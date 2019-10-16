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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de octubre de 2019

A LAS 23.45 MI VIDA ERES TÚ

- 20:25 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.15 PEQUEÑA VICTORIA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINÚA)

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOODTRUCKS

20.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR ELTURF

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (EDICIÓN

CENTRAL)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 13.00

SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

05.05 CORRIENDO CON EL CORAZÓN

07.09 LAS BRUJAS DE EASTWICK

09.33 EL SECRETO DE ADALINE

11.50 ROBIN HOOD

14.30 CIELOS TURBULENTOS

16.16 ETERNAMENTE JOVEN

18.15 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA

20.14 PARQUE JURÁSICO III

22.00 PECADOS CAPITALES

00.31 PRUEBA DE FE

02.25 EL GUARDAESPALDAS 2

04.22 LA PANDILLA DE CUPIDO

MOTORIZADO

TNT

06.39 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

08.54 CONTAGIO

10.49 EL VENGADOR DEL FUTURO

12.56 UN SUEÑO POSIBLE

15.24 BUSCANDO A DORY

17.20 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE

AMOR

19.37 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO.

22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA

NOCHE ASCIENDE

01.06 SULLY, HAZAÑA EN EL

RÍO HUDSON

02.50 TERROR EN LO PROFUNDO

04.19 DALE DURO

TCM

06.49 LOST

07.33 LOST

08.17 LOST

09.01 LOST

09.45 LOST

10.31 MAD ABOUT YOU

10.57 MAD ABOUT YOU

11.23 LOST

12.10 LOST

12.55 LOST

13.39 LOST

14.24 LOST

15.07 MAD ABOUT YOU

15.33 MAD ABOUT YOU

15.59 EL GUARDIÁN

17.44 TERMINATOR 3. LA

REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS

19.53 MAD MAX III. MÁS ALLÁ DE LA

CÚPULA DEL TRUENO

22.00 EL VIENTO Y EL LEÓN

00.00 INFRAMUNDO

02.21 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO

PASADO

04.04 LOST

SPACE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.28 ¿QUIÉN SOY?

08.17 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA

ORQUÍDEA SANGRIENTA

09.57 LA MALDICIÓN DE

LAS SERPIENTES

11.33 TRON. EL LEGADO

13.50 LA QUINTA OLA

15.52 MUNDO ACUÁTICO

18.21 PERSECUCIÓN EXTREMA 5

20.01 DE LA CUNA A LA TUMBA

22.00 CUANDO LAS LUCES

SE APAGAN

23.32 LA HORCA

01.01 HOGAR DULCE INFIERNO

02.45 ELIMINAR AMIGO

04.05 INFECTADO


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D) Y

20.40 (2D)

*JOKER: 22.35 Y 00.30

* LOS HIPÓCRITAS: 16

* PISTOLERO: 19

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA

DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER

FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*DOMINGO 20, A LAS 20, MARCOS

BARRIONUEVO, SE PRESENTARÁ EN

EL MARCO DE LOS RECITALES DE

SADAIC.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25, LA VORÁGINE ROCK

FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

*JUEVES 31, A LAS 19, SE PRESENTARÁ

“CANTICUÉNTICOS”.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS

21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS.

ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (3D)

AVENTURA (+13)

17/10 - 17 (Cast) 19:30 (Cast) 22 (subt)

18/10 - 17 (Cast) 19:30 (Cast) 22 (subt)

00:30 (subt)

19/10 - 14:30 (Cast) 17 (Cast) 19:30

(Cast) 22 (subt) 00:30(subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

17, 18/10- 17:20 (Cast)

19, 20/10- 15(Cast) 17(Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

17/10 -18 (Cast) 19:30 (subt) 21:30

(subt) 22:10 (subt)

18/10-18 (Cast) 19:30 (subt) 21:30

(subt) 22:10 (subt) 00:20 (subt)

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA (+13)

17/10 - 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40

(subt)

18/10 - 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40

(subt) 00:10 (subt)

19/10 - 14:10 (Cast) 16:40 (Cast)

UN AMIGO ABOMINABLE

(2D)

AVENTURA

17,18 /10 - 17:30 (Cast)

19,20/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

ODISEA (2D)

DRAMA (+13AÑOS) 17 AL 23/10 -20

(cast)

RAMBO (2D)

ACCIÓN (+16)17/10 - 22:30 (subt)


HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CASTELLANO

2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 13

AÑOS (DNI) CASTELLANO 2D 20 - 19 -

22:30 VCASTELLANO 3D 17:30

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

(SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS *) 13 AÑOS

(CON DNI) CASTELLANO 2D 15:00 SÁBADO

Y DOMINGO

*SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

(OPEN CAPTION) PARA PERSONAS

SORDAS Y/O HIPOACÚSICAS QUE INCLUYEN:

TRANSCRIPCIÓN DE LOS DIÁLOGOS

EN IDIOMA LOCAL Y DESCRIPCIÓN DE

EFECTOS DE SONIDO Y REFERENCIAS

MUSICALES.

PUEDES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN

MIBOLETERIA.COM.AR

ANTICIPADA EN VENTA

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO -

EL DORADO: 13 Y 15 DE NOVIEMBRE

2019 CASTELLANO 2D 19:10

APERTURA

TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 15:30

ENTRADAS

2D Entrada general: $250. Jubilados,

docentes y estudiantes: $170 todos los

días. 3D Entrada general: $260

Jubilados, docentes y estudiantes: $180

todos los días.


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