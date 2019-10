Gervasio destacó la paciencia para llegar al gol

17/10/2019 - 01:30 Deportivo

Su gol sirvió para la histórica clasificación de Central Córdoba, que tuvo que espera al minuto 74 para la conquista. Por eso su autor, Gervasio Núñez, destacó la paciencia del equipo. “Fue un partido duro como todos. Todo partido de Copa Argentina es así porque son todas finales. Nosotros salimos a hacer nuestro partido, no desesperarnos, no salir a buscar allá arriba y creo que con esa paciencia llegó el gol”, declaró el volante ofensivo ferroviario.

Luego agregó: “Tuvimos dos ocasiones muy claras ni bien arrancamos, creo que si la terminábamos bien iba a ser otro partido, pero puede pasar, nos podemos equivocar. Después fuimos buscando el partido tratando de ubicarnos en la cancha. Hubo momentos en que ellos por ahí nos atacaron y nos llegaron, quizás no con tanta claridad, pero nos fueron llevando de a poco. Después llegó el gol y otra vez nos metimos en el partido, estuvimos más tranquilos y tratamos de pararnos bien dentro de la cancha”.

El “Yacaré” asistió a Herrera (su asistente en el 1-0) cuando el juego estaba 0-0, pero el delantero no pudo definir. Pero Núñez lejos estuvo de recriminárselo. “No le dije nada porque estamos los dos trabajando arriba y la verdad que nos sentimos muy cómodos. Tuvimos situaciones. Él fue el asistidor, hoy fue al revés aunque también viene metiendo buenas asistencias, así que felicitarlo a él por el esfuerzo que hace, o que hacemos ahí arriba, y al equipo también que se bancó todo el partido”, manifestó.

También contó lo que les pidió el “Sapo”. “Que estemos más cerca ahí y más arriba de los centrales. Y que lancen un poco más porque nosotros estábamos ganando, las peinábamos y caía uno de los dos siempre solos. Nos pidió eso nomás”, señaló Gervasio.

Por último, se refirió a su gol: “Quise ir primero para la derecha, Kalinski no me dejó y entonces dije ‘voy a ir de nuevo sobre mi pierna’ y por suerte me volvió a quedar”.l