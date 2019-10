Jonathan Herrera: “Estamos encontrando el equipo”

18/10/2019 - 02:30 Deportivo

Central Córdoba se metió en las semifinales de la Copa Argentina tras vencer a Estudiantes, rival al que recibirá el próximo lunes por Superliga. Por eso el plantel no tuvo descanso tras su regreso de Córdoba y ayer se entrenó. Tras la práctica, Jonathan Herrera dialogó con la prensa en la sala de conferencias.

“Estamos felices por el logro conseguido, creo que lo merecimos porque fuimos superiores. Estamos muy contentos por cómo rindió el equipo y por los jugadores de jerarquía que tenemos. Estamos muy contentos”, manifestó.

De inmediato, se refirió al duelo del próximo lunes a las 19 en el Terrera: “Va a ser un partido más difícil porque ya nos conocemos, ya nos enfrentamos, va a ser más difícil que el de la Copa. Tenemos que mentalizarnos y trabajar, tenemos cuatro días por delante para trabajar y hacerlo de la mejor manera para ir escalando en la tabla”.

Consultado sobre la dupla de ataque que viene formando con Gervasio Núñez, comentó: “El Yacaré corre, mete, tiene jerarquía, mete unos pases bárbaros, la aguanta. Me siento bien con él o con el compañero que esté. Acá estamos al 100% todos y todos queremos estar”.

Herrera siente que “estamos encontrando el equipo, hace tres o cuatro fechas. Está demostrando carácter y creo que ahora el equipo de la Superliga está caminando de otra forma, pero hay que seguir así con humildad y trabajo que venimos bien”

“Ahora nos están mirando de otra manera por la forma que jugamos. Creo que con este esquema y esta forma de jugar, tan intensa, vamos a dar que hablar en esta Superliga y nos va a ir muy bien”, agregó.

Volviendo al partido del miércoles pasado, “Jony” hizo su análisis. “Salimos con la mentalidad de ganar, todos los partidos somos así, fuimos punzantes a la hora de atacar, tenemos gente muy rápida arriba para hacerlo, tuvimos situaciones muy claras y fuimos justos ganadores”, señaló.

También celebró que ahora “se está abriendo el arco. Estas tres victorias consecutivas nos vinieron muy bien, tenemos que seguir así porque el lunes vamos a tener un partido más bravo. Este partido que pasó pusieron a los centrales más rápidos que tenían porque sabían que somos muy rápidos arriba”.

Herrera protagonizó una jugada en la que increíblemente no pudo convertir el gol. “Creo que me confié mucho, pensé que la tocaba y era gol y la pisé con los tapones, son cosas que pasan”, dijo al respecto. Y agregó: “Creo que todos estamos bien, el gol lo tiene que meter cualquiera, no necesariamente el nueve. Yo me siento bien, rápido, creo que todos nos sentimos bien y lo estamos demostrando día a día”.

Tras ser goleador en todas las categorías del fútbol argentino, Herrera está teniendo su primer temporada en la elite. “En el ascenso la tocas una vez y te cagan a patadas, aquí no pasa y por eso me siento más cómodo. La única diferencia que noté es la intensidad”, contó sobre su adaptación a Superliga

Por último, evitó pensar en llegar a la final de la Copa: “Hay que ir paso a paso, ahora hay que pensar en el lunes más que en la Copa. Nosotros somos así, por eso en el vestuario festejamos poquito y ya nos pusimos a pensar en el lunes”. l