Andújar: “Los culpables somos los jugadores, no el técnico”

17/10/2019 - 01:38 Deportivo

Central Córdoba venció a Estudiantes de La Plata por 1 a 0 y lo eliminó de la Copa Argentina. Además, lo privó de soñar con ser parte de la Copa Libertadores 2020. Luego de la derrota, Mariano Andújar habló y se mostró muy dolido con el resultado:

“La verdad por momentos no merecimos perder, pero en otros sí lo hicimos. Jugamos un buen primer tiempo y el principio del segundo, sufrimos el ataque directo de Central. Se me hace difícil analizarlo, creo que no es el momento. Es momento de estar dolidos”. “El dolor es por quedar eliminados, porque tratamos y cometimos los mismos errores de siempre. También por la gente que vino un miércoles por la tarde que te ponen para ir a Córdoba, hay que pedirle disculpas”, recalcó el ex Napoli.

En estos momentos se encuentra en duda la continuidad de Gabriel Milito en el cargo de director técnico de Estudiantes, el arquero platense dejó en claro su postura al respecto: “Yo hoy estoy caliente, Gabi no tiene la culpa, los culpables son los jugadores, que cometemos siempre lo mismos errores. Tenemos que corregir las fallas como nos muestra Milito siempre, es fútbol y no hay tanta explicación”.

Por último, Mariano Andújar dejó en claro cuál es el próximo objetivo:

“Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos posibles”, finalizó el arquero.l