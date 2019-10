Thelma Fardin: “Mi denuncia se transformó en un reclamo colectivo”

17/10/2019 - 22:57 Pura Vida

La actriz Thelma Fardin y su abogada Sabrina Cartabia, en una conferencia de prensa realizada ayer en el Teatro El Picadero, se refirieron a la causa judicial por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, a quien la Justicia de Nicaragua lo acusó por violación agravada y solicitó su captura.

Consultada sobre cómo está la causa, la abogada de la actriz, Cartabia sostuvo que “no hay extradición entre Nicaragua y Brasil. Vamos a necesitar la ayuda de las mujeres, las militantes de Brasil”, en alusión a que todo lo están haciendo “a puro pulmón”.

En tanto, Fardin dijo que “estamos más cerca de la justicia. Mi denuncia se transformó en un reclamo colectivo y fue oída porque un amplio colectivo de mujeres me apoyó y puso su cuerpo”.

La actriz agregó: “A partir de mi denuncia las llamadas al 144 aumentaron, pero que haya tantos casos sin sentencia no significa que las denuncias sean falsas”.

Gran relevancia

Por su parte, Actrices Argentinas informó a través de un comunicado que “este caso que tomó gran relevancia nacional e internacional, y logró conmover e instalar un debate hacia lo más profundo de nuestras relaciones sociales, deja expuesta la valentía de quienes rompen el silencio y la fuerza que tiene la lucha colectiva llevada adelante por el movimiento de mujeres”.

“A partir de la denuncia de Thelma Fardin, las consultas al programa ‘Victimas contra la violencia’ aumentaron un 1240% en 48 horas. Este hecho marca un precedente histórico, teniendo en cuenta que el 97% de las denuncias por violación no prosperan”, destacaron las actrices.

Siguiendo con la causa, Fardin argumentó que “éste es un avance importante para mi situación y para la lucha de las mujeres pero es una excepción, no pasa en la mayoría de los casos. Necesitamos tener la libertad de hablar, de denunciar, sin miedo”.

La Fiscalía de Género de Nicaragua acusó por violación agravada y solicitó una orden de captura para Darthés en la causa que se abrió en ese país por la denuncia de la actriz Thelma Fardin.

“Prueba suficiente”

“Existe prueba suficiente para avanzar en la persecución penal contra Juan Rafael Pacífico Dabul -conocido como Juan Darthés- por el delito de violación”, señaló la Fiscalía en la causa iniciada por Fardin.

En diciembre último, Fardín denunció en la justicia de Nicaragua que el 17 de mayo de 2009 fue violada por Darthés cuando ella tenía 16 años, en el hotel Holiday Inn de Managua, donde se alojaron durante la gira del espectáculo Patito Feo.

En la investigación fiscal “se concluyó que, aunque hubieran pasado 10 años, las huellas que dejó aquel brutal ataque sobre el cuerpo y la psiquis de Thelma fueron contundentes”, explicaron Sabrina Cartabia y Eilyn Cruz, abogadas de la actriz.

En el comunicado, firmado por Eilyn Cruz Rojas, Sabrina Cartabia Groba y Thelma Fardín, destacaron: “Hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo a partir de mi denuncia se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacifico Dabul por el delito de violación agravada”.

Y añadieron: “Pero este es un caso excepcional, las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad. El 97% de las denuncias por violación no prosperan, mientras que solo el 1% obtiene una condena”.

“Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos. Aun cuando nos sometamos a todo lo que se nos exige, somo juzgadas y revictimizadas”, dijeron Cruz, Cantabria y Fardin.

“El problema es sistémico. El Poder Judicial no contempla los tiempos de las víctimas. Tampoco ha desarrollado estándares de pruebas para investigar este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y la vergüenza, y se garantiza la impunidad para los atacantes”, indicaron.

“Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo. No soy la excepcion, sino la regla. Soy una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en la Argentina, Nicaragua y en otros países de la región, que sobreviven a la violencia sexual”, destacaron.

Valentía de Rivero, Co y Juncos

“Mi denuncia fue oída gracias a que un amplico colectivo de mujeres se organizó y estuvieron dispuestas a poner el cuerpo para apoyarme. Y sobre todo, gracias a la valentía y resistencia de Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos que se animaron a denunciar públicamente aunque el sistema judicial no las amparaba. No solo eso, sino que le da herramientas a su victimario para llevarlas a ellas al banquillo de los acusados”, destacaron.

“Calu debió defenderse en la Justicia Civil y afrontar una denuncia por daños y perjuicios; y Anita Co fue denunciada en la Justicia Penal por calumnias e injurias, y, aunque hace dos semanas la jueza decidió sobreseerla, la defensa de Juan Darthés apeló para seguir intentado adoctrinarnos y someternos al silencio”, consignaron.

“Muchas mujeres se sintieron identificadas con mi relato”

* “Nos adoctrinan con miedo”.

* “El Estado no tiene la infraestructura para dar respuestas a las denuncias”.

* “Cada vez son más las voces de medios de comunicación con perspectiva de género”.

* “Romper el silencio tiene costos caros para las víctimas”.

* “Hay un agujero evidente en nuestro sistema judicial”.

* “Hoy estamos más cerca de la justicia”.

* “Mi denuncia fue oída gracias a que un amplio colectivo de mujeres se organizó”.

* “Necesitamos mecanismos que permitan llegar a la verdad”.

* “Tenemos un sistema que garantiza la impunidad”.

* “Yo soy una afortunada porque tengo un colectivo de mujeres que me sostiene”.

* “Muchas mujeres se sintieron identificadas con mi relato”.

* “Para mí es un logro que la Justicia se haya expedido de esta manera”.

* “Me sometieron a una serie de pericias psicológicas y físicas”.

* “Puedo militar mi feminismo desde un lugar de privilegio”.

* “La víctima no puede estar expuesta a contar una y otra vez el relato”.

El juez “debería resolver la acusación” contra Darthés

Sabrina Cartabia, la abogada de la actriz Thelma Fardin, aseguró durante la conferencia de prensa del colectivo Actrices Argentinas que “en las próximas 48 horas” el juez de Nicaragua debería expedirse sobre la acusación de “violación agravada y pedido de captura” de la fiscalía de ese país al actor Juan Darthés.

“Tenemos una acusación por parte de la fiscalía especializada en violencia de género de Nicaragua que solicitó, además, un pedido de captura y una alerta roja y el juez, según el Código de ese país, debe resolver sobre esto inmediatamente”, destacó Cartabia.

Al respecto y frente a una sala llena, destacó que “por jurisprudencia, ‘inmediatamente’ se interpreta que es un plazo de 24-48 horas, osea que en breve deberíamos tener novedades”.l