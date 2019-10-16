CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.15 PEQUEÑA VICTORIA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 PEQUEÑA VICTORIA (CONTINÚA)
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RODANDO FOODTRUCKS
20.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
21.00 PODIO
21.30 PASIÓN POR ELTURF
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (EDICIÓN
CENTRAL)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 13.00
SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
05.05 CORRIENDO CON EL CORAZÓN
07.09 LAS BRUJAS DE EASTWICK
09.33 EL SECRETO DE ADALINE
11.50 ROBIN HOOD
14.30 CIELOS TURBULENTOS
16.16 ETERNAMENTE JOVEN
18.15 EL MISTERIO DE LA LIBÉLULA
20.14 PARQUE JURÁSICO III
22.00 PECADOS CAPITALES
00.31 PRUEBA DE FE
02.25 EL GUARDAESPALDAS 2
04.22 LA PANDILLA DE CUPIDO
MOTORIZADO
TNT
06.39 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
08.54 CONTAGIO
10.49 EL VENGADOR DEL FUTURO
12.56 UN SUEÑO POSIBLE
15.24 BUSCANDO A DORY
17.20 GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE
AMOR
19.37 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO.
22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA
NOCHE ASCIENDE
01.06 SULLY, HAZAÑA EN EL
RÍO HUDSON
02.50 TERROR EN LO PROFUNDO
04.19 DALE DURO
TCM
06.49 LOST
07.33 LOST
08.17 LOST
09.01 LOST
09.45 LOST
10.31 MAD ABOUT YOU
10.57 MAD ABOUT YOU
11.23 LOST
12.10 LOST
12.55 LOST
13.39 LOST
14.24 LOST
15.07 MAD ABOUT YOU
15.33 MAD ABOUT YOU
15.59 EL GUARDIÁN
17.44 TERMINATOR 3. LA
REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS
19.53 MAD MAX III. MÁS ALLÁ DE LA
CÚPULA DEL TRUENO
22.00 EL VIENTO Y EL LEÓN
00.00 INFRAMUNDO
02.21 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO
PASADO
04.04 LOST
SPACE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.28 ¿QUIÉN SOY?
08.17 ANACONDA 2. EN BUSCA DE LA
ORQUÍDEA SANGRIENTA
09.57 LA MALDICIÓN DE
LAS SERPIENTES
11.33 TRON. EL LEGADO
13.50 LA QUINTA OLA
15.52 MUNDO ACUÁTICO
18.21 PERSECUCIÓN EXTREMA 5
20.01 DE LA CUNA A LA TUMBA
22.00 CUANDO LAS LUCES
SE APAGAN
23.32 LA HORCA
01.01 HOGAR DULCE INFIERNO
02.45 ELIMINAR AMIGO
04.05 INFECTADO
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D) Y
20.40 (2D)
*JOKER: 22.35 Y 00.30
* LOS HIPÓCRITAS: 16
* PISTOLERO: 19
FÓRUM
(AV. ROCA Y RIVADAVIA)
*SÁBADO 19, A LAS 19, “FIESTA ROSA
DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER
FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*DOMINGO 20, A LAS 20, MARCOS
BARRIONUEVO, SE PRESENTARÁ EN
EL MARCO DE LOS RECITALES DE
SADAIC.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25, LA VORÁGINE ROCK
FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
*JUEVES 31, A LAS 19, SE PRESENTARÁ
“CANTICUÉNTICOS”.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS
21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS.
ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (3D)
AVENTURA (+13)
17/10 - 17 (Cast) 19:30 (Cast) 22 (subt)
18/10 - 17 (Cast) 19:30 (Cast) 22 (subt)
00:30 (subt)
19/10 - 14:30 (Cast) 17 (Cast) 19:30
(Cast) 22 (subt) 00:30(subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
17, 18/10- 17:20 (Cast)
19, 20/10- 15(Cast) 17(Cast)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
17/10 -18 (Cast) 19:30 (subt) 21:30
(subt) 22:10 (subt)
18/10-18 (Cast) 19:30 (subt) 21:30
(subt) 22:10 (subt) 00:20 (subt)
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL
MAL (2D)
AVENTURA (+13)
17/10 - 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40
(subt)
18/10 - 16:40 (Cast) 19:10 (Cast) 21:40
(subt) 00:10 (subt)
19/10 - 14:10 (Cast) 16:40 (Cast)
UN AMIGO ABOMINABLE
(2D)
AVENTURA
17,18 /10 - 17:30 (Cast)
19,20/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
ODISEA (2D)
DRAMA (+13AÑOS) 17 AL 23/10 -20
(cast)
RAMBO (2D)
ACCIÓN (+16)17/10 - 22:30 (subt)
HÍPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO 2D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CASTELLANO
2D 17:20 - 20:10 - 21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 13
AÑOS (DNI) CASTELLANO 2D 20 - 19 -
22:30 VCASTELLANO 3D 17:30
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
(SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS *) 13 AÑOS
(CON DNI) CASTELLANO 2D 15:00 SÁBADO
Y DOMINGO
*SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
(OPEN CAPTION) PARA PERSONAS
SORDAS Y/O HIPOACÚSICAS QUE INCLUYEN:
TRANSCRIPCIÓN DE LOS DIÁLOGOS
EN IDIOMA LOCAL Y DESCRIPCIÓN DE
EFECTOS DE SONIDO Y REFERENCIAS
MUSICALES.
PUEDES ADQUIRIR LAS ENTRADAS EN
MIBOLETERIA.COM.AR
ANTICIPADA EN VENTA
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO -
EL DORADO: 13 Y 15 DE NOVIEMBRE
2019 CASTELLANO 2D 19:10
APERTURA
TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 15:30
ENTRADAS
2D Entrada general: $250. Jubilados,
docentes y estudiantes: $170 todos los
días. 3D Entrada general: $260
Jubilados, docentes y estudiantes: $180
todos los días.