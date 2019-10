Mons. Melitón Chávez: “Me llevo la experiencia tan fresca y linda de la fe de este pueblo”

17/10/2019 - 01:15 Santiago

AÑATUYA, Taboada (C) El ahora ex obispo titular de la diócesis de Añatuya, monseñor José Melitón Chávez, fue nombrado obispo Auxiliar de la diócesis de Concepción, provincia de Tucumán, y quien se encontraba como coadjutor, Mons. José Luis Corral, quedó al frente de la diócesis de esta ciudad.

Chávez estará asumiendo en Tucumán antes de fin de mes, o los primeros días de diciembre, según lo confirmó en rueda de prensa. Ayer se despidió de la extensa diócesis en la que estuvo cerca de cuatro años, y que por un serio problema de salud prácticamente se fue alejando paulatinamente de las comunidades más distantes que tiene este amplio territorio diocesano.

Reconoció que le era imposible cumplir con las actividades, por lo que el Vaticano, entendiendo su situación, decidió designarlo en una diócesis pequeña, y cerca del centro médico donde se atiende por su problema de salud.

“El Santo Padre me ha nombrado obispo coadjutor de la diócesis de Concepción, y eso implica que a partir de este momento, monseñor José Corral es el obispo titular de la diócesis de Añatuya. A mí me queda despedirme de esta comunidad, y orientarme en mi nuevo destino. Es una diócesis pequeña geográficamente; quizás tenga igual o mayor cantidad de habitantes que esta diócesis de Añatuya, pero las distancias son menores; el punto más lejano que debo recorrer está a media hora”, indicó.

Además, siempre positivo, el prelado remarcó que “esto no deja de ser una gracia de la Iglesia, que como madre ha respondido, y el Santo Padre también ha visto mi situación de salud limitada. Desde el principio los médicos decían que no podía seguir con el mismo ritmo y las mismas exigencias que tenía aquí, por eso es que entendiendo mi limitación física, me pusieron en este cargo”, puntualizó el ex obispo añatuyense.

Sorpresa

Más adelante, Chávez añadió: “No esperé que fuese tan rápido. A 30 días de la ordenación de monseñor Corral me llegó la notificación que había salido el nombramiento que ha sido publicado hoy (por ayer). El obispo de Concepción ya está a punto de jubilarse, y entonces quedaría yo al frente de esa comunidad religiosa. Quiero de corazón dar gracias a Dios por este tiempo tan rico de haber estado en esta diócesis, por todo lo que he aprendido. Se aprende muchísimo de la herencia misionera que hay en esta diócesis, como monseñor Gottau y tantos otros misioneros que abordaron esta difícil tierra de Santiago del Estero, en la parte más pobre. Yo siempre digo: “empobrecida por tantas malas políticas que no han dejado que la gente pueda crecer con los medios y recursos”. Es mucho el sufrimiento de la gente. Resalto su paciencia, su espíritu de lucha, y la de los religiosos que constantemente se entregan con generosidad, se han puesto al lado de la gente. Todo eso me han enseñado mucho en estos cuatro años, y eso ya lo llevo incorporado como un abrojo, para siempre. Lo que he aprendido y he vivido aquí, la fe tan linda de la gente, es único. Se aprende a rezar, a creer y a esperar con Dios y con la Virgen todos los días, a pesar que muchas veces parece que la vida le dice que no, ellos están firmes en la fe. Esto es muy fuerte”, reflexionó.

Continuó: “Quedaron pendiente muchos proyectos que se han ido dando de a poquito. Hace pocos días me reuní con el equipo de Pastoral Social. Nosotros queríamos que la pastoral fuera de toda la diócesis, sacerdotes, parroquias y colegios y que se pudieran vislumbrar y sensibilizarse con el aspecto social que tiene el evangelio, y que no se vea la doctrina de la iglesia como un apéndice rotativo para gente especializada. Todo cristiano tiene que mirar el mundo como un espacio donde Dios nos está llamando. Se necesita paz y encuentro, lo que ha definido el Papa como las tres ‘T’, tierra, techo y trabajo. Eso no es solamente para los políticos, es para toda la gente. Es un cometido de la misma iglesia para todos. Se pretende que se enseñe y se sensibilice a la gente, que se lea más la palabra de Dios y de la Iglesia, porque últimamente la gente escucha más los comentarios periodísticos o de algún político que la misma palabra de Dios, que la misma enseñanza de la Iglesia, y saca conclusiones que son muy erróneas, como por ejemplo hasta comentarios que se hacen a la persona del Santo Padre, poniéndolo en una vereda o de la otra, y que son totalmente falsos. Son movidos por intereses políticos y económicos”, puntualizó.

Aprendizaje

Finalmente destacó: “Llevó la experiencia tan fresca y linda de la fe de este pueblo, de la piedad. Es impresionante cómo se puede seguir creyendo y esperando y amando a Dios y al prójimo en medio de tantas necesidades; es la prueba clarísima del cumplimiento de las bienaventuranzas ‘felices los pobres porque de ellos es el reino de los cielos’. Solamente los pobres podemos y conocemos lo que es la necesidad, y por lo tanto no podemos mirar para otro lado cuando un hermano nos necesita, no solamente en lo material, sino también una mano, un abrazo, una presencia, es muy propio de esta cultura santiagueña y que está tan plasmado en esa canción qué dice: ‘abre la puerta y entra a mi hogar’. Eso me llevo de la diócesis de Añatuya, que me exigió mucho, tanto que casi se llevó mi vida, pero dentro mío va impregnando toda la experiencia y me va a servir para el resto de la vida, en el Ministerio y en mi vida personal” concluyó.

“Monseñor Corral tiene muchos desafíos”

El obispo Chávez sostuvo que “monseñor Corral, tiene muchos desafíos. La tremenda necesidad que tenemos de más sacerdotes es una, pero a la vez también hay algo que ya se va incluyendo y hablando en las asambleas pastorales, como lo es ir rescatando otros ministerios laicales, que no vienen a remendar la falta de sacerdotes, pero debemos incentivar que los laicos tienen que asumir su compromiso. En el caso de Corral, él ya visitó el hogar de Cristo. Estuvo reunido con quienes colaboran en el lugar, y lo que se pretende es que tenga continuidad y se refuerce, sobre todo en difusión. Hubo encuentros en distintos lugares, también en parajes y ciudades de la diócesis como Bandera, Quimilí, San José del Boquerón, Colonia San Juan, que son lugares muy pequeños. Allí se han realizado encuentros de sensibilización a la pastoral de adicciones, entre otras cosas”.l