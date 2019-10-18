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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de octubre de 2019

A LAS 09.00 MORFI TODOS A LA MESA

- 01:09 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

17.45 HUÉRFANAS

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINUACIÓN)

23.45 MI VIDA ERES TÚ

00.15 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

13.30 #SOMOS ARGENTINA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 ENCUENTRO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.00 DE A DOS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: GÜEMES VS.

SARMIENTO ( R)

20.30 SÚPER FÚTBOL

21.30 PEDALIER

22.00 SANTIAGO TEATRAL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

06.12 CUPIDO MOTORIZADO ENAMORADO

08.19 FAST & FURIOUS

10.20 EL DISCURSO DEL REY

12.43 2 TONTOS EN FUGA

14.38 SIEMPRE HAY TIEMPO PARA REIR

17.27 FAST & FURIOUS

19.27 LA INTÉRPRETE

22.00 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

23.55 THE CRAZIES

TCM

07.53 LOST - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY

BENTHAM

11.38 MAD ABOUT YOU - LETTERS TO MABEL

12.30 LOST - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED

16.12 MAD ABOUT YOU - LETTERS TO MABEL

17.03 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS

MÁQUINAS

19.00 MAD MAX 3

21.00 SINTONÍA DE AMOR

23.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

TNT

06.35 EL VENGADOR DEL FUTURO

08.35 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO

10.50 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 1

13.25 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE, PARTE 2

15.42 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

18.52 UNA ESPOSA DE MENTIRA

21.08 SULLY

23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - IGUAZÚ

23.30 TERROR EN LO PROFUNDO

SPACE

06.52 COMBATE

08.21 FIREWALL

10.13 AL CAER LA NOCHE

11.59 FURIA DE TITANES

13.51 WRATH OF THE TITANS

15.34 THE MARINE 5. BATTLEGROUND

17.13 DE LA CUNA A LA TUMBA

19.08 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

22.00 LA HORCA

23.31 ELIMINAR AMIGO

CINECANAL

12.50 PUENTE DE ESPÍAS

15.30 TROLLS

17.05 LOS SIMPSON. LA PELÍCULA

18.39 LARA CROFT. TOMB RAIDER

20.22 LA ERA DE HIELO 2

22.00 UN LUGAR EN SILENCIO

23.32 LA CAÍDA DE LA CASA BLANCA

VOLVER

07.00 INSENSATO CORA€ÇO

08.00 MONTAÑA RUSA

09.00 EL PALACIO DE LA RISA

10.00 PIÑÓN FIJO

11.00 MARIANA DE CASA

12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA

13.00 LOS MÉDICOS DE HOY

14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET

15.00 ATRACCIÓN MENTAL

16.00 SON DE FIERRO

17.00 INSENSATO CORA€ÇO

18.00 MONTAÑA RUSA

19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN

20.00 GUAPAS


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(LA BANDA)

*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D) Y

20.40 (2D)

*JOKER: 22.35 Y 00.30

* LOS HIPÓCRITAS: 16

* PISTOLERO: 19

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)

*HOY, A LAS 22.30, ANDREA BUSTAMANTE.

INVITADOS: PACHI ANDRIANI

& ORQUESTA DE SEÑORITAS

ÑAÑASPURA.

*MAÑANA, A LAS 22.30, ELIZABETH

JUÁREZ “LA DIOSA DE LA CUMBIA”.

FÓRUM

(AV. ROCA Y RIVADAVIA)

*MAÑANA, A LAS 19, “FIESTA ROSA

DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER

FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

*DOMINGO 20, A LAS 20, MARCOS

BARRIONUEVO, SE PRESENTARÁ

EN EL MARCO DE LOS RECITALES

DE SADAIC.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 25, LA VORÁGINE ROCK

FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.

PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS

21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS.

ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.


CINES

SUNSTAR

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL

MAL (3D)

AVENTURA (+13)

18/10 - 17 (Cast) 19:30 (Cast) 22

(subt) 00:30 (subt)

19/10 - 14:30 (Cast) 17 (Cast) 19:30

(Cast) 22 (subt) 00:30(subt)

PLAY MÓVIL (2D)

ANIMADA (ATP)

18/10- 17:20 (Cast)

19, 20/10- 15(Cast) 17(Cast)

EL GUASÓN (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

18/10-18 (Cast) 19:30 (subt) 21:30

(subt) 22:10 (subt) 00:20 (subt)

MALÉFICA 2: DUEÑA DEL

MAL (2D)

AVENTURA (+13)

18/10 - 16:40 (Cast) 19:10 (Cast)

21:40 (subt) 00:10 (subt)

19/10 - 14:10 (Cast) 16:40 (Cast)

UN AMIGO ABOMINABLE

(2D)

AVENTURA

17,18 /10 - 17:30 (Cast)

19,20/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

ODISEA (2D)

DRAMA (+13AÑOS)

HOY AL 23/10 -20 (cast)

RAMBO (2D)

ACCIÓN (+16)

18,19/10 - 22:30 hs (subt) 00:30 hs

(subt)

20AL 23/10 - 22:30 hs (subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

UN AMIGO ABOMINABLE ATP

CASTELLANO 2D 16:50

EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON

RESERVA (CON DNI)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40

SUBTITULADO 2D 22:50

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

13 AÑOS (DNI) CASTELLANO 2D 20 -

19 - 22:30

CASTELLANO 3D 17:30

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL

(SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS *) 13

AÑOS (CON DNI)

CASTELLANO 2D 15:00 SÁBADO Y

DOMINGO

*SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS

(OPEN CAPTION) PARA

PERSONAS SORDAS Y/O HIPOACÚ-

SICAS QUE INCLUYEN: TRANSCRIPCIÓN

DE LOS DIÁLOGOS EN IDIOMA

LOCAL Y DESCRIPCIÓN DE EFECTOS

DE SONIDO Y REFERENCIAS MUSICALES.

ANTICIPADA EN VENTA

SHAKIRA: EN EL CONCIERTO

- EL DORADO: 13 Y 15 DE NOVIEMBRE

2019

CASTELLANO 2D 19:10

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