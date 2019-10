Nahir Galarza confirmó que está embarazada y que no sabe quién es el padre

18/10/2019 - 12:24 Policiales

Gualeguaychú, Entre Ríos.- Tras el escándalo por las fotos que publicó desde la cárcel, Nahir Galarza vuelve a ser noticia tras confirmar que está cursando el quinto mes de embarazo.

La joven, condenada a cadena perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, tuvo que ser atendida en las últimas horas tras sufrir una pérdida.

Desde la Unidad Penal 6 afirmó que ocultó su situación "por miedo" y que no sabe quién es el padre.

Asimismo, el abogado José Ostolaza confirmó que este viernes presentó "al Superior Tribunal de Justicia un pedido de atención médica urgente para Nahir".

Galarza afirmó que no se ha realizado todavía ningún estudio porque "porque la idea era ocultarlo lo que más pudiera", dado que "tenía miedo".

Contó que el jueves tuvo "una pérdida. Ahora estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos".

Asimismo, señaló que su "amiga" dentro del penal, Yanina Soledad Lescano "me ayuda porque yo no tengo ni idea y ella es mamá, y como mamá me contiene y me da consejos, me hace sentir bien. Se lo dije porque me generaba tranquilidad que ella, que está acá conmigo, lo supiera".

Interrogada sobre las críticas, expresó que "antes me criticaban o me decían cosas a mí, pero ahora hay una persona más. Me da lo mismo que me critiquen o que opinen sobre mí porque ya estoy acostumbrada; en cambio, ahora tener a alguien más a quien cuidar es lo diferente, lo que me da miedo. Es por eso que lo oculté, no porque yo quisiera, más que nada por esa cuestión de miedo, de querer cuidarlo".

El padre y el mes de nacimiento

"Que seamos internas no quiere decir que no tengamos relaciones", manifestó Galarza, quien al ser interrogada sobre el padre, expresó: "No sé. No lo puedo confirmar porque no estoy segura".

Matías Caudana "no es la única persona con la que me ví. Con Matías tuve una relación de amistad, pero fue a principio de año y después ya no me ví más y no supe más nada. Tengo otros amigos, compañeros, gente nueva que he conocido", dijo al sitio Ahora.

Y en ese sentido, amplió: "He conocido gente en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras", al tiempo que sostuvo que espera que su hijo o hija que nacería en enero "pueda vivir fuera de este lugar, que sea feliz, que nunca tenga que pasar por nada de lo que yo viví".