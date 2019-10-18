CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de octubre de 2019

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
17.45 HUÉRFANAS
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
(CONTINUACIÓN)
23.45 MI VIDA ERES TÚ
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
13.30 #SOMOS ARGENTINA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 ENCUENTRO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 DE A DOS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: GÜEMES VS.
SARMIENTO ( R)
20.30 SÚPER FÚTBOL
21.30 PEDALIER
22.00 SANTIAGO TEATRAL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.12 CUPIDO MOTORIZADO ENAMORADO
08.19 FAST & FURIOUS
10.20 EL DISCURSO DEL REY
12.43 2 TONTOS EN FUGA
14.38 SIEMPRE HAY TIEMPO PARA REIR
17.27 FAST & FURIOUS
19.27 LA INTÉRPRETE
22.00 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
23.55 THE CRAZIES
TCM
07.53 LOST - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY
BENTHAM
11.38 MAD ABOUT YOU - LETTERS TO MABEL
12.30 LOST - WHATEVER HAPPENED, HAPPENED
16.12 MAD ABOUT YOU - LETTERS TO MABEL
17.03 TERMINATOR 3. LA REBELIÓN DE LAS
MÁQUINAS
19.00 MAD MAX 3
21.00 SINTONÍA DE AMOR
23.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
TNT
06.35 EL VENGADOR DEL FUTURO
08.35 OBLIVION. EL TIEMPO DEL OLVIDO
10.50 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 1
13.25 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE, PARTE 2
15.42 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
ASCIENDE
18.52 UNA ESPOSA DE MENTIRA
21.08 SULLY
23.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE - IGUAZÚ
23.30 TERROR EN LO PROFUNDO
SPACE
06.52 COMBATE
08.21 FIREWALL
10.13 AL CAER LA NOCHE
11.59 FURIA DE TITANES
13.51 WRATH OF THE TITANS
15.34 THE MARINE 5. BATTLEGROUND
17.13 DE LA CUNA A LA TUMBA
19.08 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA
MUERTE
22.00 LA HORCA
23.31 ELIMINAR AMIGO
CINECANAL
12.50 PUENTE DE ESPÍAS
15.30 TROLLS
17.05 LOS SIMPSON. LA PELÍCULA
18.39 LARA CROFT. TOMB RAIDER
20.22 LA ERA DE HIELO 2
22.00 UN LUGAR EN SILENCIO
23.32 LA CAÍDA DE LA CASA BLANCA
VOLVER
07.00 INSENSATO CORA€ÇO
08.00 MONTAÑA RUSA
09.00 EL PALACIO DE LA RISA
10.00 PIÑÓN FIJO
11.00 MARIANA DE CASA
12.00 ARGUIÑANO EN TU COCINA
13.00 LOS MÉDICOS DE HOY
14.00 LA BANDA DEL GOLDEN ROCKET
15.00 ATRACCIÓN MENTAL
16.00 SON DE FIERRO
17.00 INSENSATO CORA€ÇO
18.00 MONTAÑA RUSA
19.00 DIVINA ESTÁ EN TU CORAZÓN
20.00 GUAPAS
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(LA BANDA)
*MALÉFICA: 14.30 (2D), 17.10 (3D) Y
20.40 (2D)
*JOKER: 22.35 Y 00.30
* LOS HIPÓCRITAS: 16
* PISTOLERO: 19
ENCUENTRO’S
(REP. DEL LIB. (S) 244, LA BANDA)
*HOY, A LAS 22.30, ANDREA BUSTAMANTE.
INVITADOS: PACHI ANDRIANI
& ORQUESTA DE SEÑORITAS
ÑAÑASPURA.
*MAÑANA, A LAS 22.30, ELIZABETH
JUÁREZ “LA DIOSA DE LA CUMBIA”.
FÓRUM
(AV. ROCA Y RIVADAVIA)
*MAÑANA, A LAS 19, “FIESTA ROSA
DE ZUMBA FITNESS”, CON WALTER
FERREYRA Y CRISTIAN STOLZMAN.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
*DOMINGO 20, A LAS 20, MARCOS
BARRIONUEVO, SE PRESENTARÁ
EN EL MARCO DE LOS RECITALES
DE SADAIC.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 25, LA VORÁGINE ROCK
FEST, CON ARTISTAS DE SANTIAGO.
PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DESDE LAS
21.30, BAILE DE TANGOS Y MILONGAS.
ENTRADA: LIBRE Y GRATUITA.
CINES
SUNSTAR
MALÉFICA 2 DUEÑA DEL
MAL (3D)
AVENTURA (+13)
18/10 - 17 (Cast) 19:30 (Cast) 22
(subt) 00:30 (subt)
19/10 - 14:30 (Cast) 17 (Cast) 19:30
(Cast) 22 (subt) 00:30(subt)
PLAY MÓVIL (2D)
ANIMADA (ATP)
18/10- 17:20 (Cast)
19, 20/10- 15(Cast) 17(Cast)
EL GUASÓN (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
18/10-18 (Cast) 19:30 (subt) 21:30
(subt) 22:10 (subt) 00:20 (subt)
MALÉFICA 2: DUEÑA DEL
MAL (2D)
AVENTURA (+13)
18/10 - 16:40 (Cast) 19:10 (Cast)
21:40 (subt) 00:10 (subt)
19/10 - 14:10 (Cast) 16:40 (Cast)
UN AMIGO ABOMINABLE
(2D)
AVENTURA
17,18 /10 - 17:30 (Cast)
19,20/10 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
ODISEA (2D)
DRAMA (+13AÑOS)
HOY AL 23/10 -20 (cast)
RAMBO (2D)
ACCIÓN (+16)
18,19/10 - 22:30 hs (subt) 00:30 hs
(subt)
20AL 23/10 - 22:30 hs (subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
UN AMIGO ABOMINABLE ATP
CASTELLANO 2D 16:50
EL GUASÓN APTA 16 AÑOS CON
RESERVA (CON DNI)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:10 - 21:40
SUBTITULADO 2D 22:50
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
13 AÑOS (DNI) CASTELLANO 2D 20 -
19 - 22:30
CASTELLANO 3D 17:30
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL
(SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS *) 13
AÑOS (CON DNI)
CASTELLANO 2D 15:00 SÁBADO Y
DOMINGO
*SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
FUNCIÓN CON SUBTÍTULOS DESCRIPTIVOS
(OPEN CAPTION) PARA
PERSONAS SORDAS Y/O HIPOACÚ-
SICAS QUE INCLUYEN: TRANSCRIPCIÓN
DE LOS DIÁLOGOS EN IDIOMA
LOCAL Y DESCRIPCIÓN DE EFECTOS
DE SONIDO Y REFERENCIAS MUSICALES.
ANTICIPADA EN VENTA
SHAKIRA: EN EL CONCIERTO
- EL DORADO: 13 Y 15 DE NOVIEMBRE
2019
CASTELLANO 2D 19:10