Insólito: Buscó a su hermana biológica por años, y ¡vivía al lado!

17/10/2019

Estados Unidos. Hillary Harris fue adoptada de niña, creciendo en Elmwood (Wisconsin, EEUU). En el año 2005 se mudó a Eau Claire, en el mismo estado. Fue allí donde conoció a su actual esposo en el año 2008. Y en el año 2011 se cambió de casa y quedó embarazada. Fue en ese momento, que la llevó a realizar distintos trámites, encontrando información de su familia biológica. A partir de esta, descubrió que tenia una media hermana por parte del padre, llamada Dawn Johnson y que residía en el mismo estado.

Fue unos años después que Hillary se enteró que la vecina que se había mudado a la casa de al lado era su hermana.

Hillary entrevistada por un medio local expreso: "Cuando descubrí que mi nueva vecina era mi media hermana, a la que nunca había conocido, no sabía si decírselo. Era un sentimiento muy extraño. Estaba asustada. No quería arruinar la vida de nadie. A veces las familias tienen secretos”. ¡Qué cosa tan extraña que mi hermana se mudara justo a la casa de al lado! Todavía no puedo creerlo, agregó.

Harris, contó que su esposo la había conocido cuando se mudó en el año 2017 y que se llamaba Dawn. Y tiempo después, tras ver un paquete que había llegado, pudieron conocer su apellido: Johnson.

¡Dawn Johnson! ¡¿Cómo es posible?! Se llama igual que mi hermana. ¿Sera ella?, sostuvo ante su marido la Sra Harris,

Me estresé mucho. Y mi marido empezó a presionarme: "Si no le preguntas tú, le preguntaré yo", contó en la entrevista.

Hillary sospecho que se trataba de su hermana cuando un dia se detuvo a observarla y se dio cuenta que tenía las manos grandes y el cabello “quebrado” como ella. En ese momento se puso nerviosa y se alejó. Tras contarle al esposo, el le dijo, ¿Por qué no le preguntaste? A lo que respondió que no le quería arruinar la vida a nadie.

Finalmente Harris cuenta: “Saqué el obituario de mi padre que se había publicado en el periódico y allí comprobé que el nombre de mi hermana era Dawn Johnson, así que llamé por teléfono. Le dije que era su vecina de al lado, le pregunté si había sido la reina de un festival de belleza local en 1983, y me dijo que sí”.

Y fue en ese momento en el que se animó a preguntarle quién era su padre. “Me dijo que Wayne Clouse, que había muerto en 2010. Estuvimos en silencio por un par de minutos”.

"Dios mío, es ella", pensé. Y en ese mismo instante le dijo: “tenemos el mismo padre biológico”.

“Ninguna imaginaba cuál sería la dinámica entre nosotras a partir de ese momento. Pero al siguiente día ella me trajo fotos de mi padre, al que yo no había conocido”

Dawn, se acercó al otro día a la casa de Hillary, con una tarjeta de bienvenida, flores, y las fotos.

Ahora las hermanas aprovechan el tiempo que estuvieron separadas, y pasan gran parte del día juntas. Y expresan ¡nos sentimos muy afortunadas de habernos encontrado!

