VIDEO | En medio de las protestas, santiagueños quedaron encerrados en un hotel en Barcelona

18/10/2019 - 19:56 Mundo

En el transcurso de este viernes, miles de independentistas se agolparon en el centro de Barcelona en una manifestación pacífica para exigir la libertad de los líderes del proceso de secesión de 2017 condenados a altas penas, al término de una huelga convocada en en el quinto día consecutivo de protestas. Sin embargo, estallaron algunos focos de violencia que incrementaron la tensión, y santiagueños fueron testigos de los mismos.

En diálogo con EL LIBERAL , expresaron: "Venían siendo pacíficas y hoy se ha desbordado todo. Hay muchísima gente que prendió fuego a contenedores. Hubo corridas, balas de goma, enfrentamientos. Suponemos que se va a calmar", indicaron.

Con respecto a su situación particular, dijeron: "No nos dejan salir del hotel. Están las puertas cerradas y nos han pedido que nadie salga, que no se abran las ventanas, nada. Estamos a dos cuadras de la plaza Catalunya y vienen marchando por ahí".

Según lo indicado por los testigos santiagueños, "la mayoría son jóvenes de edades universitarias. Están tapados, encapuchados y con palos. La verdad que nunca me hubiera imaginado esto", concluyeron.

Cabe mencionar que más de medio millón de personas, según datos de la Guardia Urbana, y hasta 750.000 de acuerdo con los organizadores, participaron del acto convocado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Óminum Cultural, que fue el punto final de cinco "Marchas por la Libertad" que llegaron hasta la capital desde el interior de Cataluña tras tres días de caminata.

Sin embargo, lo que parecía ser una fiesta en la ciudad se convirtió en un infierno al estallar nuevos disturbios protagonizados por jóvenes que incluso llegaron enfrentarse a varios de los militantes del movimiento independentista.

Al menos 35 personas resultaron heridas, según el balance parcial de los enfrentamientos, entre ellas dos fotoperiodistas, un policía y una persona con contusión en el ojo, presumiblemente por el impacto de una bala de goma.

Los disturbios comenzaron en la Vía Laietana de Barcelona, frente a la jefatura superior de Policía, donde desde las primeras horas del día se fueron concentrando estudiantes del movimiento separatista, ejerciendo presión sobre los agentes, con gritos de "¡Fuera las fuerzas de ocupación!" y "P... España", y lanzando huevos, pintura y piedras.

Entrada la noche, la Vía Laietana estaba blindada por la policía que había logrado desplazar a los manifestantes hacia zonas aledañas, utilizando pelotas de goma y gases lacrimógenos. Los manifestantes, encapuchados, se atrincheraron en Plaza Urquinaona, donde libraron una batalla con los agentes.

Desde el lunes, cuando se publicó la sentencia que condena hasta 13 años de prisión a los líderes del fallido proceso de secesión de 2017, el movimiento independentista se encuentra en pie, protestando de forma ininterrumpida contra lo que consideran una nueva actuación represiva del Estado español.