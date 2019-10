FÚNEBRES | 17 de octubre de 2019

16/10/2019 - 22:36 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Ernestina del Valle Coronel (Cañada Escobar)

- Carmen Sauco (La Capilla)

- Mario Ismael Gerez (La Banda)

- Ramón Chamut

- Carlos Enrique Jerez

- Víctor R. Abregú (Bs. As.)

Sepelios Participaciones

ABREGÚ, VÍCTOR R. (Moroco) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 16/10/19|. Su hermana Sara Abregú de Bonardi, sus hijos Sergio, Cecilia, Adrian, Iván y Joana lamentan su partida y ruegan oraciones en su memoria.

ABREGÚ, VÍCTOR R. (Moroco) (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 16/10/19|. Su hermano Luis, su esposa Nilda y sus hijos Luis, Diego, Pablo, Marine y Maira lamentan su partida, ruegan oraciones en su querida memoria.

ACUÑA, AGEDA (q.e.p.d.) Falleció 16/10/19|. Sus hijos Susana, Roberto, Lucía, Luis, Ricardo, Marcelo Acuña, sus nietos, bisnietos y tataranieto y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Miguel Ángel Siufi y Sra; y Luci Siufi acompañan con pesar a su esposo, hijos, nietos y demás familiares en esta inevitable despedida elevando oraciones por su descanso en paz y una pronta resignación.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. José Elías Siufi, su esposa, hijos y sus respectivas familias acompañan en el dolor a la familia Ferreyra Castro y demás familiares elevando oraciones por el descanso en paz de la Sra. Telma.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a don Hugo, Elizabeth y Enrique en este momento tan triste. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Livio Norberto Yocca, su esposa Martha Stella Rodríguez, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Víctor Alegre Viaña, su esposa Mónica Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Claudia Elena Salvatierra y sus hijos participan su fallecimiento, rogando a Dios por su eterno descanso y acompañan a su amiga Mini y toda su familia en este doloroso momento, con mucho cariño.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Guillermo A. Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos y familia participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos dolorosos momentos.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Ana G. Montoto de Basbús y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Mini y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABET (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. César Federico Herrera y familia; Diana Matteo participan con pesar de su fallecimiento. Acompañan a su esposo, hijos y nietos en este momento de dolor. Ruegan oraciones a su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. José María Lami Hernández & Cia. S.R.L. participa su fallecimiento y acompaña a su familia en el dolor. Ruega oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Lic. José María Lami Hernández y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Los amigos de su esposo de la calle Perú participan con profundo dolor su fallecimiento: Sara Garbi, Alba Silva, Juan Coria, Ronald Garces, Camilo Nasif, Ricardo Ruiz, Liliana Ruiz, Pedro Zabaleta, Rosa Coria. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCI DE CASTRO, TELMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Carlos Suárez Burgos y familia participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a sus familiares en éste trance y elevan oraciones en su memoria.

CHAMUT, RAMÓN (q.e.p.d.) Fallecó el 16/10/19|. Su hijo Carlos A. Chamut, su hija polít. Lali, sus sobrinos, Lilim Ramón, Gastón, Fernanda y Rosarito participan su fallecimiento. Sus restos serán cremados hy a las 9 hs en el Polear Crematotrio. EMPRESA SANTIAGO.

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Lic. Mirta Ciliberti de Paz e hijos te despiden con hondo pesar. Descansa en paz, Rosita, nosotros, tus amigos y tus hijos quedamos con el fruto de tu generosa siembra. Besos al cielo!

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Lic. Inés Simón de Covián y familia participan con gran tristeza su partida al reino celestial, pero con el consuelo de saber que ha dejado un legado de virtudes en este mundo como profesional y como persona íntegra de gran corazón. Nunca te olvidarán!. Que descanse en Santa Paz!

DARGOLTZ DE MONDSCHEIN, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Juan C. Azar y flia. Participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Graciela Sauad y flia., Norma Sauad y flia., Eduardo Sauad, Sara Sauad y flia. Adriana Sauad y flia. Acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Dr. Julio César Llugdar y Marta Lares, con inmenso dolor participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus primas Ana María y Marta Inés. Ruegan oraciones en su memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Dra. María Fernanda Llugdar Amadey de Rotondo y Dr. Víctor Rotondo participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Ana María y marta Inés en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DEL VALLE, VICENTE BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Dra. Dora Angélica González participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a sus queridas hijas, hijos políticos, nietos y demás familiares en estos momentos de gran tristeza y dolor. Ruega al Señor el descanso en paz y consuelo para sus seres queridos.

FUENTES, BLANCA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Querida Blanquita tu partida dejó mucho dolor en todos los que te conocimos, colega y amiga entrañable, estamos seguros que el Señor te acogerá en su reino y traerá consuelo para tus hijas Eugenia, Martita y sus hijos, para tu hermana colega Silvia Susana Fuentes y tu hermana Ing. Norma Fuentes y todos tus familiares, que el Señor consuele sus pesares. Amiga, siempre te recordaremos como aquellla persona alegre, sincera y humilde. Con todo cariño, tu ex compañero y amigo: Ciro Cancinos, Elena Paz, Ciro Alejandro Cancinos y Fernanda Emilia Cancinos. Pedimos oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

GEREZ, SEGUNDO ANTONIO (PIBE) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/19|. Justo Molina Areal, Rosita Pernigotti y sus hijos María Rosa, María José, Justo, Juan y María Julia participan con profundo dolor su fallecimiento.

GEREZ, SEGUNDO ANTONIO (PIBE) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/19|. María Rosa Molina y Nicolás Adur, junto a sus hijos acompañan a su querida amiga Paula y a toda su familia en este difícil momento.

JEREZ, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/19|. Su madre Atonia, sus hermanos Mario, Elina, Rubén, hnos, políticos Tita y Beatriz, sobrinos, tíos, primos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 (s.v.). EMPRESA SANTIAGO.

LOIRA CORNIDE DE BALTEIRO, MARÍA OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/19|. Elena, Rubén, Roberto y José María Piñón y sus respectivas flias., acompañan con afecto en este momento de dolor a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino y Benicio, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Verónica Ramos y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Elsa Di Piazza participa su fallecimiento y acompaña con oraciones a su familia en este momento de dolor.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Edmundo Alberto Gómez, Ana Lía Terzano y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. con mucho cariño en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Aida Mabel Polti, sus hijas María Teresita, Aida Josefina, sus nietas Josefina, Eugenia, Laurencia, Mabel y Alejandra participan con gran pesar el fallecimiento del querido Chocho Rojas. Ruegan una oración en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Rodolfo Ernesto Soria participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Abel María Paz, Gabriela Suárez y sus hijos Valentina y Augusto participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Rodolfo Raúl Soria y María Fernanda Muratore participan con dolor su fallecimiento.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Guillermo A. Catella, Fernanda Yachelini, sus hijos Guillermo, Guido, Pedro, Agostina y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos dolorosos momentos.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. María Angelica Urueña ZaÍn y Luis Yagüe participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Daniel y Pablo y acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|.

Marta Ducca de Fraguas, sus hijos, nietos y demas familiares participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Tupac Baldemar Cejas, sus hijos y respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Chocho y acompañan a la querida prima Carolina y demás seres queridos. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Ramiro Santillán Zavalía, Andrea Spinello y sus hijos Agustín, Manuel, Benjamín y María Elvira, participan con pesar el fallecimiento del querido Chocho y acompañan a su esposa, hijos y nietos con afecto en este doloroso momento.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Dra. Dora Angelica Gonzalez participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su querida esposa, hijos, hijos politicos, nietos y emas familiares en estos dificiles momentos ante tan irreparable perdida. Eleva oraciones por el descanso en paz y cristiana resignacion para susu seres queridos.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Rulo Mulki participa con profundo dolor el fallecimiento del amigo Chocho y acompaña a todos sus familiares y amigos en estos tristes momentos. Se eleva una oración en su memoria rogando por el eterno descanso de su alma.

ROJAS, ARISTÓBULO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/19|. Horacio Pedro Montenegro, Horacio Fernando, Alvaro Manuel participan con gran pesar el fallecimiento del amigo Chocho, rogando al Padre lo reciba en sus brazos y le otorgue a su estimada familia, Carolina, Pablo, Daniel y familia.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. "Yo Soy la resurrección y la vida quien cree en mi aunque muera vivirá. ¡Que descanses en paz hermana!". Su hermano Pelagio Santillán, su esposa Beatriz Chaparro y sus hijos Florencia, Carmiña y Juniors; David e Ivana y su nieta Alma Isabella participan su fallecimiento.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Dr. Carlos Antonio Olivera y familia participan el fallecimiento de nuestra correligionaria y amiga que supo cultivar los valores de la militancia en la UCR. Se eleva una oración en su memoria.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Comisión Directiva y Personal del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de su socio Dr. Oscar Humberto Ruiz. Se ruegan una oración en su memoria.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Familia Barbeito Ulla acompañan a su hija Mónica en este doloroso momento y ruegan oración en su memoria.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Cuando alguien querido muere, no hay forma de evitar la tristeza, pero tenemos la paz que nos da saberlo en el paraíso junto a Dios. Nena Drube, Alberto Lescano, sus hijos Leisa y Luis; Alejandro y Carolina, Fernando y Zulema y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a la familia Santillán Lamberti. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Con profundno dolor participamos en tu partida a la casa celestial. Tus sobrinos Poli, Ata, Carlos, Nene, Rubén y sus respectivas flias. Descansa en paz.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Que vacio que dejas tia querida. Un coro de angeles te recibe. Con inmenso dolor acompañamos a tus hijos Monica y Roxana y sus flias. Tu sobrina Poli Beltran y familia.

SANTILLÁN, ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Que vacio que dejas tía querida. Un coro de ángeles te recibe. Con inmenso dolor acompañamos a tus hijos Mónica y Roxana y sus flias. Tu sobrina Poli Beltrán y familia.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Verónica Ramos y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan a todos sus familiares con cariño en este momento de dolor.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Luis Lescano y familia acompañan a sus hijos, nietos y a todos sus familiares con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Julio Jorge y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Claudia Elena Salvatierra participa su fallecimiento y acompaña a su amiga Patricia en este doloroso momento, con mucho cariño.

SOUBIELLE DE ALONSO, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/19|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina Alcorta, sus hijos Valentina y Roberto, Rodolfo y Soledad y su nieta Pilar participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en memoria de la querida Yaya.

Invitación a Misa

CORNEJO, DANIEL FERNANDO (Kone) (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/15|. Sus padres Claudia y Marcelo, su hijito Milton, sus hermanos Jesús y Marcela invitan a familiares y amigos a la misa a oficiarse hoy a las 20hs en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús al cumplirse cuatro años de su desaparición física.

STORNIOLO, ROSARIO JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/92|. "Papá, hoy se cumplen 27 años de tu partida a la Casa del Señor". Tu recuerdo vive en nuestros corazones. Tu hijo Pirucho, hija política Choni, tus nietos, nietos políticos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica.

TREJO, MERCEDES ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/16|. A tres años de tu dolorosa partida, sos y serás inolvidable. Descansa en paz Mercedes querida. Su esposo Luis A. Robles e hijas María Belén y Ana Robledo Trejo invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano. Oraciones en su memoria y por su descanso en la paz del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

LISSI, RICARDO FRANCISCO (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Querido hermano, parece mentira que hace diez meses te fueras, a veces sueño que estás con nosotros y te puedo decir todo aquello que nunca te dije por vergüenza o desapego. Quisiera que el tiempo vuelva hacia atrás y que las cosas fueran diferentes pero no puedo, el destino o las cosas de la vida quisieron que esto sucediese. Me hubiera gustado que me saludes en mi cumple, como siempre lo hacías. Me queda la tranquilidad que ahí donde estás junto a Dios estás bien. Te quiero infinitamente! Un pedazo de mi corazón siempre estará con vos. Oscar (Oki).

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CASTRO, DORA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció en Chacarita, Bs.As. el 9/10/19|. ''Ayer a mi lado, hoy en el cielo, mañana siempre juntas. En memoria a la mejor hermana''. Su hermana Graciela Castro, su cuñado Luis Jiménez y sus sobrinos Iván y Maira Jiménez, ruegan por su eterno descanso.

GEREZ, MARIO ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/19|. Sus hijos: Nancy, Darío y Daniel, hijos pol.: Walter y Elisa y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Jardín del Sol. Casa de duelo: San Isidro 495 N. Villa Unión. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. esposa de su socio Dr. Oscar Humberto Ruiz. Se ruegan una oración en su memoria.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Víctor Alegre Viaña, su esposa Mónica Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Anita en tan doloroso momento.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Claudia Elena Salvatierra participa su fallecimiento y acompaña a su amiga Anita en este doloroso momento, con mucho cariño.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Ana G. Montoto de Basbús y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Anita y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

LUCHINI DE RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/19|. Francisco Catálfamo, su esposa Leticia Toledo y familia, Carlos Alberto Catálfamo, su esposa Gladys Diaz y familia, Juana Carálfamo y familia, participan el fallecimiento de la querida Toti y elevamos al cielo nuestras oraciones para su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

Invitación a Misa

ROLDÁN DE SALVATIERRA, ROSA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/18|. Su esposo José Salvatierra, sus hermanas Erminia y Gladis, invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia Cristo Rey de la ciudad de La Banda a las 20:30 hs el día 17/10/19, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CORONEL, ERNESTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/019|. Su esposo Mario Orlando Sayago sus hijos Javier, Elizabeth, Raquel, Rebeca, Rafael, Soledad y Karina, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos son velados en Cañada Escobar y seran inhum hoy a las 11 hs.en el cementerio local. CARUSO CIA. ARG. DE SEG.- NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

JUÁREZ, ELÍAS (q.e.p.d.)Falleció el 15/10/19|. Sus amigos José Ramón Rodríguez, esposa Deli e hijos: Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias y "Noni" Rodríguez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAUCO, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 15/10/19|. Su hijo Osvaldo y demas familiares part. su fallecimiento sus restos fueron inhum. ayer en el cementerio de La Capilla. NORTE SERVICICOS SOCIALES Laprida 383.

Invitación a Misa

BARRIONUEVO, OLGA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/19|. Su hija María Angélica Barrionuevo, sus hermanos Rosa, Hugo y José Barrionuevo participan con profundo dolor su fallecimiento e invita a familiares y amigos al novenario en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías, a las 20 hs.

LÓPEZ, DORA SALVADORA (Tita) (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/19|. Al cumplirse el primer mes de su partida al Reino de los Cielos, se invita a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Parroquia Inmaculada Concepción, para rogar por el eterno descanso de su alma. Frías.