Sarquiz y flia, participan su fallecimiento.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Luisa Gomez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana, Martín, Pablo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Chocho y abrazan a Carolina, Pablito y Daniel.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Olga Chemes de Llinás, Luisa Astún de Marañon, Rosita Orieta participan el fallecimiento del esposo de su querida amiga Carolina, la acompañan en este momento de dolor a ella, a sus hijos y demàs familias elevando oraciones al Señor por su feliz resurrecciòn.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. La promoción 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento del esposo de la compañera y amiga Carolina Polti. Eleva oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Dalila Beltrán Neirot de Escobar, sus hijos Dalila, Leandro, Luis y Lino y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Teresita Beltrán Neirot y sus hijos acompañan a su familia con profundo dolor.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Margarita Zaín Fernandez de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angélica participan con pesar el fallecimiento del estimado amigo Chocho. Acompañan a Carolina y a sus hijos en estos momentos de tanto dolor.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Enrique José Fraguas acompaña a su esposa Carolina, hijos y nietos. Rogando por su eterno descanso.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Roberto R. Rafael e hijos y Nora Rafael de Jiménez participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Carolina y a sus hijos. Ruegan por su paz eterna y consuelo para su familia

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Familia Fochi Fernández participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa Carolina y sus hijos en este dificil momento.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Sara J. Fraguas de Raffa, hijos Carlos Ignacio, María Pía y Sebastián Raffa participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Carolina, hijos y nietos. Rogando por su descanso eterno.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Julio César Fraguas, su esposa Lucrecia de Arzuaga e hijos particpa su fallecimiento, acompaña a su esposa Carolina, hijos y nietos. Rogando por su descanso eterno.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Techy Fernández Polti, sus hijas Josefina, Laurencia y Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Chocho y acompañan a su esposa Carolina, a sus hijos y respectivas familias en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Sus hijas Mónica y Roxana, su hijo pol José Luis, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Rosy Jorge participa y acompaña a su querida amiga Mónica Lamberti y familia por la pérdida de su mamá. Rogando oraciones por su descanso en paz.

SANTILLÁN, ROGER ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su amor". Dilva, Teresa, Graciela, Lidia, Marta y Gabriela Iturre y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria y resignación a su querida familia.

SANTILLÁN, ROGER ABRAHAM EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. "Señor, ya está ante ti, dale el descanso eterno". Graciela Iturre de Bernasconi, sus hijos Marcelo y Fernando y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. José Ricardo Jiménez, su esposa Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Porota Castiglione de Álvarez Valdés acompaña a su familia con cariño.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. María Cecilia Bergues, Alicia Blanco Cardozo, Laura E. Bergues y flia, despiden a la querida Yaya, elevando oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Carlos Escobar, Marta Oberlander, sus hijos Andrés, Martín, Nicolás y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Luis Alberto García Olivera, Sonia Nazario de García Olivera, sus hijos Javier, Guadalupe y Milagros participan con sentimiento cristiano su fallecimiento, elevan una oración en su memoria y acompañan a su querida familia.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Lamento profundamente el deceso de mi exprofesora acompaña a sus hijos Mónica y Rado en este doloroso momento. Mónica Nader.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, sus hijos; María Cecilia, Blanca Inés, Susana y Enrique con sus respectivas familias participan el fallecimiento de la querida Yoya. Ruegan por su eterno descanso y la pronta resignación de sus hijos y nietos.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Patricia Beltrán y sus hijos Agustina, Dolores, María Julia y Patricio Ordóñez Beltrán; Rodrigo Posse, Javier Alexandro y sus nietos en especial Constantino Alexandro. Rogamos una oración en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Nilda Montenegro de Alfano y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga de toda la vida Yaya. Acompaña a sus hijas, hijos políticos, nietos y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Malena, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Yaya y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Julia E. T de Fioramonti y familia despiden con mucho amor a Yaya y piden oraciones por su descanso eterno.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. María del Valle Sgoifo participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijas y familias en este momento de tristeza. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de toda su familia.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Freddy Baldiviezo, Amelia Ibarra y sus hijos Federico y Verena Reinante; Luciana y Gonzalo Castiglione; Agustina y Facundo lamentan profundamente el fallecimiento de la estimada Yaya.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Lucrecia Uriondo de Echegaray, sus hijos y nietos participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan con sus oraciones a sus hijos Mónica y Rado Alcorta y demás familiares en estos tristes momentos.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Alicia Cornejo de Paz, sus hijos, nietos y demás familiares participan el fallecimiento de su querida Yaya. Elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Ernesto Antenor Álvarez y familia la despiden con profundo pesar y acompañan con mucho cariño a su familia.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. El señor Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar el fallecimiento de la estimada señora Laura; y acompaña en su pena a sus hijas y demás familiares ante tan difícil circunstancia.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino y Benicio, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

BRAVO, SEGUNDO PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/19|. "El proceso de duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que merece, entre los tesoros de tu corazón, es recordarle con ternura, es sentir que el tiempo que compartiste fue un gran regalo, es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con su ausencia". La familia Bravo agradece a familiares, amigos, vecinos, colegas, instituciones, y a todfos aquellos que nos acompañaron con calidez en tan difícil momento e invitan a la misa por cumplirse nueve días, que se celebrará en la parroquia La Inmaculada hoy a las 20 hs.

CORRAL, ALBERTO LUIS (GRILLO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/16|. Es imposible no estar triste, tu ausencia duele ... Pero tu recuerdo siempre nos hará sonreír. Su esposa, sus hijos y demás familiares invitan a la misa al cumplirse 3 años de su fallecimiento hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

MÁRQUEZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/10|. Nuestro querido se ha dormido, ya no escuchamos su voz, ya descansas junto a Dios, nunca entenderemos este dolor este vacío infinito en nuestros corazones. Mi querido hijo te fuiste así. Te dimos mucho amor que quedamos vacios, te extrañamos tanto mi Juanjo amado. Nunca olvidaremos esas hermosas sonrisas cómplices compartidas con tus hermanos. Solo Dios conoció tu verdadero y enorme corazón. Descansa en paz nuestro hijo. Sus hijas Aldana, Ludmila, sus padres Lila y Juan y sus hermanos invitan a la misa que se oficiará a las 19.30 en Pquia. Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Su hermana Estela, sus sobrinas Elena Ma., María Marcela y Luciana María Luchini participan con profundo dolor su fallecimiento agradeciendo a Dios nuestro Señor la paz que tenemos en estos momentos.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida Anita. Elevan oraciones en su memoria.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. "Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto". Ap. 21-4. Descansa en paz querida Toti estarás en nuestro corazón. Tus amigos Mario, María Inés Lescano y familia elevan oraciones en su memoria.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Hoy despedimos a mi tía Totty, participo junto a mis hijos y sus familias. Chini Ruiz, Jorge, Andrés y Alejandra. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Querida Toty hoy has nacido a la vida eterna y disfrutas del banquete Celestial junto a Dios. Te quisimos, te queremos y te querremos hasta que nos volvamos a encontrar. Amigos y hermanos del alma. Ramon Victor y Olga Reynoso.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. La muerte no es nada. solo me he ido a la habitación de al lado. La vida es lo que es, lo que siempre ha sido. Sus amigos La familia Alluz Reynoso, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Ricardo Röttjer, Adela I. Navelino y familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Francisco David, su esposa Silvia Ábalos Reynoso, sus hijos Fracisco y Agustín David Ábalos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. César Albuixech, su esposa Leisa Ábalos Reynoso, sus hijos Benjamín, Facundo y Alejo Albuixech Ábalos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Mg. Jorge Segundo Castillo Elías participa con profundo dolor su fallecimieno y acompaña a sus familiares en estos momentos de dolor. Eleva una oración en su memoria.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Dr. Gustavo Peralta y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su amigo Oscar. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

JUÁREZ, ELÍAS (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Sus hermanos Elvira, Rosa, Lucia, Elba, Pablo, Francisco, Mariano, hnos politicos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernandez COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, ELÍAS (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Su hermana Elvira Juárez, su esposo Hugo Barea, sus hijos Walter y Érica e hija política Valeria participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

JUÁREZ, ELÍAS (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Su hermana Lucia Juárez, su esposo Santiago Jerez y sus hijos: Rene, Mariela, Mercedes y Marta y cada una de sus respectivas familias y Norma Beatriz, Andrés y Cristina participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

JUÁREZ, ELÍAS (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Su hermana Elva Juárez, su esposo Cristian Pereyra Rolando Sayago y sus hijos Jorge Yesica y Gastón participa con gran dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

JUÁREZ, ELÍAS (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Su hermana Rosa Juárez y sus hijos José y Marcelo, y su hijas políticas Claudia y Julieta participan con dolor su fallecimiento ruegan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, ELÍAS (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Su sobrina Marta Jerez, su esposo Cristian Pereyra y su hijo Benjamín participan su fallecimiento y elevan oraciones para que el Señor con su infinita misericordia le de el descaso eterno.

PAZ, ALCIDES RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Su esposa: Victoria Roldán, sus hijos: Rubén, Reina, Mario, Ariel, Sonia, Karina, Cinthya y Marcelo, hijos pol. y nietos invitados al sepelio hoy a las 17 en el cement. de Clodomira. Casa de duelo: República 836 B. Ramos Mejía. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLARROEL, CARLOS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada Cra. Gabriela Edith Villarroel Perez. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

VILLARROEL, CARLOS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Cra. Gabriela Edith Villarroel Perez. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

VILLARROEL, CARLOS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. La presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Cra. Gabriela Edith Villarreal Perez. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

Invitación a Misa

ACCIARRI, RICARDO FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/11|. Pasaron ocho años que parecieron eternos. Tu ejemplo, es nuestra guía (humildad, honestidad) otro día de la madre recordándote. Señor danos la serenidad para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, el valor para afrontar la ausencia de las personas que amamos y sabiduría para resignarnos. Tu esposa, hijos, nietos, demás familiares y amigos invitan a la misa que se realizará el día 17/10/19 a las 20 hs en la parroquia Inmaculada Concepción de Frías.

DÍAZ, RICARDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/19|. Ricardo: hoy hace un mes de tu inesperada partida, nos consuela saber que estás con Dios gozando de la paz celestial junto a nuestra madre, te recordamos, extrañamos y vivirás en nuestros corazones. Tu padre, hermanos, hijos y demás fliares., invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San Miguel Arcángel de Suncho Corral. Elevamos oraciones a su memoria.