Millman destacó la eficacia del programa Tribuna Segura

Siempre un Superclásico entre Boca y River es seguido con mucha atención por todo lo que conlleva, especialmente en el aspecto organizativo.

Si bien es cierto que el tema de la seguridad en el partido revancha del próximo martes en el estadio de la Bombonera estará bajo la órbita de la policía de la provincia de Buenos Aires, no menos importante es el trabajo que viene llevando a cabo el Ministerio de Seguridad de la Nación con el programa Tribuna Segura.

EL LIBERAL tuvo un mano a mano con el titular de la Unidad de Coordinación General del Ministerio, Gerardo Millman, que destacó la importancia de una política que busca acabar con la violencia en el fútbol.

“Nosotros llevamos adelante el programa Tribuna segura que era algo que planteaban las autoridades de los clubes porque no podían hacerse cargo del derecho de admisión y de estos personajes violentos. A partir de una resolución de la ministra (Patricia) Bullrich, es el gobierno nacional que establece este listado y hemos tenido una política de perseguir que no ingresen a los estadios no solamente en la Argentina sino como fue notorio tanto en el Mundial de Rusia y cuando los equipos juegan en los países limítrofes”, expresó el funcionario nacional.

También hizo hincapié en la necesidad de que el Congreso de la Nación trate el proyecto que envió el Ministerio de Seguridad de tipificar la asociación que llevan adelante las barras bravas como delito penal autónomo.

“Hasta ahora no hemos tenido la suerte de que todavía no fue tratado, a pesar de que había un dictamen aprobado en general. Volvió a la comisión de la Cámara de Diputados. Ahora estamos en período de elecciones y es muy difícil que el Congreso pueda sancionarlo. Es muy importante ese instrumento legal”, afirmó.

Cuando fue consultado si el Ministerio de Seguridad de la Nación le ofrecerá su apoyo a la policía de Buenos Aires en caso de ser necesario en el partido revancha entre Boca y River, Millman señaló: “El Ministerio de Seguridad siempre tiene en apresto para ayudar a la policía de cualquier provincia. Ocurre aquí en Santiago del Estero y en Buenos Aires también, pero creemos que no habrá inconvenientes”, señaló Millman. l